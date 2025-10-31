Nghĩ gì mà thả phẫn nộ Vinamilk vậy?

Sự việc Vinamilk ra thông cáo bảo vệ hình ảnh nhân vật “Ông Thọ” – biểu tượng của sản phẩm Sữa Ông Thọ, đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Thông báo được đưa ra sau khi bộ ảnh hóa trang Halloween của Quỳnh Anh Shyn, Liu Grace và Saabirose gây tranh cãi vì sử dụng hình ảnh nhân vật này vốn là tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Vinamilk, mà chưa được sự cho phép từ thương hiệu.

Thực tế, việc một thương hiệu lên tiếng để bảo vệ hình ảnh của mình là hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, cách Vinamilk xử lý lần này được đánh giá là đúng quy trình: Thông tin minh bạch, ngôn từ chuẩn mực, không công kích hay nêu đích danh bất kỳ cá nhân nào.

Nhưng… chuyện gì xảy ra sau đó?

Thế nhưng khoảng 1 ngày đăng tải, bài đăng của của Vinamilk lại hứng hàng chục nghìn lượt “phẫn nộ”.

Vô cùng bất ngờ!

Điều này khiến không ít cư dân mạng bày tỏ thắc mắc: Vì sao một thương hiệu đang bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình lại bị phẫn nộ?

Bài đăng của Vinamilk bỗng nhận loạt phẫn nộ

Dưới đây là một số thảo luận, bày tỏ sự ngỡ ngàng của phần lớn netizen khi chứng kiến lượt thả “phẫn nộ” dưới bài lên tiếng của Vinamilk:

“Chưa tìm thấy lý do vì sao bài đăng này lại bị phẫn nộ nhiều như vậy?”.

“Nghĩ gì mà đi thả phẫn nộ Vinamilk vậy? Nhãn hàng đã cư xử rất văn minh”.

“Mấy bạn trách brand bênh nghệ sĩ có ổn không vậy. Vì những người tiêu dùng họ cảm thấy phản cảm, hình ảnh không phù hợp thì thương hiệu phải lên tiếng là điều đúng đắn thôi”.

“Bảo vệ hình ảnh bản quyền của mình là hành động vô cùng chính đáng. Còn về việc có cứng nhắc quá hay không thì không phải vấn đề của người ngoài. Chiến lược xây dựng, phát triển hình ảnh thương hiệu, tâm huyết cả mấy chục năm của họ thì chỉ tự họ mới tự đánh giá được. Các bạn không phải thành viên, không có kiến thức lẫn thông tin thì càng không nên phẫn nộ hay đưa ra ý kiến”.

“Vinamilk xử lý như này là nhẹ nhàng rồi. KOL cũng biết mình sai và nhanh chóng, vậy lý do gì để các bạn phẫn nộ và nói thương hiệu quá đáng vậy? Khổ thân thương hiệu thật sự, tự dưng tai bay vạ gió”.

"Hôm qua mình thấy bài này sau 2h đăng, đọc rõ là thiện chí. Brand bày tỏ quan ngại về hình ảnh nội dung không phù hợp, sợ làm khách hàng nghĩ sai về bản sắc nhãn hiệu nhưng cũng không đả kích gay gắt, thậm chí còn gợi ý cách để sử dụng hình ảnh hợp pháp. Vậy mà lướt xuống phần react bị bất ngờ vì toàn phẫn nộ. Check ra có cả nick ảo cả nick real. Lại lội sang bài xin lỗi của Quỳnh Anh Shyn thì không thấy đề cập gửi lời xin lỗi đến người bị ảnh hưởng trực tiếp là nhãn hàng. Lướt comment toàn thấy khen. Tự nhiên thấy tội Vinamailk nên thả tim cho nhãn hàng".

“Phẫn nộ với điều đúng, dù vì lý do gì, cũng là thước đo phản chiếu chính bạn”

Điều cần khẳng định đầu tiên là: Vinamilk không “tố ai”, cũng không “gây chiến” với nghệ sĩ. Thông cáo của thương hiệu chỉ nêu rõ một nguyên tắc cơ bản trong ngành truyền thông và marketing: Hình ảnh thương hiệu là tài sản trí tuệ cần được bảo vệ. Những ai từng làm trong lĩnh vực này đều hiểu, một thương hiệu lớn như Vinamilk không thể im lặng khi biểu tượng của mình bị sử dụng trong bối cảnh có thể gây hiểu lầm, dù là vô tình hay cố ý.

Cách Vinamilk lựa chọn hành xử ra thông cáo công khai, dùng ngôn từ chừng mực, không chỉ trích hay nêu đích danh ai, thể hiện sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của một thương hiệu lâu năm. Ngược lại, phản ứng phẫn nộ từ một bộ phận cộng đồng mạng lại cho thấy sự cảm tính và thiếu hiểu biết về bản chất vấn đề.

Nhiều người tỏ ra khó hiểu khi một cách làm hợp tình, hợp lý như vậy lại bị phản ứng tiêu cực. Không ít bình luận thậm chí quay sang bênh vực nghệ sĩ và chỉ trích ngược lại thương hiệu. Một số ý kiến cho rằng phản ứng này xuất phát từ tình cảm của người hâm mộ dành cho Quỳnh Anh Shyn. Tuy nhiên, bênh vực nghệ sĩ cũng cần đúng lúc, đúng chỗ, vì nếu không, điều đó vô tình phản tác dụng - khiến hình ảnh của chính thần tượng trở nên kém thiện cảm hơn trong mắt nhãn hàng và công chúng.

Thực tế, sự việc đã có thể khép lại một cách êm đẹp khi cả Vinamilk và Quỳnh Anh Shyn đều nhanh chóng lên tiếng, thể hiện thiện chí giải quyết. Phía Quỳnh Anh Shyn cũng đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh liên quan và thừa nhận đây là một bài học kinh nghiệm.

Chính vì vậy, dư luận cho rằng không có lý do gì để tiếp tục thả phẫn nộ hay phản đối Vinamilk, khi cả hai bên đều đã cư xử văn minh, đúng mực và tôn trọng lẫn nhau.