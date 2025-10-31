Sau trung niên mới nhận ra: Dù giàu hay nghèo cũng tránh quan hệ với 3 kiểu người này, bào mòn tinh thần lẫn tiền bạc

Nhà văn người Trung Quốc Lý Trung Anh từng nói: “Một mối quan hệ tồi tệ không chỉ làm tiêu hao năng lượng của bạn mà còn dần dần làm cạn kiệt cảm xúc và động lực trong cuộc sống”. Sau tuổi trung niên, nhiều người mới nhận ra thay vì khiến bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực trong mối quan hệ như vậy, tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách với 3 đối tượng này.

Người coi lòng tốt của người khác là hiển nhiên

Một blogger họ Hứa chia sẻ trên mạng xã hội về trải nghiệm không vui vẻ với người họ hàng. Khi con tròn 2 tuổi, cô đã thuê chị họ đang thất nghiệp chăm sóc con mình. Khi mua đồ cho con, cô Hứa luôn mua thêm cả đồ tặng con chị họ. Theo thời gian, chị họ cô Hứa bắt đầu coi lòng tốt của cô là đương nhiên nên thường xuyên hỏi vay tiền. Thậm chí, khi đến nhà cô Hứa, chị họ tự sử dụng đồ của cô mà không hỏi ý kiến.

Nữ blogger tức giận lại nhận về phản ứng: “Sao em keo kiệt vậy? Chị thấy em nhiều quần áo không mặc nên mượn chút thôi. Chỉ là mấy bộ đồ cũ, cần gì phải làm quá lên?”. Cô Hứa quyết định cắt đứt liên lạc với chị họ vì đòi hỏi quá đáng này.

Những người như chị họ của cô Hứa thường không quan tâm đến cảm xúc đối phương, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mình. Đối mặt với người muốn lợi dụng lòng tốt của mình, cách tốt nhất là vạch ra ranh giới rõ ràng kịp thời trước khi gặp tổn thất về tinh thần và tiền bạc.

Người không muốn bạn thành công

Người đàn ông họ Lưu là giám đốc một công ty nhỏ, thành công sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Để làm cha mẹ ở quê tự hào, mỗi lần về nhà, anh đều mang quà tặng hàng xóm để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Họ vui vẻ nhận quà của anh, nhưng sau lưng không ngừng bàn tán: “Nhiều tiền sao không đưa bố mẹ lên thành phố? Chưa biết giỏi hơn ai nhưng về quê đã đi xe sang để khoe là thấy không khiêm tốn rồi”.

Anh Lưu rất buồn khi tình cờ nghe được những lời này. Những lần về quê tiếp theo, anh chỉ ăn mặc giản dị, lái chiếc xe rẻ nhất. Quả nhiên, hàng xóm không còn “lời ra tiếng vào”, thậm chí khen anh Lưu hiếu thảo, vất vả ở thành phố nhưng không quên chăm sóc bố mẹ. Từ đó, anh Lưu chỉ chào xã giao với những người này và không cố gắng làm hài lòng họ nữa.

Trên thực tế, một số người như hàng xóm anh Lưu luôn cảm thấy “bất công”, ghen tỵ khi thấy người có chung xuất phát điểm lại thành công hơn mình. Khi thành công của người khác làm họ tự ti, họ sẽ tìm lý do để chỉ trích thay vì chúc mừng. Sau tuổi trung niên, những mối quan hệ độc hại như vậy nên được loại bỏ để dành thời gian, năng lượng cho người thành tâm mong bạn hạnh phúc.

Người biến mất khi bạn thất bại

Doanh nhân trong ngành giáo dục tên Hành Dương (Trung Quốc) từng nói về nhóm bạn thời trẻ của mình. Khi sự nghiệp của ông phát triển, họ rất quan tâm đến ông, thường xuyên tổ chức những buổi tiệc bất ngờ chúc mừng Hành Dương. Người đàn ông cũng không quên hỗ trợ công việc của các bạn.

Tuy nhiên khi doanh nhân này gặp khó khăn về tài chính và muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, họ lại biến mất không dấu vết. Hành Dương hiểu ra thứ nhóm bạn cần ở anh là lợi ích tài chính, công việc, hoàn toàn không phải tình bạn chân thành.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với doanh nhân, cho rằng những người như vậy không được coi là bạn, anh em hay người thân. Với kiểu người này, cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là dứt khoát cắt đứt, nhường chỗ cho các mối quan hệ xứng đáng hơn.

(Theo Toutiao)