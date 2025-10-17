Giá vàng thế giới tiếp tục xác lập kỷ lục mới, lên 4.357 USD/ouce, tăng 137 USD so với sáng hôm qua. Tại Việt Nam, giá vàng nhẫn hôm nay (17/10) đạt mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là từ 156 - 157 triệu đồng/ lượng bán ra, cao vượt xa giá vàng miếng.

Chỉ sau một đêm tỉnh dậy cơn sốt vàng đã lên cao chưa từng có. Vàng trở thành từ khóa được tìm kiếm, đi kèm là nhiều câu chuyện về chuyện giá vàng lên cao như hiện tại.

"Sáng ngủ dậy check giá vàng mà cứ tưởng là ảo mộng nhân gian, chưa tỉnh ngủ. Còn nhớ cuối năm ngoái mới là cỡ 10 triệu/ chỉ, năm 2022 chỉ hơn 5 triệu/ chỉ mà giờ đã là gấp 3, hơn 15 triệu cho một chỉ vàng", một cư dân mạng chia sẻ.

Ảnh minh hoạ

Không chỉ dừng lại ở suy nghĩ, tâm sự vu vơ mà thực sự đã trở thành vấn đề... khủng hoảng với nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới, và đặc biệt nhất vẫn là những người được mời cưới ngay lúc này.

Bạn mừng cưới 5 triệu, mình đi lại 15 triệu

Anh H.V (TP.HCM) cho biết vợ chồng đã "cơm không lành canh chẳng ngọt" mấy hôm nay vì chuyện mua vàng mừng cưới đứa bạn đại học của chồng.

"Chuyện là năm 2022 vợ chồng mình tổ chức đám cưới, lúc đó giá vàng cỡ khoảng 5,2 triệu/chỉ. Đứa bạn thân đại học của mình mừng 2 chỉ. Mình nhớ hồi đó vợ chồng mình được mấy chục cây lận nhưng năm 2024 khi thấy giá vàng lên cao, mà cũng đang cần tiền mua trả góp căn chung cư nên bán đi hết, chẳng nghĩ đến chuyện có ngày nó sẽ lên cao như bây giờ, hơn 15 triệu/ chỉ....

Chuyện sẽ chẳng có gì ảnh hưởng nếu như lần lượt con ông bác, con cô đều tổ chức đám cưới vào thời điểm này, mà họ đều đi vàng thế là vợ chồng mình phải 'cắn răng' mua vàng trả lại.

Một chiếc nhẫn mua mừng đám cưới bây giờ cũng là nỗi trăn trở, lo âu với nhiều gia đình. Ảnh minh họa

Cho đến đứa bạn thân của mình, lại mời cưới vào tháng 11 tới đây. Tất nhiên, mình vẫn trên phương châm là mua vàng trả lại. Thế nên mới bàn với vợ là không biết có nên mua luôn bây giờ không, vì sợ tháng sau giá vàng sẽ tăng cao hơn nữa nhưng cô ấy chần chừ... Thậm chí còn bày tỏ ý chỉ đi tiền, bằng với số vàng thời điểm trước, với lý do giá vàng cao quá và chỉ là bạn bè thôi. Họ hàng thì còn cố kiêng nể. Thú thật mua hai chỉ vàng bây giờ là đi đứt 1 tháng lương của cả hai vợ chồng mình gộp lại mà trong tháng này đã mua 2 chỉ cho hai cái đám cưới trước đó rồi. Rồi nào là tiền học, tiền trả góp tiền nhà... lại phải vay thêm tiền mua vàng nữa. Thật sự là ốm luôn vì giá vàng tăng...."

Anh V.H cũng cho biết thêm bản thân thật sự đang rất stress vì chuyện nên hay không nên mua vàng mừng cưới bạn, nếu mua thì.... "đẹp mặt" nhưng cũng "méo mặt" vì sẽ phải gánh thêm một khoản nợ nữa, vợ chồng lại lục đục.

Còn chị H. ở TP.HCM thì đã bị bạn "cạch mặt" vì chuyện vàng.

Nguyên nhân là 6 năm trước, khi tổ chức đám cưới, chị nhận được món quà cưới là một chiếc nhẫn vàng tròn trĩnh, trị giá khoảng 4-5 triệu đồng khi ấy. “Tôi rất trân trọng, vì nghĩ đó là tấm lòng của bạn. Còn nói vui với bạn rằng, sau này khi bạn cưới, tôi sẽ trao lại vàng cho công bằng,” chị H. kể.

Thế nhưng vài tuần trước, đến lượt người bạn thân lên xe hoa, lời hứa năm nào bỗng trở thành gánh nặng thật sự. Giá vàng hiện đã chạm mốc hơn 15 triệu đồng/ chỉ, tức gấp ba lần so với thời điểm trước. Là một nhân viên văn phòng lương vừa đủ sống, lại đang nuôi con nhỏ và thuê nhà, chị H. thú nhận mình không thể nào kham nổi món quà cưới bằng vàng như lời hứa cũ.

Ảnh minh họa.

“Thay vào đó, tôi gửi phong bì 5 triệu đồng và nói rõ hoàn cảnh, mong bạn hiểu. Tôi nghĩ điều quan trọng là tấm lòng, chứ không nên quy đổi tình cảm thành giá vàng,” chị chia sẻ. Nhưng điều chị không ngờ tới là người bạn thân lại tỏ thái độ giận dỗi, cho rằng chị “tính toán, keo kiệt” vì sợ giá vàng tăng.

Giờ đây, mỗi khi nghe tin ai cưới, chị H. lại cảm thấy… lo. Không phải vì ngại đi đám, mà vì “sợ” lời hứa năm xưa có thể trở thành gánh nặng mới. “Giá vàng lên đỉnh, còn tình bạn thì tụt dốc. Chênh lệch vài triệu đồng mà khiến mối quan hệ sáu năm tan vỡ, tôi cũng không biết phải trách ai", chị H. thở dài.

Đòi nợ họ hàng để có tiền đi cưới vợ cho con

Nếu những người đi đám cưới phải đau đầu vì "đi vàng hay đi tiền", thì ngay cả người trong cuộc, những cô dâu, chú rể chuẩn bị cưới cũng đang lâm vào cảnh chẳng vui vẻ gì hơn.

Trong quan niệm cưới hỏi truyền thống, vàng luôn là vật không thể thiếu. Đó là sính lễ nhà trai tặng cho cô dâu, là “vàng cưới” thể hiện tình cảm và cũng là lời chúc phúc từ hai bên gia đình. Chính vì vậy, nhiều thanh niên vẫn giữ thói quen “phải để dành tiền mua vàng cưới vợ”. Nhưng khi giá vàng liên tục lập đỉnh, giấc mơ về một đám cưới trọn vẹn bỗng trở thành áp lực không nhỏ.

Anh T. nhân viên văn phòng đang chuẩn bị đám cưới vào cuối năm nay, thở dài cho biết: “Nếu cưới thời điểm này, riêng phần vàng cưới thôi cũng có thể đội lên hơn 300 triệu đồng, chưa tính đến chi phí chụp ảnh, thuê áo, đặt tiệc…”.

Theo anh Thanh, tổng ngân sách cho một đám cưới trọn vẹn bây giờ có thể lên tới 600 triệu đồng, một con số khiến nhiều cặp đôi trẻ “choáng váng”.

“Lương thì không tăng, trong khi vàng lại tăng gần gấp đôi so với 1 năm trước. Tính toán mãi vẫn thấy không biết nên cưới thế nào cho đủ lễ mà không quá sức,” anh bộc bạch.

Không riêng anh Thanh, nhiều gia đình còn phải “xoay” đủ cách để lo trọn nghi thức cưới hỏi. Một số thuê hoặc mượn vàng cưới chỉ để “đeo cho đủ lễ” trong ngày trọng đại, sau đó trả lại ngay khi tiệc tàn.

Tại Hưng Yên, bà T. đang tất bật chuẩn bị đám cưới cho con gái vào cuối tháng 11 tới. Để có đủ chi phí, bà phải gọi lại những khoản vàng từng cho người quen vay trước đây. “Ở quê tôi, ai vay vàng thì sẽ trả bằng vàng, chứ không quy ra tiền mặt. Nên bây giờ, vàng tăng thế nào thì cũng phải trả y nguyên,” bà kể.

Theo bà T., dù những người vay đều đồng ý trả, nhưng ai cũng than trời vì giá vàng “đắt gấp đôi hồi đó”. “Nếu không cần gấp, thật lòng tôi cũng chẳng nỡ đòi. Nhưng vì sắp cưới con, tôi đành phải nói rõ hoàn cảnh để mọi người hiểu,” bà chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Giọng bà chùng xuống: “Đúng là một nhà có chuyện vui, mà khiến mấy nhà khác lo lắng. Giá vàng cứ tăng, người vay không dám trả, còn tôi thì cũng chẳng dám tính thiệt hơn. Cả người cho vay lẫn người vay đều áp lực như nhau.”

Câu chuyện của bà T. chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh cưới hỏi thời giá vàng lập đỉnh: Nơi niềm vui bị phủ một lớp lo âu, và mỗi tấm thiệp hồng đều mang theo một bài toán tài chính chẳng dễ giải.