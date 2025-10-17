MV mới kể chuyện giới trẻ toàn cầu: Ai cũng có ‘thời khắc của riêng mình’

Và trên hành trình đó, công nghệ không chỉ đứng sau, mà đồng hành, tiếp sức, lặng lẽ chạm đến từng khoảnh khắc của tuổi trẻ.

Công nghệ không chỉ là công cụ mà còn là ngôn ngữ tiếng nói chung của thế hệ để người trẻ viết nên câu chuyện của riêng mình

Từ tinh thần "Make it Possible" đến "Now is Yours" – lời tuyên ngôn của thế hệ mới

Hơn một thập kỷ trước, Huawei - ông lớn công nghệ Trung Hoa - khởi xướng tinh thần "Make it Possible" – lời khẳng định về sức mạnh của đổi mới và niềm tin con người có thể vượt qua mọi giới hạn. Không chỉ là khẩu hiệu, "Make it Possible" dần trở thành DNA của thương hiệu: niềm tin rằng công nghệ sinh ra không chỉ để mạnh mẽ hơn, mà để truyền cảm hứng cho con người sống trọn hơn.

Mười năm sau, tinh thần ấy được viết tiếp bằng một chương mới: "Make it Possible: Now is Yours." Nếu "Make it Possible" là lời hiệu triệu những người dám ước mơ, thì "Now is Yours" là lời nhắn gửi đến thế hệ đã sẵn sàng hành động – những người không đợi tương lai đến, mà tự tạo nên tương lai của chính mình.

Có thể nói, chiến dịch này là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết của Huawei trong hành trình cùng những người trẻ đang kiến tạo tương lai.

MV "Now is Yours": Tuyên ngôn sống động về tuổi trẻ

Điểm nhấn của chiến dịch là MV chủ đề "Now is Yours" - một video âm nhạc đậm chất điện ảnh, kể lại câu chuyện chân thực và đầy cảm hứng về những tâm hồn trẻ trung khắp nơi trên thế giới.

Từ cô gái Trung Đông theo đuổi đam mê eSports, chàng trai châu Âu tìm thấy dũng khí trong trò chơi mạo hiểm, hay bác sĩ người Phi trở thành tay trống điệu nghệ, mỗi nhân vật trong MV đều đại diện cho một khía cạnh của tuổi trẻ: dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt.

Tất cả cùng hoà nhịp trong bản phối mới của "Dream It Possible" - lần này khoác lên mình màu sắc indie electronic pop trẻ trung, hiện đại và đầy năng lượng. Âm nhạc, ca từ, hình ảnh và cảm xúc cùng hòa quyện, tạo nên một tuyên ngôn rực rỡ: Hãy theo đuổi giấc mơ, không gì có thể cản bước bạn. Thời điểm để sống hết mình - chính là ngay bây giờ.

Khi công nghệ đồng hành cùng những tâm hồn trẻ

Điều đáng nói, công nghệ không xuất hiện như nhân vật chính. Nó chỉ lặng lẽ đồng hành – trong chiếc đồng hồ thông minh theo dõi thể chất, chiếc tai nghe truyền cảm hứng qua từng bản nhạc, hay chiếc máy tính bảng giúp kết nối muôn vàn ý tưởng.

Huawei chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, để công nghệ trở thành chất xúc tác của cảm xúc chứ không phải trung tâm của sân khấu. Bởi điều quan trọng nhất không nằm ở sản phẩm, mà ở những con người đang dùng chúng để tạo nên khác biệt.

Không chỉ tập trung vào hiệu suất hay tính năng, Huawei đã và đang định hình lại cách công nghệ phục vụ con người - đặc biệt là thế hệ trẻ hiện đại, những người khát khao khám phá điều mới mẻ. Các sản phẩm của hãng được cải tiến liên tục để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, trở thành công cụ để người dùng theo đuổi đam mê, thể hiện bản sắc riêng và kết nối với thế giới xung quanh.

Và khi người trẻ được trao quyền, họ không chỉ thay đổi thế giới của mình, mà còn truyền cảm hứng để thế giới thay đổi cùng họ. Ở đó, Huawei – với triết lý "Make it Possible" – muốn tiếp tục đồng hành trong hành trình ấy: khơi dậy tiềm năng, nuôi dưỡng sáng tạo và kết nối mọi tâm hồn trẻ đang cùng hướng đến tương lai.

