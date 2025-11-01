Rời quê 30 năm, 4 anh em về quê xây biệt thự 700m² làm nơi dưỡng già: "Khó tránh khỏi xích mích nhưng ở bên nhau chính là cuộc sống đẹp nhất"

Quyết định xây nhà

Sinh ra và lớn lên tại 1 ngôi làng nhỏ ở vùng quê Đại Lý, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), kiến trúc sư Trác Chí sớm quen với nhịp sống yên bình nơi nông thôn. Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, anh phải rời quê lên thành phố học tập và làm việc. Đến nay, đã xa quê hơn 30 năm.

Năm năm trước, mong muốn cha mẹ được sống thoải mái, kiến trúc sư Trác Chí và 3 anh trai quyết định trùng tu lại căn nhà cũ. Đồng thời, họ cũng hy vọng sau khi nghỉ hưu có thể sống cùng nhau, cùng chăm sóc tuổi già. Cuối cùng, 4 anh em nhanh chóng góp tiền lại xây nhà. Phần thiết kế đặc biệt được giao cho Trác Chí – người làm nghề kiến trúc sư.

Ngôi nhà mới xây

Nhà mới nhưng vẫn giữ được tinh thần cũ

Theo thiết kế của Trác Chí, ngôi nhà cũ được giữ nguyên, nhưng dỡ bỏ phần bếp và chuồng lợn để xây mới 1 công trình 3 tầng. Phần đất còn lại trở thành các khoảng sân. Tổng diện tích căn nhà lên đến 700m².

Nhờ sự rộng rãi của sân vườn nên khi bước từ trong nhà ra sân là có thể thấy ngay cảnh đồng lúa xanh mướt và bầu trời trong vắt. Đây cũng là khung cảnh quen thuộc mà cả gia đình họ Trác luôn trân trọng.

Ngôi nhà mới lấy gam trắng làm chủ đạo. Là người dân tộc Bạch, Trác Chí khéo léo hòa quyện đường nét hiện đại với các chi tiết truyền thống của kiến trúc dân tộc như mái dốc, ngói, kết cấu gỗ. Cổng chính được thiết kế tối giản, sử dụng mộng gỗ truyền thống thay cho các họa tiết chạm khắc cầu kỳ, tạo cảm giác mộc mạc nhưng tinh tế.

Một góc của ngôi nhà

Để tận dụng cảnh quan tự nhiên, Trác Chí quyết định bố trí 4 khoảng sân dựa theo địa thế. Vừa bước qua cổng là hồ sen rộng nửa mẫu – cũng là sân thứ nhất. Đây là hồ sen cũ của gia đình, được giữ nguyên vẹn như ký ức thơ ấu. Mỗi độ hè đến, sen lại nở rực rỡ, phủ sắc hồng khắp mặt nước.

Sân thứ hai nằm phía Nam, sát bên công trình mới, chỉ cách cánh đồng lúa một bức tường thấp. Những mảng tường kính lớn được bố trí xung quanh giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào.

Giữa nhà cũ và nhà mới là sân thứ ba, giúp cải thiện ánh sáng cho nhà cũ, đồng thời làm mềm đi sự chuyển tiếp giữa 2 khối kiến trúc có phong cách khác biệt.

Sân thứ tư nằm bên hông nhà cũ. Khi thi công, Trác Chí học theo cách tạo cảnh vườn cổ truyền và trồng 1 cây chuối tiêu tại đây. Sau 4 năm, cây chuối phát triển xanh tốt, tạo nên mảng không gian thiền tĩnh, gợi cảm giác rất thư thái.

Điểm nhấn đặc biệt của căn nhà còn nằm ở những ô cửa sổ tròn. Cảnh vật sau ô cửa biến đổi theo cây cối, ánh sáng và 4 mùa, tạo nên những bức tranh sống động, rất thú vị.

Ô cửa tròn

Tổng cộng, ngôi nhà có 11 phòng, tương ứng với 11 thành viên trong đại gia đình. Tầng 1 được bố trí phòng lớn cho cha mẹ, tiện lợi đi lại mà không cần leo cầu thang. Phòng rộng nhất nằm ở tầng 3, dành cho người anh cả với ban công hướng thẳng ra cánh đồng và dãy núi Điểm Thương. Một phòng khác ở phía Bắc có vị trí tuyệt vời nhất, sở hữu tầm nhìn 270 độ. Ngay trong phòng còn thiết kế giếng trời bằng kính, để khi đêm xuống có thể nằm trên giường ngắm trăng sao.

Gia đình ở bên nhau hạnh phúc mới trọn vẹn

Nhưng trong lúc xây nhà, gia đình họ Trác đã trải qua 1 nỗi mất mát lớn khi cha qua đời. Nhưng biến cố đó lại càng khiến 4 anh em thêm quyết tâm hoàn thành tổ ấm. Mặc dù một số chú bác trong làng phản đối việc “anh em không chia nhà mà cùng sống chung”, Trác Chí và các anh trai vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Họ tin rằng mô hình gia đình quây quần nhiều thế hệ không chỉ duy trì tình cảm, mà còn mang lại sự ấm áp cho con cháu mai sau.

Hình ảnh đại gia đình

Sau khi ngôi nhà hoàn thành, cả gia đình đều rất hài lòng. Tuy nhiên, vì 4 anh em vẫn đang làm việc ở thành phố nên chưa thể chuyển về ngay. Dù vậy, Trác Chí tin rằng ngày đoàn tụ không còn xa.

“Chúng tôi xa quê nhiều năm, chỉ những dịp lễ Tết mới được sum họp trọn vẹn. Càng lớn tuổi lại càng thấm thía giá trị của tình thân. Trong tương lai, khi sống chung với nhau, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ luôn tìm được cách tháo gỡ. Bởi vì không có điều gì quý giá hơn việc cả gia đình được sum họp, sống cùng nhau dưới một mái nhà.” Anh Trác Chí tâm sự.

Theo Sohu



