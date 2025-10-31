Cô gái 27 tuổi sống trong viện dưỡng lão chỉ với 5,5 triệu đồng: Cách sắp xếp làm dậy sóng cộng đồng mạng

Quyết định này gây xôn xao mạng xã hội, mở ra cuộc tranh luận: Liệu “sống chung giữa hai thế hệ” có thể trở thành một mô hình tài chính bền vững?

Một lựa chọn khác biệt giữa tuổi 27

Cô gái đến từ tỉnh Chiết Giang chia sẻ, bà ngoại cô sống trong viện dưỡng lão với chi phí 2.600 tệ/tháng (khoảng 9,6 triệu đồng).

Thấy bà còn khỏe và muốn gần gũi chăm sóc, cô quyết định thuê một phòng ngay trong khu viện với 1.500 tệ/tháng (khoảng 5,5 triệu đồng), cộng thêm 200 tệ (khoảng 740.000 đồng) tiền điện nước.

Tổng chi phí sinh hoạt của cô – bao gồm hai bữa sáng, tối và dịch vụ vệ sinh cơ bản – chưa đến 6 triệu đồng/tháng, rẻ hơn đáng kể so với giá thuê căn hộ đơn ở các thành phố lớn.

“Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là ở gần bà cho tiện. Nhưng sau một tháng, tôi nhận ra môi trường này bình yên hơn nhiều so với phố xá,” cô nói.

“Bạn cùng phòng” đặc biệt – và những giới hạn tuổi tác

Tuy nhiên, sống trong viện dưỡng lão cũng không dễ như tưởng tượng. Giờ đóng cửa của viện là 8 giờ tối – điều khiến cô, một người trẻ quen làm việc khuya, phải điều chỉnh nhịp sống. “Đôi khi tôi muốn đi dạo hay uống cà phê muộn, nhưng cổng viện đã khóa. Cảm giác như quay lại thời học nội trú”, cô kể.

Ngoài ra, viện yêu cầu cư dân tự trả tiền điện, nước, internet và các hoạt động ngoại khóa. Mặc dù mức phí này không cao, nhưng với người trẻ thu nhập trung bình, việc cân đối giữa chi phí – tự do – và không gian riêng tư vẫn là một bài toán cần tính kỹ.

Một mô hình mới: Người già và người trẻ cùng chung sống

Giám đốc viện dưỡng lão cho biết, đây là lần đầu tiên họ thử nghiệm mô hình “liên thế hệ”, cho phép người trẻ thuê phòng trong khuôn viên viện. Tầng nơi cô gái sống còn có hai nữ sinh đang ôn thi cao học, cũng chọn nơi này vì giá rẻ, yên tĩnh và có khu học riêng.

“Người già được vui hơn khi có người trẻ qua lại, còn người trẻ lại học được sự ngăn nắp, tiết kiệm từ người lớn tuổi,” đại diện viện chia sẻ. Không khí nơi đây, vốn trầm lắng, nay rộn ràng hơn với những buổi dọn vườn, nấu ăn chung, hay chỉ đơn giản là cùng nhau uống trà buổi sáng.

Góc nhìn tài chính: Tiết kiệm nhưng không dành cho tất cả

Ở góc độ tài chính, mô hình này mang lại lợi thế rõ ràng:

- Chi phí sinh hoạt thấp hơn 40–50% so với thuê trọ thông thường tại các thành phố hạng hai.

- An ninh, dịch vụ, bữa ăn cơ bản đều được bao gồm, giảm áp lực chi tiêu cố định hàng tháng.

- Không cần đặt cọc lớn hay ký hợp đồng dài hạn, phù hợp với người trẻ đang tìm môi trường sống tạm ổn định.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hợp. Người thích tự do, làm việc muộn hoặc cần không gian riêng sẽ thấy gò bó. Một số người trẻ còn e ngại “không khí bệnh viện” của viện dưỡng lão hoặc lo bị đánh giá là “sống ngược lứa tuổi”.

Sống cùng – để hiểu nhau hơn

Cô gái thừa nhận: “Ở đây tôi học được cách sống chậm lại. Bà tôi dạy tôi trồng vài chậu cây nhỏ, mỗi sáng cùng ăn cháo, buổi tối cùng xem tivi. Hóa ra bình yên cũng là một kiểu xa xỉ”.

Viện dưỡng lão nơi cô đang sống đã bắt đầu nhận thêm đơn xin thuê phòng từ những người trẻ muốn “sống thử cùng người già”. Dù chưa thể nói mô hình này sẽ phổ biến, nhưng ít nhất, nó cho thấy một hướng đi mới cho cả hai thế hệ – khi người trẻ tìm kiếm sự cân bằng và người già cần thêm hơi ấm.

Kết lại

Mô hình sống chung “già – trẻ” có thể không hoàn hảo, nhưng là bước thử táo bạo trong bối cảnh xã hội đang già hóa nhanh và giá thuê nhà tăng đều. Nó mở ra câu hỏi đáng suy ngẫm:

“Liệu nơi bình yên, tiết kiệm và chan hòa có phải là ngôi nhà thật sự của thế hệ trẻ trong tương lai?”.