Lọ Lem - ái nữ Quyền Linh lại bị mỉa mai: Sao trên đời lại có những người tư duy vô lý thế này?

Là con gái của MC "quốc dân" Quyền Linh, lại xinh đẹp, học giỏi, giao tiếp khéo léo, Mai Thảo Linh (Lọ Lem) luôn là tâm điểm của công chúng mỗi khi xuất hiện. Nhưng cũng như mọi người trẻ nổi tiếng khác, bên cạnh lời khen ngợi là không ít lời chê bai, bên cạnh sự ngưỡng mộ lại có cả những ánh nhìn soi mói.

Mai Thảo Linh (Lọ Lem) luôn là tâm điểm của công chúng mỗi khi xuất hiện.

Chỉ cần một hình ảnh Lọ Lem bước xuống từ chiếc Mercedes-Maybach gần 9 tỷ đồng, xách túi hiệu Dior trăm triệu, hay đăng ảnh check-in châu Âu sang chảnh cũng đủ trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Nhiều người nhanh chóng so sánh: Trong khi MC Quyền Linh vẫn trung thành với phong cách bình dị, đi dép tổ ong, ăn mì gói, tự lái xe đi làm từ thiện giữa trưa nắng, thì con gái anh lại sống "chanh sả" quá mức. Có nơi còn đăng bài mỉa mai: "Cha ăn mì gói để con xài xe sang".

Đây chính là kiểu tư duy phiến diện và nông cạn.

Thực tế, Lọ Lem không hề sống xa hoa dựa vào cha mẹ. Cô học giỏi, từng trúng tuyển Đại học Nghệ thuật London danh tiếng. Ở tuổi 18, 19, cô từng nói chuyện trên sân khấu TEDx, vẽ tranh, làm triển lãm nghệ thuật và hợp tác thương hiệu từ năm 16 tuổi, tự kiếm được thu nhập riêng.

Những bức ảnh chỉn chu trên mạng xã hội, những món đồ hiệu cô dùng hay chuyến nghỉ dưỡng đẳng cấp không phải khoe khoang mà phản ánh một lối sống hiện đại, độc lập và có năng lực tự chủ tài chính.

Những bình luận bênh vực Lọ Lem

MC Quyền Linh cũng đã phải lên tiếng sau những ồn ào: chiếc xe bị "soi" là xe của mẹ, con gái chỉ dùng khi cần di chuyển. Anh nói rõ: "Lọ Lem chưa biết xe sang là gì đâu. Gặp xe của ba thì đi xe ba, gặp xe của mẹ thì đi xe mẹ thôi". Anh còn chia sẻ thêm rằng con gái thường tự lái xe đưa em đi học, hỗ trợ bố mẹ, và anh khuyến khích con thi bằng lái xe để chủ động trong cuộc sống.

Nếu nhìn ở góc độ giáo dục, dễ thấy Quyền Linh dạy con theo hướng tiết kiệm, nhân văn nhưng vẫn tôn trọng khác biệt thế hệ. Anh hiểu rằng con gái lớn lên trong thời đại khác, tiếp xúc với thế giới mở, có sở thích và nhu cầu thẩm mỹ riêng.

Trong mọi việc anh đều để con được quyết định theo ý muốn và lắng nghe để cùng giải quyết các vấn đề của con. Gần tim sẽ thêm yêu thương là cách Quyền Linh chọn để giáo dục 2 con.

"Anh luôn nói với tụi nó là con ơi phải tiết kiệm này kia. Nó nói là: Ba ơi, con làm được thì ba để con hưởng thụ, sao ba cứ tiết kiệm hoài vậy. Hoặc anh thích hướng về ruộng vườn, nó không thích điều đó. Ví dụ anh thích ăn cơm với nước mắm, rau củ quả, cà pháo mắm tôm, những gì nông thôn. Con thì ăn bơ, mì Ý. Anh thích uống cà phê, con thích uống trà sữa. Đó là những khoảng cách thế hệ vô cùng khó, nhưng anh cũng sẽ cố gắng.

Người ta thường nói là làm sao để con hiểu mình. Khó lắm. Chính ra mình phải là người hiểu nó trước để xem nó làm cái gì. Mình hiểu con mình thì con mình mới hiểu mình. Mình có sự kiên nhẫn, kiên định, sự trải nghiệm thì mình phải là người tìm hiểu con mình trước. Anh không biết mọi người sao còn anh là như vậy. Anh tìm hiểu xem nó sống sao, thế hệ mới nó cần gì, làm gì, điều đó có hợp không", Quyền Linh chia sẻ.

Điều đó cho thấy, giữa người cha giản dị và cô con gái hiện đại không có mâu thuẫn nào cả, mà chỉ là sự chuyển tiếp tự nhiên của hai thế hệ. Nếu Quyền Linh chọn lối sống tiết kiệm, gần dân để lan tỏa yêu thương, thì Lọ Lem chọn cách thể hiện bản thân qua học tập, sáng tạo, tự lập và chỉn chu, cả hai đều đáng trân trọng.

Cha mẹ có thể chọn sống giản dị, nhưng nếu họ làm việc chăm chỉ, tạo dựng được điều kiện tốt, thì con cái cũng có quyền được hưởng thụ thành quả ấy một cách xứng đáng. Đó không phải là xa hoa hay hư hỏng, mà là niềm tự hào chính đáng của một gia đình lao động tử tế. Chỉ cần cha mẹ vẫn giữ được nhân cách, con cái vẫn biết trân trọng và sống tốt, thì dù họ chọn ăn mì gói hay dùng đồ hiệu, đều không có gì đáng bị chỉ trích.

Thế nhưng, mạng xã hội đôi khi quá dễ dàng gán nhãn "xa xỉ" cho bất kỳ người trẻ nào ăn mặc đẹp, dùng đồ tốt, mà quên rằng giá trị sống không nằm ở chiếc túi hay chiếc xe, mà ở cách họ sống, học và đối nhân xử thế.

Thay vì soi mói hay phán xét, có lẽ công chúng nên nhìn nhận rằng một đứa trẻ được nuôi dạy tử tế sẽ biết cách sống tử tế, dù chọn phong cách nào đi nữa.

Giữa thời đại mà mạng xã hội dễ dàng "thổi phồng" mọi chi tiết thành đề tài tranh cãi, câu chuyện của Lọ Lem là lời nhắc rằng: đừng lấy sự giản dị của người cha để đo giá trị của người con. Mỗi thế hệ có một cách sống, nhưng nếu trong đó vẫn có tử tế, nỗ lực và lòng biết ơn, thì dù mang dép tổ ong hay đi xe sang họ vẫn xứng đáng được tôn trọng và ghi nhận như nhau.