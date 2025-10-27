Những lần cầm mic gây bão của các sếp lớn: Chủ tịch KienlongBank "đu dây" biểu diễn, Chủ tịch ACB, CEO 8X MB hát loạt hit của Tăng Duy Tân, Hồ Ngọc Hà

Tối 26/10, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) tổ chức đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại TP HCM. Trong hàng loạt màn trình diễn và khoảnh khắc đáng nhớ, tiết mục song ca Kết Nối do Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh cùng ca/nhạc sĩ Bùi Công Nam thể hiện đã khiến toàn khán phòng bất ngờ và thích thú.

Trong phần biểu diễn này, ông Minh gây ấn tượng mạnh với khả năng vũ đạo, giọng hát nội lực và phong thái sân khấu tự tin. Đặc biệt, màn đu dây từ trên cao xuống sân khấu – vốn hiếm thấy tại các sự kiện ngân hàng – đã tạo khoảnh khắc "bùng nổ", khiến cán bộ nhân viên và khách mời đồng loạt đứng dậy cổ vũ. Trên mạng xã hội, video tiết mục nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý.

Hay CEO MB Phạm Như Ánh gây sốt cộng mạng với màn trình diễn vũ đạo ca khúc Bên trên tầng lầu, tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Quân đội.

Video ca khúc Bên trên tầng lầu do CEO MB Phạm Như Ánh cùng ca sĩ Tăng Duy Tân trình diễn được lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Phần lớn các bình luận khen ngợi tinh thần sáng tạo, cởi mở và năng động của ban lãnh đạo ngân hàng.

Không chỉ CEO MB, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trước đây cũng từng gây "sốt" với cộng đồng mạng nhờ chịu khó hát và nhảy. Trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu hồi tháng 6/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy tiếp tục gây sốt khi kết hợp đàn, hát và nhảy "cực bốc" trên sân khấu.

Sau lễ kỷ niệm, từ khóa "Trần Hùng Huy" trở thành keywords được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Màn trình diễn dưới mưa được dàn dựng công phu, có phần khoe cơ thể, vũ đạo nhuần nhuyễn đòi hỏi đầu tư thời gian, công sức nghiêm túc. Qua phần trình diễn, Chủ tịch ACB được công chúng ưu ái gọi là soái ca, tổng tài.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy được coi là vị chủ tịch ngân hàng đặc biệt, khi là Chủ tịch ngân hàng duy nhất tại Việt Nam công khai tài khoản Facebook. Trên mạng xã hội, ông thường xuyên chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống hàng ngày, các hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí.

Trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng SHB, Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh và tập thể nhân viên cũng biểu diễn mash up "Một đời người, một rừng cây – Tự nguyện".

Xuất hiện trên sân khấu trong trang phục lịch lãm và nổi bật, Phó chủ tịch HĐQT – Phó tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh chinh phục người xem bởi visual cực đỉnh cùng giọng hát nồng ấm.

Ngoài ngân hàng, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp khác cũng thường xuyên trổ tài ca hát. Chủ tịch Trương Gia Bình và ban lãnh đạo của FPT từng nhiều lần thể hiện giọng hát trong các sự kiện đặc biệt.

Tại lễ vinh danh top 100 FPT 2022, thay cho diễn văn chào mừng, chủ tịch Trương Gia Bình thể hiện ca khúc "Đôi bờ" được viết lại lời riêng cho sự kiện. Các hoạt động văn hóa được coi như "đặc sản" tại FPT. Sau khi được lan tỏa trên mạng xã hội.

Hay trong một clip được lan tỏa trên mạng xã hội TikTok, Chủ tịch Trương Gia Bình cũng từng khoe giọng với ca sĩ Tùng Dương qua ca khúc "Đâu ai chung tình được mãi".

Trước đó, ông Lê Đăng Dũng - Nguyên Tổng giám đốc Viettel cũngl hát lại hit "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng MTP. Đoạn clip này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng thích thú. Từng có dịp song ca cùng vị lãnh đạo Viettel, chính ca sĩ Sơn Tùng M-TP cũng phải khen giọng hát U60 của ông Dũng rất hay và truyền cảm.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ông Lê Đăng Dũng thể hiện khả năng ca hát của mình. Trước đây, ông Dũng cũng đã từng hát lại rất nhiều bài hit của Sơn Tùng MTP, trong đó có cả "Lạc trôi" hay "Chúng ta không thuộc về nhau", "Nắng ấm xa dần"... Bất kỳ lần xuất hiện nào trên sân khấu, vị sếp này cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhân viên bên dưới khán đài.