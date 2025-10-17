Sự thật về 40 chiếc túi Hermès trông "dại" của Ngân Collagen Cần Thơ

Trong khoảng nửa năm qua, Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) cũng là một trong những cái tên được nhắc đến khá nhiều. Cùng với đó, nhiều câu hỏi xung quanh “boss giảm cân” Cần Thơ vẫn chưa có lời giải đáp, chẳng hạn như BST túi xách hàng trăm chiếc với 40 chiếc túi Hermès.

Ngân Collagen cùng những chiếc túi xách của mình

Theo chia sẻ từ chính chủ, ban đầu Ngân Collagen không dùng túi hiệu nhưng Lê Trung - chồng Ngân là người… ép vợ mua và theo đuổi thú chơi tốn kém này.

Điều đáng nói, túi hiệu (được cho là) đắt đỏ mà Ngân Collagen chia sẻ như đi mua rau ngoài chợ: “Đợt này Ngân về cũng được mười mấy cái. Em này là Kelly (tức là Hermès Kelly - PV) nha các bạn”.

Ngân Collagen khoe mua túi hiệu một lúc mười mấy cái

Trong một clip khác, Ngân Collagen tiết lộ mình phải bay sang Hong Kong (Trung Quốc) để mua... 4 chiếc túi Hermès ô cửa sổ, hay còn được biết đến là Hermès Birkin Faubourg 20 với giá sương sương gần 20 tỷ VNĐ.

Được biết Hermès Birkin Faubourg 20 chỉ có các khách hàng siêu VIP của Hermès mới được đặt mua mẫu túi này từ chính hãng, hoặc bạn sẽ phải mua sản phẩm này trên thị trường với giá chuyển nhượng.

Ngân Collagen trong clip đi mua Hermès ô cửa sổ

Với phong cách mua túi xách bỏ sỉ này, Ngân Collagen nhiều lần khoe BST túi xách khủng.

Ở video đăng tải vào ngày 5/3/2025, cô để 169 chiếc túi gồm 37 chiếc Hermes, rất nhiều Dior, Chanel, Louis Vuitton,... nằm ngổn ngang khắp nền nhà, không có phòng trưng bày hay kệ tủ dù nhà rất lớn.

Ngân Collagen cho biết những chiếc túi này được đem ra lau (cần tới 3 người lau, không tính Ngân) để chuẩn bị sang nhà mới. Cô nói thêm rằng nhà cũ là ở tạm nên không có phòng để túi, nhà mới sẽ có phòng riêng.

“Ngân nhiều mẫu lắm, vài trăm nghìn, vài triệu, vài trăm triệu, vài tỷ,... cái nào cũng có, tui thích cái nào mua cái đó chứ cũng không rành đồ hiệu. Có mấy cái mua về vụt vô trong nhà chứ chưa xách lần nào luôn. Túi của Ngân để trang trí là chủ yếu chứ ít xài lắm. Sang nhà bên kia tủ túi xách của Ngân lớn nên cần 1 lượng lớn để trang trí nên sưu tầm nhiều” - Ngân Collagen nói.

Tuy nhiên đã chuyển sang nhà mới được một thời gian nhưng Ngân Collagen chưa làm clip house tour hay giới thiệu về phòng thay đồ nên dân tình vẫn đang tò mò.

Đây là cảnh tượng ở nhà cũ của Ngân Collagen

Chiếc túi Hermès Picotin màu xanh được Ngân Collagen dùng để... đựng trái cây khi đi hái loanh quanh trong vườn nhà

Chính vì kiểu mua và xài túi hiệu không giống ai như vậy mà BST túi xách của Ngân Collagen nhận về nhiều tranh cãi, đặc biệt là loạt túi Hermès. Cụ thể, netizen đặt dấu hỏi lớn về chuyện hàng auth - fake, tố những chiếc túi mà “boss giảm cân” sở hữu không phải hàng thật.

Nhiều clip trên MXH phân tích các chi tiết về mẫu mã, đường may, logo... trên những chiếc túi Ngân Collagen khoe là hàng hiệu tiền trăm triệu tới tiền tỷ, chỉ rõ các điểm không hợp lý khiến những chiếc túi này cái thì trông "dại", cái thì không sắc nét như bản gốc. Thậm chí có người còn cho rằng túi xách ở store và túi xách mà Ngân Collagen khoe ở nhà là khác nhau.

Một bài đăng so sánh túi xách của Ngân Collagen khi mang về và lúc ở store

Đến đầu tháng 6/2025, trong chuỗi clip lên tiếng về drama xung quanh mình, Ngân Collagen cũng nhắc đến những chiếc túi. Cô khẳng định túi xách của mình là hàng thật và không có chuyện vào store quay lấy source rồi đi mua túi fake về xài.

“Mọi người cũng nói Ngân chuyện qua store nước ngoài là ‘Không ai qua store Trung Quốc, không ai mua đồ xa xỉ này mà qua Trung Quốc, người ta phải qua châu Âu, qua Pháp,...’. Thật sự Ngân nghe xong mà thấy thương cho các bạn vì chuyện như vậy mà các bạn không hiểu được. Các bạn cứ nghĩ qua Trung Quốc không phải đồ chuẩn mà thật sự là qua store nào cũng là đồ chuẩn hết, bạn có tiền hay không thôi.

Các bạn còn nói Ngân là vô quay clip trong store của người ta xong rồi về làm clip chứ không mua, xài hàng fake. Thế bây giờ Ngân nói thế này, túi có giấy tờ mua đây đưa ra mà mọi người không tin, nói là giấy giả. Vô tận store mua mà mọi người còn không tin thì ba cái giấy này nhằm nhò gì. Vậy thì Ngân không chứng minh, các bạn nên là người đi chứng minh, đi trải nghiệm” - Ngân Collagen nói.

Ngân Collagen trong clip lên tiếng về túi xách

Dù Ngân Collagen đã nói như vậy nhưng không thuyết phục, cư dân mạng tiếp tục tranh cãi và hoài nghi về "sự thật về những chiếc túi Hermès" của cô. Thậm chí có người còn khẳng định việc phải đứng giải thích về những chiếc túi đã không được tự nhiên vì: “Hàng giả mới cần giải thích, hàng thật không cần chứng minh”.

Đến hiện tại, những nghi vấn xung quanh gần 40 chiếc túi Hermès và hàng trăm chiếc túi xách của Ngân Collagen vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng, thường được netizen nhắc lại nhiều lần như một bí ẩn của năm 2025.

(Tổng hợp)