Bị mắng hỗn với Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lamoon: Mong mọi người thông cảm

Sau khi 2 Ngày 1 Đêm tập phát sóng gần đây nhất, Em xinh Lamoon (tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, SN 2003) nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội, bị chê EQ thấp vì phát ngôn.

Theo đó, trong một đoạn ghi hình, khi Ngô Kiến Huy trêu rằng Lamoon “chịu khổ quen rồi nên ngủ khổ cũng được”, nữ ca sĩ lập tức đáp: “Nhưng em đâu có chung đội với anh, em không ok với anh”. Khi nam MC đề nghị chia lại đội, cô tiếp lời: “Mình chia team sẵn rồi mà anh, đâu có chung team”.

Lamoon gây tranh cãi trong 2 Ngày 1 Đêm, bị chê EQ thấp, thiếu tinh tế, thậm chí là hỗn với bậc tiền bối.

Lamoon liên tục có phát ngôn được cho là kém duyên với các đàn anh

Lời nói của Lamoon khiến Ngô Kiến Huy có vẻ bất ngờ, lúng túng. Nhiều người cho rằng cô có thái độ thiếu tôn trọng đàn anh, khiến tinh thần vui vẻ vốn có của 2 Ngày 1 Đêm bị "tụt mood".

Trước đó, Lamoon cũng gây chú ý khi so sánh bản thân với dàn cast và nói mình “thiệt thòi vì nhỏ con nên bị ăn hiếp”. Khi Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm cố “quăng miếng” tạo không khí, cô lại đáp với tông giọng căng thẳng: “Em đâu có lường trước được như vậy”. Đỉnh điểm là lúc bị phạt trét bánh kem, Lamoon tuyên bố: “Em không muốn hít chung bầu không khí với anh Kiều Minh Tuấn”, khiến cả trường quay sững lại. Dù cô giải thích do bị bôi kem quá nhiều, khán giả vẫn nhận xét biểu cảm và cách nói của Lamoon khiến không khí trở nên gượng gạo....

Tất cả sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người có cái nhìn trái chiều về em xinh này, cho rằng không biết cô khó chịu thật hay đùa, nhưng thái độ/lời thoại của Lamoon đang không phù hợp, khuyên cô không nên chen ngang đàn anh khi đang nói chuyện, thái độ nhẹ nhàng hơn,...

Sau gần khoảng 1 ngày ồn ào "nổ ra" và không có dấu hiệu hạ nhiệt, Lamoon chính thức lên tiếng xin lỗi. Cô đăng bài trên trang Facebook cá nhân hơn 218 nghìn người theo dõi, hiện đang thu về lượng tương tác cao.

Lamoon bị "tấn công" trên MXH, sau đó lên tiếng xin lỗi.

Lamoon thừa nhận đây là lần đầu tiên cô tham gia một show thực tế nên khó tránh khỏi những thiếu sót, đã đọc và lắng nghe ý kiến của khán giả để điều chỉnh bản thân phù hợp hơn.

Cô viết: “Vì là lần đầu tiên tham gia một chương trình thực tế, chắc chắn sẽ có những thiếu sót không tránh khỏi, mong mọi người thông cảm và bỏ qua nếu có những phân đoạn làm mọi người cảm thấy chưa vui và khó chịu.

Lamoon đã đọc, xem những chia sẻ, góp ý từ khán giả. Với tất cả sự cầu thị, Lamoon sẽ lắng nghe, điều chỉnh và học hỏi nhiều hơn để phù hợp hơn với từng chương trình mình tham gia trong thời gian tới".

Cuối cùng, Lamoon gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong chương trình vì đã hỗ trợ cô trong quá trình ghi hình, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả: "Một lần nữa cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì đã làm mọi người cảm thấy khó chịu và cảm ơn đến tất cả khán giả đã quan tâm, động viên và góp ý".

Bài viết đang thu hút lượng tương tác cao, nhiều người bày tỏ sự thông cảm, ghi nhận thái độ cầu thị của nữ ca sĩ, trong khi một số khác vẫn cho rằng Lamoon cần rút kinh nghiệm sâu sắc hơn từ sự cố lần này. Cris Phan - một thành viên trong dàn cast chính của 2 Ngày 1 Đêm cũng để lại bình luận: "Vui vẻ không quạo".

Nguyên văn chia sẻ của Lamoon trên Facebook cá nhân.

Trước đó, trong nhóm chat với fans, Lamoon chia sẻ: "Mỗi người mỗi ngôn ngữ thể hiện cảm xúc khác nhau. Mỗi người mỗi quan điểm, nhận xét, đánh giá khác nhau, không cản được. Điều mình luôn muốn trong suốt cuộc đời mình là làm mọi người vui. Chả ai ngốc nghếch mà mang điều tiêu cực đi trưng trổ nhỉ".

Lamoon nhắn gửi trong nhóm chat với fan sau những drama hậu tham gia 2 Ngày 1 Đêm

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003, ở Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Cô từng là Á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM (2021), Top 6 Vietnam Idol 2023 - gây ấn tượng với giọng hát trong trẻo, đa thể loại: dân ca, hip-hop, nhạc kịch... Năm 2024, lần đầu lấn sân điện ảnh với vai Út Khờ trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Không lâu sau khi phim đóng máy, Lamoon tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại sân khấu âm nhạc thực tế Em Xinh Say Hi. Lamoon nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nổi bật từ đầu chương trình, không ít fan còn ví cô là "Suzy phiên bản Việt".