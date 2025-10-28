“Sau một trận lũ, mọi nỗ lực xem như về lại vạch xuất phát”: Tình trạng ở Huế hiện tại

Mưa lớn liên tục khiến tại Huế khiến nhiều tuyến đường chính ở các phường, xã trung tâm bị ngập nặng. Rất nhiều khu vực chìm trong “biển nước” khiến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người và kế hoạch du lịch của du khách bị đảo lộn. Cũng chính bởi tốc độ nước lên nhanh, dâng cao khiến không ít người “trở tay không kịp”. Hay dù đã có động thái tránh lũ, kê cao đồ đạc nhưng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề về tài sản.

Trên mạng xã hội, không ít những người làm kinh doanh, chủ của các homestay tại Huế đăng tải clip, chia sẻ tình trạng hiện tại. Nhiều bạn trẻ bày tỏ đây là lần đầu tiên khởi nghiệp mình, thử sức với mô hình homestay tại thành phố du lịch nhưng không ngờ phải đối mặt với thách thức đầu tiên chính là lũ lụt lịch sử.

Một bạn trẻ khởi nghiệp homestay tại Huế được khoảng 1 tháng thì gặp mưa lũ lịch sử (Nguồn: @limdim.homestay)

Chủ của Limdim Homestay tại Huế bày tỏ trong clip: “Chỗ mọi người thế nào rồi, chỗ mình thì không còn gì nữa rồi. Lần đầu tiên bước chân ra đời cũng vay mượn rất nhiều để khởi nghiệp homestay nhưng ai ngờ chỉ sau hơn 1 tháng đưa vào hoạt động thì Huế đã chào đón mình bằng một cơn đại hồng thuỷ”.

Anh bạn này cũng cho hay bản thân đã sống hai mấy năm ở Huế nhưng đây là lần đầu tiên trong đời thấy nước dâng cao như hiện tại. Trong những ngày mưa lớn, anh cũng đã cùng mọi người tranh thủ dọn dẹp, kê cao đồ đạc, dịch chuyển những món đồ đắt tiền lên khu vực cao. Tuy nhiên vẫn không kịp vì mưa liên tục, nước lên nhanh.

“Tụi mình đã kê đồ đạc lên cao từ rất sớm rồi nhưng quả thực người tính không bằng trời tính. Nước dâng nhanh, tụi mình không kịp trở tay. Chiếc sofa mà tụi mình yêu thích và tâm đắc thì bây giờ cũng đã chìm trong biển nước. Sau một trận lũ, tất cả như gần như về lại vạch xuất phát", anh chàng chia sẻ trong video.

Homestay chìm trong "biển nước" (Nguồn: @limdim.homestay)

Dù đã kê đồ đạc lên cao nhưng vẫn thiệt hại nhiều về tài sản (Nguồn: @limdim.homestay)

Cũng nằm trong khu ngập lụt nặng, một bạn trẻ chủ kênh Kiệt Khởi Nghiệp cũng cập nhật liên tục về tình hình homestay của mình. Theo các chia sẻ của Kiệt trên TikTok, anh cũng đã dự cảm được mưa ngập lâu ngày nên nhanh chóng chủ động kê cao giường, rút các thiết bị điện, bày quạt, tủ lên kệ cao,...

Kiệt bày tỏ chiếc giường, đệm là những thứ rất đắt tiền mà anh tâm đắc đầu tư cho homestay, do đó phải nhanh chóng tìm kế hoạch chuẩn bị đầu tiên.

Song hiện tại, theo cập nhật mới nhất trên TikTok của Kiệt, anh cho biết khu homestay đã ngập cao không thể tiếp cận. Còn nhà ở của anh nước cũng đã ngập đến ngang ngực, có chỗ gần tới cổ.

Sớm kê đồ đạc lên cao nhưng vẫn không trở tay kịp (Nguồn: Kiệt Khởi Nghiệp)

Mực nước dâng cao nhanh chóng (Nguồn: Kiệt Khởi Nghiệp)

“Hồi nhỏ mình thích lụt lắm vì trẻ con mà, có cá vào, bơi bắt cá nhưng lớn lên rồi nhìn cảnh lụt như này mới thấy tiêu hao tài sản, biết bao nhiêu cái phải lo. Sáng nay mình mới lội lụt đến ngang cổ để dọn nhà, dọn homestay rồi phòng trọ. Nói thật là dã chân luôn nhưng mà vẫn phải cố dọn. Bởi nếu không làm thì đồ đạc sẽ trôi mất. Những cái nệm rồi tường thạch cao đã dính nước rồi thì còn gì nữa đâu, cũng phải dọn thôi. Giờ nước mà lên càng cao thì tài sản của mình càng trôi đi”, Kiệt giãi bày.

Ngoài ra, rất nhiều các homestay khác cũng quay lại cảnh tượng mực nước ngập cao từ đường phố, tràn vào đến trong sân. Thậm chí có những khu vực nước ngập ngang nhà, không còn nhận ra khuôn viên homestay thơ mộng, chill chill trước đó.

Dẫu vậy, các chủ hộ kinh doanh vẫn giữ tinh thần tích cực, lạc quan, còn người là còn của. Họ cũng bày tỏ hy vọng mong nước rút nhanh, ngừng mưa lụt để có thể dọn dẹp và sớm quay trở lại cuộc sống như bình thường.