3 con giáp gặp thách thức trong tháng 8 âm song cuối năm lội ngược dòng viên mãn, tiền bạc rủng rỉnh

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp "biết mình biết ta", giao tiếp nhẹ nhàng mà vô cùng hiệu quả. Rất kiên định trong suy nghĩ, tuổi Mão luôn âm thầm nỗ lực mỗi ngày, tích tiểu thành đại. Sự kiên trì ấy chính là yếu tố quan trọng đem đến thành công lớn cho con giáp này về sau.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tháng 8 âm, tuổi Mão nằm trong số những con giáp phải chịu khá nhiều thách thức. Cụ thể, trong chuyện làm ăn và đầu tư, tuổi Mão được khuyên nên kín kẽ, đọc kỹ các hợp đồng, điều khoản để tránh rủi ro pháp lý, vừa mất tiền lại mệt người. Bên cạnh đó, con giáp này cũng chú ý chăm sóc sức khỏe và cẩn trọng chuyện đi lại. Tử vi học có nói, chỉ cần vượt qua tháng 8 âm, con giáp tuổi Mão sẽ bước vào một giai đoạn vô cùng thuận lợi. Đặc biệt, tháng 10 âm, con giáp này sẽ đón nhận tài lộc ào ạt, tiền nong rủng rỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy khi họ vừa thông minh vừa có cả sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán hiếm có. Con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc phân tích vấn đề, quản lý tiền nong nên rất hợp với việc kinh doanh. Nhờ đầu óc nhanh nhạy, tuổi Dậu dễ đón đầu xu hướng và gặt hái thành công rực rỡ.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Sau tháng 7 âm lao đao, tháng 8 âm tiếp tục là thời gian thử thách của con giáp tuổi Dậu. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể chịu những tổn thất nhất định từ bạn bè hoặc do đầu tư rủi ro.

Tháng 8 âm là khoảng thời gian thử thách cuối cùng của tuổi Dậu trong năm 2025. Cụ thể, con giáp này được khuyên không nên quá tham lam trong đầu tư và làm ăn kẻo gánh rủi ro. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Dậu cũng nên đề phòng những kẻ tiểu nhân đội lốt bạn bè ở xung quanh. Chỉ cần bước qua tháng 9 âm, họ sẽ trở thành một trong số những con giáp giàu có bậc nhất.

Tử vi học có nói, tháng 11 âm và tháng 12 âm, con giáp tuổi Dậu gặp các điều kiện thiên thời - địa lợi, tình tiền đều khởi sắc, nên nắm bắt cơ hội để thu về tối đa lợi ích, chuẩn bị cho một năm mới với nền tảng tài chính vững vàng.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp mang trong mình nhiều ưu điểm về tính cách. Chăm chỉ, cầu thị, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình trong công việc, họ là mẫu người rất đáng tin cậy. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tuất còn được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó dù gặp khó khăn nào cũng sẽ có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố ấy sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho con giáp này.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Tháng 8 âm là khoảng thời gian hung cát đan xen, tuổi Tuất cần hết sức tỉnh táo để không rơi vào những cái bẫy đầu tư. Đặc biệt, con giáp này cũng cần đề phòng bạn xấu, tránh rủi ro mất tiền. Chỉ cần kiên nhẫn vượt qua tháng 8 âm, con giáp tuổi Tuất sẽ chính thức chia tay với mọi muộn phiền và bước vào thời kỳ tươi sáng. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Tuất sẽ trở thành con giáp vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống thịnh vượng, viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.