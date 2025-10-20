Cất vàng trong két 2 năm, người đàn ông phát hiện dấu hiệu lạ: Chủ cửa hàng đưa ra giải thích gây bất ngờ

Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh, người dân Trung Quốc đổ xô mua vàng như một kênh giữ tài sản an toàn. Thế nhưng, giữa cơn sốt kim loại quý, một vụ việc hi hữu từng xảy ra cách đây đã lâu ở Bắc Kinh, bất ngờ nổi lại trên mạng xã hội, khiến nhiều người hoang mang. Đó là câu chuyện của một người đàn ông phát hiện thỏi vàng mình cất giữ suốt hai năm bất ngờ “gỉ sét”, đổi màu, và câu hỏi ông đặt ra đến nay vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng.

"Tôi chỉ muốn một lời giải thích"

Câu chuyện của ông Shen (沈先生) bắt đầu từ một ngày cuối năm 2010, khi ông mua một thỏi vàng 50 gram thương hiệu China Gold tại quầy trong trung tâm thương mại Wangfujing, quận Daxing, Bắc Kinh. Đó là sản phẩm có độ tinh khiết được quảng cáo đạt AU9999 – gần như vàng nguyên chất. Ông Shen bỏ ra 14.900 nhân dân tệ, cất thỏi vàng trong két ngân hàng với niềm tin rằng đây sẽ là tài sản an toàn, bền vững theo năm tháng.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, sau hai năm, khi mở hộp kiểm tra, ông phát hiện bề mặt thỏi vàng xuất hiện những vệt đỏ và vết “gỉ” lạ mắt. Sửng sốt và nghi ngờ, ông mang sản phẩm đến cửa hàng China Gold để hỏi nguyên nhân, mong nhận được câu trả lời thỏa đáng. “Tôi chỉ muốn một lời giải thích: tại sao vàng lại bị gỉ?” – ông nói với phóng viên Tân Hoa Xã.

Phía China Gold khẳng định toàn bộ sản phẩm trước khi bán đều đã được kiểm định bởi cơ quan giám định chất lượng quốc gia. Đại diện công ty cho rằng những vết đỏ có thể là tạp chất sắt hoặc cặn kim loại bám trên bề mặt trong quá trình chế tác hoặc bảo quản, chứ không phải do bản thân vàng bị oxy hóa – điều gần như không thể xảy ra với vàng nguyên chất.

Để làm rõ, công ty đề nghị gửi thỏi vàng đi kiểm định độc lập, cam kết chịu chi phí và nếu kết quả xác định có lỗi từ phía họ, China Gold sẽ đổi mới hoặc hoàn tiền theo giá vàng hiện hành. Tuy nhiên, ông Shen từ chối, cho rằng vấn đề nằm ở chất lượng sản phẩm và yêu cầu mức bồi thường cao hơn – khoảng 500.000 nhân dân tệ.

Ảnh minh họa

Tranh chấp leo thang. Ông Shen nhiều lần đến cửa hàng yêu cầu đối thoại, thậm chí mang biển “bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” đứng trước quầy China Gold để thu hút sự chú ý của báo chí. Ngược lại, doanh nghiệp cáo buộc ông “gây rối trật tự”, làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh.

Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên các trang tin lớn như Hoàn Cầu, Tân Hoa Xã, Nhân Dân Nhật Báo. Dư luận chia thành hai luồng: Một bên cho rằng người tiêu dùng có quyền đòi hỏi minh bạch, bên còn lại nhận định khó kết luận lỗi khi sản phẩm không được kiểm định độc lập.

Vì sao vàng có thể “gỉ” hoặc đổi màu?

Theo giới chuyên gia kim hoàn Trung Quốc, vàng nguyên chất (AU9999) trên lý thuyết gần như không thể bị gỉ hay oxy hóa trong điều kiện thường, bởi tính trơ hóa học rất cao của kim loại quý này. Tuy nhiên, trong thực tế, những vệt “gỉ đỏ” hay “màu xỉn” mà nhiều người từng thấy trên bề mặt vàng lại có thể xuất phát từ một số nguyên nhân khác.

Ảnh minh họa

Thứ nhất, tạp chất kim loại như sắt, đồng hoặc bạc còn sót lại trong quá trình luyện, đúc hoặc đánh bóng có thể phản ứng với không khí, hơi ẩm, để lại vệt ố màu trên bề mặt. Khi vàng tiếp xúc với các vật chứa làm từ thép hoặc sắt, các hạt li ti cũng có thể bám dính và oxy hóa theo thời gian.

Thứ hai, môi trường bảo quản không phù hợp – chẳng hạn nơi có độ ẩm cao, tiếp xúc hóa chất tẩy rửa, mồ hôi tay hoặc khí lưu huỳnh trong không khí – cũng có thể khiến vàng bị “nhuốm màu” bên ngoài, dù phần lõi kim loại vẫn nguyên vẹn.

Ngoài ra, với các sản phẩm vàng hợp kim hoặc vàng mỹ nghệ, việc pha trộn kim loại để tạo độ cứng và màu sắc đặc trưng khiến khả năng phản ứng hóa học tăng lên đáng kể. Khi gặp điều kiện bất lợi, các thành phần phụ này có thể bị oxy hóa, khiến người dùng hiểu lầm rằng “vàng bị gỉ”.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên bảo quản vàng trong hộp kín, tránh tiếp xúc với hóa chất hoặc đồ kim loại khác, và nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy mang đến cơ sở giám định uy tín để kiểm tra – thay vì tự lau chùi hay đánh bóng có thể làm hỏng cấu trúc bề mặt.

Ảnh minh họa

Vụ việc của ông Shen không chỉ là một câu chuyện hi hữu giữa khách hàng và thương hiệu lớn, mà còn là lời nhắc cho người tiêu dùng trong thời buổi “sốt vàng”. Nếu có ý định đầu tư hoặc tích trữ, người dân nên chọn mua tại các thương hiệu, ngân hàng hoặc đại lý được cấp phép, yêu cầu hóa đơn, chứng nhận chất lượng và tem niêm phong đầy đủ. Bên cạnh đó, nên ưu tiên vàng miếng chuẩn 24K, tránh sản phẩm chế tác có pha hợp kim nếu mục đích là giữ giá trị.