Bà trùm Ngọc Biển: Từ người thu phế liệu thành chủ chuỗi doanh nghiệp, đứng sau khu phức hợp 1.000 tỷ ở Đà Lạt

Cùng với hỷ sự của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, các thông tin về nhà chồng cô - doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát cũng nhận về nhiều sự chú ý. Nhiều người không khỏi bất ngờ với xuất thân không phải dạng vừa của Ngọc Phát, đặc biệt là danh tính người mẹ nổi tiếng trên thương trường của anh.

Được biết mẹ Ngọc Phát là bà Trần Thị Liên - được mệnh danh là người đàn bà thép, không chỉ vì lĩnh vực kinh doanh sắt thép mà còn bởi hành trình kiên cường của mình.

Ông Nguyễn Ngọc Biển và bà Trần Thị Liên - ba mẹ chồng của Quỳnh Châu

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng vào năm 2020, bà Trần Thị Liên (sinh năm 1958) lên trong một gia đình khó khăn nên chỉ được học hết lớp 6. Năm 1976 - khi mới 18 tuổi, bà kết hôn.

Gia đình chồng cũng khó khăn, đông người nhưng không chấp nhận hoàn cảnh, bà Liên quyết tâm xoay xở, tìm đường mưu sinh. Những năm 1980, bà cùng người chị dâu đi thu mua thùng tôn ở Biên Hoà (Đồng Nai) đem ra vùng Phan Rang, Phan Rí (Bình Thuận, Ninh Thuận cũ) để bán rồi lại mua nông sản từ đây về lại Biên Hoà. Khoảng 1 năm sau, 2 chị em dâu chuyển sang đi mua thùng tôn cũ, về tự gò lại rồi đem bán để có lời hơn.

Từ những bước đi nhỏ bé ấy, bà Liên dần gây dựng nên cơ nghiệp đồ sộ trong ngành sắt thép.

Bà Trần Thị Liên (cầm mic) trong buổi ra mắt hồi ký của mình vào năm 2020 (Nguồn: baolamdong)

Theo thông tin trên website doanh nghiệp, năm 1997, thương hiệu Ngọc Biển thành lập Nhà máy cán tôn và xà gồ Ngọc Biển đầu tiên tại quận Tân Bình (cũ), TP.HCM. Chỉ 2 năm sau - năm 1999, Nhà máy cán tôn và xà gồ Ngọc Biển tại Biên Hoà ra đời. Năm 2000, thành lập Nhà máy sản xuất thép xả băng chất lượng cao, là trung tâm gia kinh doanh cuộn tôn chuyên nghiệp tại KCN Tân Tạo (TP. HCM). Đây là trụ sở chính Công ty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển hiện nay.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển có tiền thân là Công ty TNHH Long Duy Phát, thành lập ngày 22/12/2000. Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, chi tiết: Mua bán tôn, vật liệu xây dựng. Người đại diện theo pháp luật là bà Trần Thị Liên.

Sau khoảng 30 năm kinh doanh, Ngọc Biển Steel đã có chi nhánh, đại lý ở nhiều tỉnh thành miền Nam và Nam Trung Bộ. Theo giới thiệu trên website, thương hiệu này cũng là đối tác chiến lược của các thương hiệu lớn trong ngành tôn thép như: Tôn Đông Á, Hoa Sen, Nam Kim, Pomina, Phương Nam, TVP,…; là đơn vị phân phối hàng đầu các sản phẩm: Tôn mạ kẽm, Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (Tôn lạnh), Tôn mạ màu; Gia công xẻ băng, tôn lợp phục vụ dự án công trình trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á.

Trụ sở chính Công ty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển (Ảnh: Ngọc Biển Steel)

Không dừng lại ở đó, bà Trần Thị Liên còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Bà Liên hiện là người sáng lập và đại diện theo pháp luật của hàng chục doanh nghiệp đang hoạt động như: Công ty TNHH Sắt thép Hoa Biển, Doanh nghiệp tư nhân Thành Công Nhất, Công ty CP Địa ốc Ngọc Biển, Công ty CP ĐTTM Đất Ngọc, Công ty CP Len Nguyễn, Công ty CP Lâm An Đà Lạt, Công ty CP TMĐT Long Phát, Công ty CP ĐTTM Địa ốc An Bình, Công ty CP TMĐT và Phát triển Vĩnh Phát, Công ty CP Đại Lâm Phú DL,...

Các doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kim loại và vật liệu, kinh doanh BĐS, công trình xây dựng, cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày,...

Dự án tiêu biểu nhất là Dalat Center - khu phức hợp thương mại, chợ và căn hộ cao 14 tầng tại trung tâm Đà Lạt, có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Bà Liên trực tiếp giám sát từng chi tiết trong quá trình thi công, từ thiết kế đến vật liệu, với mong muốn mang đến một không gian hiện đại, an toàn và văn minh cho tiểu thương.