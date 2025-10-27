Ông chủ phòng gym treo thưởng xe Porsche cho người giảm 50kg trong 3 tháng

Một phòng gym (trại thể hình/trại giảm cân) ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc gần đây đã phát động thử thách giảm cân có một không hai, đó là: Tặng một chiếc Porsche Panamera đời 2020 cho những ai giảm thành công ít nhất 50kg trong 3 tháng.

Thông báo này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, với nhiều người thốt lên: "Giảm cân có thực sự nhận được xe sang không?"; "Giảm 50kg ư? Tôi e là mình sẽ mất mạng trước khi nhận được xe". Những người khác đặt câu hỏi liệu đây có phải là một chiêu trò quảng cáo.

Thông báo treo thưởng xe sang cho những người giảm cân thành công

Theo World Journal, cuộc thi được phát động ngày 23/10, giới hạn tối đa 30 học viên. Đến ngày 25/10, đã có 7-8 người đăng ký tham gia. Để dự thi, mỗi người phải đóng phí 10.000 nhân dân tệ (gần 37 triệu đồng). Chi phí này bao gồm gói huấn luyện khép kín trong ba tháng, kèm theo ba bữa ăn mỗi ngày và chỗ ở.

"Đây là một cuộc thi thách thức các giới hạn. Chúng tôi cung cấp huấn luyện chuyên nghiệp và hướng dẫn ăn kiêng để giúp người tham gia giảm cân an toàn", ông Vương - một huấn luyện viên của phòng gym, giải thích.

Ông Vương cũng khẳng định sự kiện này "có thật" và mục đích chính của cuộc thi là "khuyến khích mọi người quản lý sức khỏe bằng phần thưởng hữu hình". Ông cho biết thêm, chiếc xe là tài sản cá nhân của ông chủ phòng gym. "Đây là xe của sếp tôi, đã qua sử dụng vài năm nhưng là một chiếc Porsche chính hãng", ông Vương nói.

Tuy nhiên, thử thách giảm cân cấp tốc này lập tức gây tranh cãi. Giới y tế cảnh báo việc giảm 50 kg trong ba tháng là mục tiêu khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe. Các chuyên gia khuyến nghị mức giảm cân an toàn chỉ nên từ 0,5 đến 1 kg mỗi tuần. Nhiều huấn luyện viên thể hình chỉ ra rằng việc sụt cân quá nhanh có thể gây mất cơ, rối loạn nội tiết tố và tăng áp lực lên hệ tim mạch nếu không có sự giám sát y tế chặt chẽ.

Trước những lo ngại về an toàn, ban tổ chức cho biết cường độ tập luyện sẽ được "điều chỉnh theo thể trạng cá nhân" dưới sự giám sát của huấn luyện viên chuyên nghiệp. Họ cũng tuyên bố giải thưởng sẽ tự động hủy nếu sau ba tháng không có ai đạt được mục tiêu đề ra.

Hiện đã có gần 10 người đăng ký tham gia trại giảm cân để tranh suất giành giải thưởng xe Porsche Panamera đời 2020

Theo thống kê năm 2024, Trung Quốc đang trở thành đất nước có hơn 1 nửa dân số trưởng thành bị béo phì. Khi tỷ lệ người thừa cân và béo phì vẫn tiếp tục tăng, mô hình trại giảm cân đang ngày càng nở rộ và thu hút đông đảo thành viên tham gia.

Tuy nhiên, chính quyền nước này đang giám sát chặt chẽ ngành công nghiệp giảm cân sau khi một số vụ việc được cho là liên quan đến các phương pháp khắc nghiệt, bao gồm cả cái chết của một phụ nữ trẻ. Vào tháng 6/2023, một nữ influencer 21 tuổi, được biết đến với tên gọi Thúy Hoa (Cuihua), qua đời trong quá trình tham gia một trại giảm cân ở tỉnh Thiểm Tây. Theo truyền thông nhà nước, người phụ nữ giảm khoảng 27 kg trong vòng hai tháng thông qua các buổi tập luyện cường độ cao và chế độ ăn kiêng có kiểm soát. Cái chết của cô đã làm dấy lên một cuộc tranh luận toàn quốc về sự an toàn và quy định của các cơ sở này.

Các trại giảm cân này thường thu hút khách hàng bằng lời hứa về kết quả đáng kể trong thời gian ngắn. Các phương pháp thường bao gồm nhiều giờ tập thể dục mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn rất ít calo. Trong khi một số cơ sở hoạt động với sự giám sát chuyên nghiệp, các báo cáo đã chỉ ra sự thiếu nhất quán trong các tiêu chuẩn và trình độ của nhân viên trên toàn ngành.

