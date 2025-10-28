Toàn cảnh sự kiện “30 năm có 1” của KienlongBank

Một trong những sự kiện thu hút nhiều sự chú ý nhất tối 26/10 chính là Đêm kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank). Không chỉ là dịp nhìn lại hành trình ba thập kỷ “dám nghĩ, dám làm” và “thay đổi để dẫn đầu”, đêm gala còn để lại dấu ấn mạnh mẽ với sự góp mặt của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Bùi Công Nam, Tóc Tiên, Đông Hùng…

Sự kiện “30 năm có 1”

Dấu ấn đặc biệt trong đêm gala là ca khúc Kết Nối được sáng tác bởi Bùi Công Nam dành riêng cho Ngân hàng Kiên Long, Chủ tịch Trần Ngọc Minh nhấn mạnh ý nghĩa của ca khúc Kết Nối, không chỉ dành riêng cho KienlongBank, mà còn gửi gắm đến tất cả khách hàng và thế hệ trẻ, như một lời nhắn nhủ về tinh thần học hỏi, dấn thân và không ngừng tiến lên - điều này cũng phản ánh tầm nhìn và triết lý phát triển nhân văn của KienlongBank - nơi “kết nối” không chỉ là chiến lược, mà là sợi dây gắn kết con người, giá trị và niềm tin.

Anh bày tỏ niềm tin rằng, với ý nghĩa tích cực và lan tỏa ấy, Kết Nối sẽ còn vang xa và chạm đến trái tim nhiều người trong thời gian tới.

Có mặt tại sự kiện, chứng kiến màn trình diễn ấn tượng cùng những chia sẻ đầy tâm huyết của lãnh đạo, nhiều nhân viên không giấu được xúc động. Họ hòa mình vào không khí bùng nổ, cổ vũ hết mình bằng những tiếng reo hò “đốt cháy” sân khấu - hình ảnh thể hiện rõ tinh thần trẻ trung, gắn kết và đồng lòng cùng ban lãnh đạo trên hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Buổi lễ kỷ niệm 30 năm vì thế không đơn thuần là một dấu mốc, mà trở thành khoảnh khắc chạm đến cảm xúc, khi mỗi nhân viên, đối tác và khách hàng đều cảm nhận được tinh thần đồng lòng, khát vọng vươn xa và một tương lai được định hình bằng chính những kết nối chân thành ấy.

Cả khán phòng bùng nổ với màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: Viết Thanh.

Sân khấu bùng nổ của dàn nghệ sĩ nổi tiếng

Tiếp nối không khí thăng hoa của chương trình là chuỗi phần trình diễn bùng nổ đến từ dàn ca sĩ khách mời nổi tiếng: Bùi Công Nam, Đông Hùng, Tóc Tiên, Thạch Thảo... - mỗi người một phong cách, nhưng cùng hòa chung tinh thần “kết nối và lan tỏa cảm xúc”.

Mở đầu, Bùi Công Nam tác giả ca khúc chủ đề Kết Nối, chia sẻ mình rất ấn tượng với tinh thần làm việc năng động, sáng tạo của đội ngũ KienlongBank.

“Khi đứng ở đây, Nam đã suy nghĩ rất nhiều về việc lựa chọn bài hát phù hợp. Sau khi được gặp và làm việc với mọi người ở KienlongBank, mình đã nghĩ ngay đến những sáng tác của bản thân. Và điều quan trọng vẫn là trên tinh thần trẻ trung, vui tươi song vẫn kết nối những giá trị tốt đẹp với nhau”, Bùi Công Nam chia sẻ.

Tại sự kiện ngoài Kết Nối, Bùi Công Nam còn trình diễn ca khúc Chúa Tể và Nhớ Mãi Chuyến Đi Này. Ảnh: Viết Thanh

Sự kiện còn có sự góp mặt của các ca sĩ Đông Hùng, Thạch Thảo và Tóc Tiên. Những màn trình diễn sôi động cùng giai điệu hừng hực khí thế từ các nghệ sĩ đã thổi bùng không khí đêm gala, tiếp thêm ngọn lửa tự hào và niềm tin vào hành trình vươn xa, bay cao của ngân hàng đến với nhiều miền đất mới trên dải đất Việt Nam hình chữ S.

Đó cũng chính là tinh thần và thông điệp mà dàn nghệ sĩ muốn gửi gắm qua từng ca khúc trong đêm kỷ niệm đặc biệt này.

Khép lại đêm gala, không chỉ còn đọng lại âm vang của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc, mà hơn hết là niềm tin về một hành trình mới, nơi KienlongBank tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối yêu thương và tạo dựng những dấu ấn bền vững trên hành trình vươn mình.

Gala 30 năm của KienlongBank được dàn dựng như một “sân khấu số” đa chiều, với hàng loạt công nghệ trình diễn tiên tiến hàng đầu hiện nay như 3D Hologram, 3D Naked Eyes, Laser không gian và hiệu ứng dữ liệu tương tác thời gian thực… Tất cả được kết nối xuyên suốt để tạo nên một không gian đa tầng ngập tràn cảm xúc, nơi hành trình phát triển của ngân hàng được tái hiện một cách sống động qua ba chương nghệ thuật “Đất”, “Nước” và “Gió”, cũng là biểu tượng cho ba thập kỷ KienlongBank song hành cùng nền kinh tế và lĩnh vực tài chính của Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng nhất của sự kiện: