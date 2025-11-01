Phó chủ tịch Hội điện ảnh đóng Đồng Tiền Xương Máu: Ở biệt thự triệu đô 500m2, hai cô con gái như tiên tử

Đó chính là nam diễn viên Quyền Linh (SN 1969, tại Tiền Giang, nay là Đồng Tháp)! 27 năm trước, vào năm 1998 Quyền Linh đóng vai chính trong Đồng Tiền Xương Máu, tác phẩm kinh điển này đưa tên tuổi Quyền Linh "vụt sáng thành sao", mở ra bước ngoặt giúp anh gầy dựng được sự nghiệp như bây giờ.

Quyền Linh trong Đồng Tiền Xương Máu vào năm 1998.

Năm 2004, Quyền Linh bén duyên sang nghiệp dẫn chương trình với gameshow Nhịp sống sôi động của Đài Truyền hình TPHCM. Kể từ thời gian này, nghệ sĩ đắt show làm MC, được khán giả yêu mến với danh xưng “MC quốc dân”. Đến hiện tại thỉnh thoảng anh tham gia đóng chính trong một vài dự án điện ảnh, gần đây nhất có Chốt Đơn. Ngoài ra, nam nghệ sĩ hiện còn giữ chức Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam.

Song anh vẫn là một trong số những MC của Việt Nam sở hữu khối tài sản "kếch xù", được mệnh danh là một trong số những "MC giàu nhất Việt Nam".

Quyền Linh nổi tiếng với vai trò MC.

Đặc biệt nhất phải kể đến căn biệt thự rộng 500m2 - nơi ở của gia đình nam MC này tại khu dân cư tại Quận 7 (cũ) - một trong những khu vực có giá bất động sản đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. Căn biệt thự này được định giá khoảng 21 tỷ đồng, do chính tay bà xã Dạ Thảo lên ý tưởng.

Một số góc bên ngoài về bên trong căn biệt thự - nơi gia đình MC Quyền Linh đang sinh sống.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, nam nghệ sĩ và vợ thường xuyên chia sẻ hình ảnh tại tổ ấm triệu đô này. Bất động sản được thiết kế theo phong cách châu Âu, tông màu chủ đạo là trắng; không gian rộng lớn, có sân vườn, hồ bơi, vườn trồng hoa và rau... Nội thất trong nhà được chọn lựa kỹ càng nhưng không quá cầu kỳ, tất cả đều đồng nhất theo tiêu chí tối giản, hiện đại, sang trọng

Biệt thự của Quyền Linh không chỉ là nơi ở mà còn là nơi anh và gia đình có thể thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Bởi thế, Quyền Linh cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc anh hay các thành viên trong gia đình chăm sóc sân vườn, được bao phủ bởi cây xanh, hoa lá và vườn rau sạch.

Anh trồng nhiều hoa, rau xanh trong sân vườn.

Ngoài ra, vợ chồng Quyền Linh còn nắm trong tay nhiều bất động sản và xế hộp đắt đỏ. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, nam MC này cũng tham gia kinh doanh trong các lĩnh vực hóa mỹ phẩm và du lịch,... Đa năng và đa nhiệm giúp Quyền Linh nổi tiếng, mang về nguồn thu nhập không hề nhỏ.

Song, anh vẫn giữ lối sống giản dị, với những thói quen đã trở thành thương hiệu như đi dép tổ ong. Ngoài ra, Quyền Linh còn được biết đến là nghệ sĩ chăm chỉ làm từ thiện và hoạt động công tác xã hội.

Nam MC có lối sống giản dị.

Bên cạnh đó, anh còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên vợ doanh nhân Dạ Thảo và hai cô con gái xinh đẹp. Sao nam Đồng Tiền Xương Máu kết hôn với Dạ Thảo năm 2005, có hai con gái là Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Gia đình hạnh phúc của MC Quyền Linh.

Ông bố có 2 cô con gái xinh như tiên tử.

Hai cô con gái của nam MC mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện cùng bố hay đăng ảnh lên mạng xã hội là đều ngay lập tức gây sốt mạng xã hội. Cả hai bé đều sở hữu vẻ đẹp được ví như tiên tử. Cả hai được truyền thông mô tả là “xinh đẹp, học giỏi, thân thiện” dù chưa chính thức lấn sân showbiz.

Lọ Lem mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính, được ví như “nàng thơ”, học giỏi, tài năng và luôn được gia đình ủng hộ, hậu thuẫn. Cô bạn hiện đang là sinh viên trường RMIT và hoạt động thêm trong lĩnh vực KOL quảng cáo. Tính đến hiện tại, dù xuất hiện nhiều hơn trước công chúng hay cùng bố mẹ tham gia các sự kiện giải trí nhưng Lọ Lem vẫn chưa có ý định lấn sân vào showbiz. Ái nữ nhà MC Quyền Linh vẫn đang theo đuổi những đam mê riêng của bản thân và được tự do làm những gì mình thích.

Nhan sắc Lọ Lem cỡ này.

Không chỉ dừng lại ở nhan sắc, Lọ Lem còn gây chú ý khi “đập hộp” chiếc xe sang Mercedes‑Maybach S450 trị giá hơn 7 tỷ đồng tại tuổi 19 vào đầu năm 2025 vừa qua.

Cô nàng khoe trọn vẻ kiều diễm, vibe tiểu thư sang chảnh khi ngồi trên chiếc xe Maybach S450.

Nếu Lọ Lem mang vẻ đẹp ngọt ngào thì Hạt Dẻ lại được nhận xét có nét trong trẻo pha chút sắc sảo, cá tính. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, Hạt Dẻ còn có chiều cao nổi bật hơn 1,70m, đôi chân dài thon thả.

Hiện tại, Hạt Dẻ đang bước vào những năm cuối cấp Trung học phổ thông. Được học tập trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế từ nhỏ, cô bé không chỉ có nền tảng học vấn vững chắc mà còn thông thạo tiếng Anh. Bên cạnh việc học tập, Hạt Dẻ còn thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực khác như hội họa, âm nhạc và thể thao.

Dù sinh ra trong gia đình giàu có, Hạt Dẻ và chị gái vẫn được Quyền Linh - Dạ Thảo nuôi dạy theo cách giản dị, gần gũi. Cả hai cô bé không quá phô trương về cuộc sống cá nhân mà vẫn giữ sự nền nã, thân thiện, đúng với phong cách gia đình.