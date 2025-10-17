Tất cả người lao động đều có thể nhận khoản tiền 18,5 triệu đồng/tháng từ đầu năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm 2025 chính thức có hiệu lực, mang đến hàng loạt thay đổi quan trọng trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) — mở rộng đối tượng tham gia, tăng mức hỗ trợ, và rút ngắn thời gian giải quyết chế độ cho người lao động.

So với Luật Việc làm 2013, luật mới bổ sung nhiều nhóm bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

Việc mở rộng đối tượng này hướng tới việc tăng độ bao phủ an sinh xã hội, đặc biệt bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như người làm việc ngắn hạn, thời vụ hoặc lao động tự do – những người thường xuyên đối mặt nguy cơ mất việc và sụt giảm thu nhập.

Hưởng trợ cấp sớm hơn và mức hỗ trợ cao hơn

Một trong những thay đổi nổi bật là rút ngắn thời gian chờ nhận trợ cấp thất nghiệp từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. Người lao động có thể bắt đầu nhận trợ cấp từ ngày làm việc thứ 11 kể từ khi nộp đủ hồ sơ, thay vì phải chờ nửa tháng như trước.

Đặc biệt, mức hưởng tối đa được nâng lên bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng, thay vì dựa trên lương cơ sở. Điều này đồng nghĩa người thất nghiệp (không phân biệt khu vực công hay tư) sẽ có thể nhận tới 18,5 triệu đồng/tháng nếu làm việc ở vùng có mức lương tối thiểu cao nhất.

Theo Nghị định 74/2024, lương tối thiểu vùng hiện dao động từ 3,45 – 4,96 triệu đồng/tháng. Khi Luật Việc làm 2025 có hiệu lực, dự kiến mức tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng lên 3,7 – 5,31 triệu đồng/tháng. Khi đó, mức trợ cấp tối đa sẽ đạt 18,5 triệu đồng, tăng gần 7 triệu đồng/tháng so với hiện nay.

Ngoài ra, người lao động được hỗ trợ thêm chi phí ăn uống, học nghề trong quá trình đào tạo lại, nâng cao kỹ năng — một chính sách được đánh giá là giúp tăng khả năng quay lại thị trường lao động nhanh hơn.

Doanh nghiệp linh hoạt hơn, người lao động được bảo đảm hơn

Luật mới cũng đơn giản hóa quy trình đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, theo Điều 33, mức đóng và trách nhiệm đóng được quy định như sau:

Đặc biệt, đối với người làm việc theo sản phẩm hoặc khoán công trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, có thể đóng theo tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng/lần, tạo sự linh hoạt phù hợp với đặc thù mùa vụ. Nếu trong tháng không có lương từ 14 ngày trở lên, người lao động sẽ được tạm miễn đóng bảo hiểm.

Giới chuyên gia đánh giá, Luật Việc làm 2025 là bước tiến lớn trong chính sách an sinh, giúp người lao động được bảo vệ tốt hơn trước rủi ro thất nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý nhân sự.

Với mức trợ cấp tăng mạnh và quy trình nhanh gọn hơn, chính sách mới không chỉ giúp người lao động duy trì thu nhập trong giai đoạn khó khăn mà còn khuyến khích tham gia BHTN đầy đủ, đúng hạn, hướng tới mục tiêu an sinh toàn dân trong giai đoạn tới.