Kênh TikTok khiến mọi người xem xong đều phải tấm tắc: “Ồ thì ra lập gia đình là chill thế này!”

Trong suy nghĩ của nhiều người, phụ nữ khi có gia đình thường phải xoay như chong chóng giữa muôn vàn những việc không tên: hết giờ làm là vội vàng về nhà, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, chăm con... Bận rộn đến mức không còn thời gian cho chính mình, thậm chí việc đơn giản như "hôm nay ăn gì" cũng đủ khiến phụ nữ đau đầu.

Người phụ nữ chăm sóc gia đình, con cái theo cách rất "chill"

Thế nhưng, khi ghé thăm kênh TikTok Nguyễn Thảo Hương (@thaohuong696 với hơn 480 nghìn lượt theo dõi), bạn sẽ bắt gặp một thế giới hoàn toàn khác: nhẹ nhàng, thư thái, và đầy cảm hứng, nơi người vợ, người mẹ chăm chút cho gia đình nhỏ một cách rất "chill".

Không ồn ào, không câu view, mỗi clip của Thảo Hương như một lát cắt nhỏ trong cuộc sống thường nhật của một người phụ nữ hiện đại, đã có gia đình và con nhỏ: Những bữa cơm ấm cúng, những buổi vào bếp cùng con, hay khoảnh khắc mẹ con cùng học làm bánh, giây phút dọn dẹp nhà cửa... Cô chia sẻ chân thực, gần gũi nhưng đầy cảm xúc, khiến người xem cảm nhận được niềm vui giản dị trong việc chăm lo cho gia đình của Thảo Hương.

Các video như "Vào bếp cùng Hương", "sau giờ làm, bạn sẽ làm gì?", hay "dạy con gái làm bánh"... đều được quay một cách chỉn chu, tinh tế. Không khí trong mỗi thước phim luôn ấm áp, dịu dàng. Ở Thảo Hương toát lên hình ảnh người phụ nữ bận rộn, nhưng không vội vã, làm mọi việc một cách chỉn chu, cẩn thận mà vẫn rất "chill".

Mỗi ngày lại nấu một món ngon, ai cũng mà muốn được "phiêu" như vậy

Bận rộn với công việc kinh doanh của mình, nhưng mỗi ngày Thảo Hương đều chuẩn bị một món ăn mới cho cả nhà, khi thì bún riêu, hôm lại cơm gà Hội An, có hôm là cà ri Nhật thơm lừng... Không chỉ chia sẻ cách nấu mà còn lan tỏa niềm vui được tự tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, người thân, nhiều người theo dõi kênh không chỉ để giải trí, mà còn học được rất nhiều công thức nấu ăn hấp dẫn, dễ áp dụng trong chính căn bếp của mình.

Không chỉ khéo léo trong việc chăm sóc gia đình và vun vén tổ ấm, Thảo Hương còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cách dạy con đầy tinh tế, vừa hiện đại, vừa đậm nét truyền thống. Cô luôn mong các bé không chỉ lớn lên khỏe mạnh, tự lập mà còn hiểu về cội nguồn, văn hóa và những phong tục lâu đời của dân tộc.

Vào mỗi dịp lễ, Tết, đặc biệt là những ngày mang ý nghĩa tâm linh như lễ Vu Lan, Thảo Hương thường tự tay chuẩn bị hoa quả, bày biện mâm lễ tại nhà. Nhưng điều khiến người xem cảm động hơn cả là hình ảnh cô kiên nhẫn giải thích cho hai con về ý nghĩa của ngày lễ Rằm tháng Bảy - ngày báo hiếu cha mẹ, nhắc nhở con cháu sống hiếu thuận, biết ơn nguồn cội.

Không chỉ riêng dịp Vu Lan, trong nhiều clip khác, Thảo Hương cũng thường nhẹ nhàng lồng ghép bài học về lễ nghĩa, cách chào hỏi, ứng xử và giữ gìn nếp sống truyền thống Việt Nam. Cô không áp đặt, mà khéo léo dạy con bằng sự quan sát và làm gương, để hai bé học được rằng "biết lễ phép, biết yêu thương và biết trân trọng những giá trị văn hóa Việt" chính là nền tảng quan trọng nhất trong hành trình trưởng thành.

Là một người mẹ, người vợ hiện đại, Thảo Hương còn chú trọng rèn cho các con tính tự lập và tinh thần sẻ chia thông qua những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày. Cô hướng dẫn các con nấu nướng, làm việc nhà, phụ giúp bố mẹ bằng những việc vừa sức.

Những khoảnh khắc mẹ con cùng vào bếp, cùng chuẩn bị bữa ăn hay dọn dẹp nhà cửa không chỉ giúp các bé học được kỹ năng sống, mà còn khiến không khí gia đình trở nên ấm áp, gắn kết và tràn đầy yêu thương. Với Thảo Hương, việc để con tham gia vào những hoạt động thường nhật là cách tốt nhất để các bé hiểu giá trị của lao động, biết trân trọng công sức của bố mẹ và cảm nhận niềm vui khi được tự tay góp phần chăm lo cho ngôi nhà nhỏ của mình.

Tất bật chăm sóc gia đình, con cái... vẫn "ung dung" tận hưởng cuộc sống

Dù tất bật với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ, Thảo Hương vẫn luôn là người phụ nữ biết yêu thương bản thân và có sự nghiệp của riêng mình. Mỗi ngày khi đã hoàn thành mọi công việc chăm chút cho gia đình, con cái, Thảo Hương dành thời gian tận hưởng giây phút rảnh rỗi của bản thân, cô làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, giữ tinh thần vui vẻ, xem một bộ phim lãng mạn chẳng hạn... đúng nghĩa là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: giỏi việc nhà, biết tận hưởng và trân trọng chính mình.