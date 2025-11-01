4 năm cua lại vợ cũ sau khi làm hỏng hôn nhân bởi sa ngã, nợ nần

Đến với chương trình Vợ chồng son số phát sóng mới nhất là cặp đôi Bùi Bình Đông (37 tuổi, lái xe dịch vụ) và Cao Thị Diễm (34 tuổi, hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn), người Đà Nẵng. Họ từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ rồi lại quay về bên nhau sau nhiều biến cố.

Cặp đôi xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son.

Duyên xưa từ dãy trọ sinh viên

Chuyện tình của họ bắt đầu giản dị như bao mối tình duyên thời tuổi trẻ. Năm ấy, Diễm là cô học sinh cấp 3 thuê trọ để tiện đi học ở thành phố, còn Đông là sinh viên năm nhất. Ngày đầu tiên gặp Diễm, Đông đã bị thu hút bởi vẻ hiền lành và mái tóc đen óng mượt của cô. Còn Diễm lại ấn tượng với chàng sinh viên có khiếu hài hước, vui tính.

Sau khi Diễm đỗ đại học ở Huế, cả hai mỗi người một nơi. Họ chỉ liên lạc qua vài tin nhắn hỏi han, chia sẻ chuyện học hành, cuộc sống. Không ai nói lời tỏ tình, nhưng tình cảm cứ âm thầm lớn dần sau những dòng tin nhắn giản đơn.

“Tôi mê nét gái quê hiền lành của Diễm nên nhắn tin quan tâm mỗi ngày", Đông kể. Khi Diễm “bật đèn xanh”, anh bắt đầu chủ động tấn công. Lần đầu gặp lại Đông, thấy anh có phần “tàn tạ” sau thời gian xa cách, Diễm vẫn giữ trong lòng sự cảm mến.

Yêu xa suốt bốn năm, họ quyết định kết hôn vào năm 2014. Một năm sau, Diễm sinh bé đầu lòng, còn Đông bắt đầu khởi nghiệp bằng việc chạy xe dịch vụ.

Họ kết hôn năm 2014.

Tưởng như hạnh phúc sẽ trọn vẹn, nhưng chính công việc đưa đón khách đến casino, bar, vũ trường đã khiến Đông dần bị cuốn vào những cuộc vui không lối thoát. Anh sa vào rượu, bài bạc, tiêu xài, nợ nần chồng chất. Diễm từng nhiều lần tha thứ, khuyên nhủ chồng dừng lại, nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

“Lúc đó mình mệt mỏi, chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Mình bế con rời đi, chính thức ly hôn vào năm 2016, khép lại cuộc hôn nhân từng rất đẹp", Diễm chia sẻ.

Sau ly hôn, Đông rơi vào khủng hoảng. Anh sống vật vờ, không còn đam mê hay mục tiêu. Có thời gian anh rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ. Khi về thăm con, thấy Diễm phải gửi con cho hàng xóm để đi dạy học thêm, mỗi ngày một nhà khác nhau, Đông như bừng tỉnh. “Lúc đó tôi mới nhận ra mình từng có tất cả, vậy mà lại tự tay đánh mất", anh nói.

Từ khoảnh khắc ấy, Đông quyết tâm làm lại. Anh làm đủ nghề, từ bán quần áo ở chợ đến chạy xe taxi. Dần dần, cuộc sống ổn định hơn, anh trở lại với công việc lái xe chở khách du lịch ở Hội An, trong khi Diễm học thêm để làm hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng.

Hạnh phúc rạn nứt khi Đông sa ngã vào cờ bạc, bar, nợ nần.

Bốn năm kiên trì “cua lại” vợ cũ

Không dễ để chinh phục lại trái tim người từng tổn thương sâu sắc nhưng Đông không bỏ cuộc. Anh kiên nhẫn từng chút một, quan tâm, chia sẻ, chứng minh sự thay đổi qua hành động. 4 năm miệt mài, cuối cùng anh cũng lấy lại được lòng tin của Diễm.

Diễm tâm sự: “Dù ly hôn nhưng mình vẫn còn tình cảm với chồng. Nghĩ cho con, mình thấy con cần cả cha lẫn mẹ. Anh ấy thay đổi thật sự, nên mình cho anh thêm một cơ hội".

Năm 2018, họ quay lại với nhau. Hai vợ chồng chuyển ra Đà Nẵng sinh sống, thuê trọ, Diễm làm hướng dẫn viên, Đông lái xe. Khi dịch COVID-19 ập đến, công việc du lịch ngưng trệ, hai vợ chồng về quê tránh dịch. Năm 2019, Diễm sinh thêm bé thứ hai và đến năm 2020, họ đăng ký kết hôn lần thứ hai, đánh dấu khởi đầu mới.

Tuy nhiên, cuộc tái hôn không phải lúc nào cũng êm đềm. Cả hai vẫn có những mâu thuẫn thường nhật. “Có lần chúng tôi còn chặn số nhau, nhưng rồi cũng làm hòa nhanh, vì hiểu nhau hơn", Diễm kể.

Diễm cho chồng cơ hội sửa sai, hai người kết hôn lại lần 2 năm 2020.

Cô tiết lộ tật xấu của chồng là mê nhậu, đến mức "ngày nào cũng có show”. Tuy vậy, anh vẫn có trách nhiệm với gia đình, sáng đưa con đi học, chiều đón con về nên Diễm "hết lý để nói". Đông thú nhận đã bớt nhậu hơn, cố gắng dành thời gian cho gia đình.

Hai MC của chương trình khuyên Diễm nên thẳng thắn bày tỏ điều mình không hài lòng thay vì để chồng phải đoán, bởi cuộc sống hiện đại bận rộn đã đủ mệt mỏi. Họ nhắc nhở Đông nên hạn chế rượu bia để bảo vệ sức khỏe và giữ vững hạnh phúc.

Về phía Đông, anh cũng có những “phàn nàn” riêng: Vợ nóng tính, đôi khi mất kiểm soát do tức giận, còn anh lại là người nhiều hoài bão, thích kinh doanh, muốn phát triển sự nghiệp nên không tránh khỏi va chạm quan điểm. Dù vậy, cả hai cùng khẳng định, điều quan trọng là họ luôn muốn thay đổi vì nhau.

Trước khán giả, Đông gửi lời xin lỗi chân thành đến người vợ từng chịu nhiều tổn thương: “Những chuyện đã qua rồi thì anh chỉ muốn nói anh xin lỗi vì em đã phải chịu khổ. Anh hứa sau này sẽ là người chồng không bao giờ để em thất vọng, sẽ là điểm tựa của ba mẹ con".

Đông gửi lời cảm ơn đến vợ và lời hứa trong tương lai.

Khoảnh khắc ấy khiến khán giả trường quay lặng đi rồi vỗ tay tán thưởng. Từ một người từng đánh mất tất cả, Đông đã thật sự trưởng thành bằng tình yêu, sự hối cải và lòng kiên trì.

Câu chuyện của Đông và Diễm trong Vợ chồng son không chỉ là hành trình tái hợp sau đổ vỡ, mà còn là bài học sâu sắc về sự bao dung và cơ hội thứ hai. Bởi đôi khi, hạnh phúc không nằm ở việc tìm được ai mới, mà là dám làm lại cùng người cũ, khi cả hai đều đã khác xưa.