Chàng trai 26 lấy vợ 63 tuổi, câu chuyện phía sau khiến ai nấy ngỡ ngàng

Một câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác đang gây sốt trên mạng. Thông tin trên Khaosod một phụ nữ Malaysia 63 tuổi kết hôn với một chàng trai 26 tuổi. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, cặp đôi vẫn sống hạnh phúc, và mọi người càng thêm xúc động trước tình yêu của họ sau khi con gái họ chia sẻ khoảnh khắc này trên TikTok.

Một đoạn clip từ tài khoản @ferla431 cho thấy không khí của một bữa tiệc sinh nhật tràn ngập niềm vui và khoảnh khắc vô cùng lãng mạn giữa người mẹ và cha dượng, cùng với lời chúc phúc rằng: "Chúc mừng sinh nhật cha dượng 26 tuổi và mẹ 63 tuổi."

Câu chuyện đã lan truyền chóng mặt, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, khiến một số cư dân mạng nhầm lẫn cặp đôi này là mẹ và con. Những người khác nghi ngờ đây chỉ là sự hài lòng.

Chủ nhân của đoạn clip sau đó đã lên tiếng làm rõ rằng "đây thực sự là mẹ và cha dượng của tôi". Họ đã kết hôn được khoảng 4 năm và đoạn clip được quay khi gia đình họ cùng nhau tổ chức sinh nhật.

Trước khi đến với người chồng trẻ người phụ nữ 63 tuổi trong câu chuyện này là một người phụ nữ mạnh mẽ, một mình nuôi năm đứa con, đứa lớn nhất 44 tuổi và đứa nhỏ nhất 31 tuổi.

Các con của bà rất biết ơn vì mẹ đã tìm thấy tình yêu đích thực sau thời gian dài vật lộn một mình, và chúng biết ơn cha dượng vì đã chấp nhận và chăm sóc chúng một cách chân thành.

(t/h)