Cô gái TP.HCM 24 tuổi bị ung thư hạch giai đoạn 4: Bác sĩ nói lý do có thể đến từ... mọi thứ

Tuổi 24 của bạn thế nào? Có đang nỗ lực làm việc và lên kế hoạch cho tương lai, sự nghiệp không? Có những chuyến đi tuổi trẻ đáng nhớ cùng bạn bè không? Có một chuyện tình yêu thật đẹp hay vừa bị ghost ngay sau first date?

Trong muôn vàn kịch bản, có lẽ không ai nghĩ đến chuyện 24 tuổi đang chiến đấu với ung thư đâu nhỉ? Nhưng đó lại là những gì mà Võ Hồng Vi (24 tuổi, sống ở TP.HCM) đang trải qua. Cô bạn đang trong hành trình đánh bại ung thư hạch lympho B giai đoạn 4.

Võ Hồng Vi

Chuyện gì đã xảy ra?

“24 tuổi và mình đang trải qua ung thư hạch lympho B giai đoạn 4”.

Đó là cách Hồng Vi mở đầu về căn bệnh của mình và hành trình kể từ lúc bệnh mới nhen nhóm đến hiện tại - thời điểm đang chiến đấu để đánh bại nó. Sau 2 ngày đăng tải trên Threads, chia sẻ nhận về nhiều sự đồng cảm với 530k lượt xem và gần 10k lượt yêu thích.

Chia sẻ của Hồng Vi

Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm 2024, Hồng Vi phát hiện khối u 3cm nằm bên trong ngực phải. Sau khi đi khám, bác sĩ thông báo kết quả u lành nhưng mãn tính nên khuyên mổ. Lúc này Vi sợ nên từ chối.

Vài ngày sau, tai trái của Hồng Vi xuất hiện một nốt nhỏ trên tai trái, không có dấu hiệu đau rát hay ngứa nhức gì nên cô cho qua. Suốt năm 2024, cô sống trong lo lắng vì những dấu hiệu bất thường này nên chọn cách tập nhảy để cải thiện sức khỏe. Và việc này thực sự đem đến thay đổi: “Mình đã cảm nhận được sự thay đổi của khối u. Nó mềm hơn nên mình khá vui nhưng nó không hoàn toàn biến mất”.

Đến đầu 2025, nốt trên tai phình to, mọc thêm ở cả tai còn lại nên Hồng Vi đi khám thì được cho thuốc. Sau khi uống thuốc, các nốt này biến mất nhưng lúc ngưng thuốc, các nốt tái phát nghiêm trọng hơn, lan rộng ở tai và lưng nên cô lại đi viện kiểm tra. Kết quả sinh thiết cho kết quả ung thư da thể lympho B (Primary Cutaneous B-cell Lymphoma).

Nốt ở tai Hồng Vi phình to vào đầu năm 2025

Khoảng tháng 5/2025, Hồng Vi tiếp tục bị nổi hạch sưng lớn ở cổ, đau buốt lan tới tai, rồi lan ra nhiều vị trí khác trên đầu, lưng và vùng kín. Kết quả MRI và sinh thiết vẫn cho kết quả có tế bào lympho B, mọc thêm hạch ở vách chậu gần tử cung và xâm lấn buồng trứng. Lúc này cô mới thông báo tình hình sức khỏe với gia đình.

Sau khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ kết luận bệnh đã ở giai đoạn 4 và phải hoá trị. Bác sĩ cảnh báo thuốc điều trị có thể khiến suy buồng trứng, ảnh hưởng khả năng sinh con trong tương lai nên đề nghị Hồng Vi cân nhắc về việc trữ trứng. Hiện tại, Vi đang thực hiện các đợt hoá trị.

Phía dưới chia sẻ của Hồng Vi, cư dân mạng đã để lại bình luận động viên, mong cô bạn tiếp tục mạnh mẽ và vượt quãng thời gian khó khăn này. Đặc biệt nhất là những lời nhắn của người mà bản thân hoặc người nhà từng có trải nghiệm tương tự và đã chiến thắng căn bệnh:

- Mình để lại comment mong bạn cố lên nhen. Năm 18 tuổi mình bị u ác tuyến mang tai và giờ mình vẫn ngồi đây để ghi những dòng này cho bạn. Không gì là không thể, bên cạnh bạn còn có gia đình và bạn bè, giữ vững tinh thần nhen. Cố lên! Cố lên!

- Chị bé ơi chị cố lên nha, em cũng là ung thư hạch lympho T. Em ghép tuỷ xong và giờ đang hồi phục rồi ạ. Chị cố lên nha chị ơi!

- Em chúc chị mau khoẻ ạ. Chị ơi, hành trình này chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu, nhưng chị hãy tin vào bản thân, các bác sĩ và tình yêu thương của mọi người dành cho chị nha.

- Mẹ mình cũng bị lympho B, đã mổ 1 lần và trộm vía 2 năm đi tái khám đầy đủ chưa bị phát lại. Cố gắng lên bạn nhé! Tinh thần là thứ quan trọng nhất đó bạn.

- Mình bị thể T cũng đã vượt qua sau 1 năm với 1 lần phẫu thuật và 6 lần vào thuốc. Thời gian đầu sẽ khó khăn, mong bạn luôn vững tin và cố gắng nhé!

- Vô tình lướt phải bài của em, cố gắng lên em nhé! Chị thật sự cảm phục những người bệnh mà vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào vấn đề và hiểu rõ tường tận như em. Em sẽ đi đúng đường với tất cả sáng suốt đó. Chúc em mọi may mắn trên đời nha.

“Biết đâu mình ‘được chọn’ vì mình có khả năng trải qua bài toán khó này”

Liên hệ với Hồng Vi, cô bạn đã trực tiếp chia sẻ với chúng tôi về tình hình hiện tại.

Theo cập nhật, tình hình sức khoẻ của Vi đang khá ổn định. Từ thời điểm mới có triệu chứng đến hiện tại, cô không bị đau nhức hay sốt, sụt cân mà mọi thứ vẫn bình thường, có đủ sức khỏe cho một ngày làm việc (Vi đang kinh doanh online tại nhà) và nghỉ ngơi.

“Mình vẫn ăn uống được, không nôn mửa. Chỉ trừ đợt hoá trị đầu tiên do cơ thể mình phải thích nghi với thuốc nên có các tác dụng phụ như viêm dạ dày, tê đầu ngón tay, nhức mỏi xương khớp và rụng tóc kéo dài đến nay” - Hồng Vi nói.

Tóc của Hồng Vi vẫn đang bị rụng do tác dụng phụ của hóa trị

Về nguyên nhân của bệnh, bác sĩ cho biết không thể xác định rõ ràng vì tất cả mọi thứ xung quanh và bên trong mình đều có thể là lý do.

Về quá trình và khả năng điều trị, Hồng Vi chia sẻ lại thông báo từ bác sĩ: “Bác sĩ nói bệnh của mình có thể chữa được nhưng chỉ là ‘lui bệnh’ và vẫn có nguy cơ tái phát trong tương lai. Theo phác đồ của mình phải trải qua 6 đợt hóa trị kéo dài từ tháng 8 đến hết năm 2025”.

Cô bạn vẫn đang tích cực điều trị

Chia sẻ thêm về suy nghĩ lúc cầm kết quả trên tay, Vi tâm sự: “Mình đã tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi, bao gồm cả ‘Tại sao lại là mình? Mình chỉ mới 24 tuổi thôi mà’ nhưng rồi mình tin mọi thứ đều có lý do.

Từ những ngày đầu xuất hiện triệu chứng mình đã không loại trừ khả năng gặp bệnh nguy hiểm nhất và luôn sẵn sàng cho điều đó. Mặc dù vậy khi cầm trên tay kết quả cuối cùng và mình cũng không thoát khỏi sự suy sụp về cảm xúc nhưng không kéo dài quá lâu. Biết đâu mình ‘được chọn’ là vì mình có khả năng vượt qua được bài toán khó này”.

Về chi phí chữa trị, Hồng Vi cho biết cô may mắn chưa phải lo lắng nhiều vì trước đó đã dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm. Đây vốn là khoản đề phòng hờ cho những rủi ro bất ngờ hoặc để giúp đỡ gia đình nên chính Vi cũng không ngờ bây giờ lại được sử dụng cho bản thân. Dẫu vậy, Vi cũng vẫn rất cân đo đong đếm mỗi ngày để chi phí trong tầm kiểm soát, kể cả sinh hoạt cuộc sống cá nhân.

Song song với đó, Hồng Vi cũng nhận được sự giúp đỡ và động viên từ gia đình: “Về phần gia đình và họ hàng nội ngoại, mọi người cũng hỗ trợ và mình rất biết ơn dù đó là điều mình không mong chờ. Vì mình muốn phải tự chịu trách nhiệm cho điều này chứ không muốn gây phiền hay gánh nặng cho gia đình. Nói chung là mình vẫn có thể tự lo được”.

Hồng Vi và ba

Để chiến thắng căn bệnh vẫn còn là một chặng đường dài nhưng nhìn lại quá trình, Hồng Vi tâm sự bản thân đã có nhiều thay đổi. Từ một người không tính toán chuyện xa xôi, chưa biết mình cần làm gì hay trở nên thế nào thì bây giờ cô “muốn sống nhiều hơn chỉ là tồn tại”. Cô gái mạnh mẽ chia sẻ:

“Mình đã luôn nghĩ chỉ cần biết ơn vì còn mở mắt được vào ngày mai. Nhưng bây giờ mình muốn được nhìn thấy thêm nhiều ngày mai nữa để có thể thực hiện những kế hoạch sau khi khỏi bệnh.

Khi mình bị ốm, vừa có người đã bỏ mình mà đi vừa có nhiều người đến và quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ tinh thần cùng mình. Tất cả đều giúp mình có thêm niềm tin rằng mỗi mất mát nào đó sẽ giúp mình có thêm nhiều thứ khác không ngờ đến sẽ xảy ra. Vậy nên mình trân trọng mọi thứ đã xảy ra, luôn luôn đón nhận cho dù nó là điều xấu nhất vì sau đó cuộc sống của em sẽ chỉ có đi lên với hạnh phúc”.