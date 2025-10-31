Chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn với chồng Kathy Uyên sao lại có mối quan hệ thế này?

Cho đến hiện tại, những thông tin xoay quanh đám cưới của ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Tiên Nguyễn và chồng doanh nhân Justin Cohen vẫn đang được quan tâm nhiều nhất trên MXH. Được biết, cặp đôi đang chuẩn bị các công đoạn cho ngày trọng đại, đám cưới sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây.

Lần đầu công khai chuyện tình cảm cũng là thông báo chính thức lên xe hoa, Tiên Nguyễn khiến không ít người bất ngờ. Bên cạnh đó, diện mạo hay profile của chú rể cũng thu hút nhiều sự chú ý. Ai nấy cũng nhận xét Tiên Nguyễn và chồng sắp cưới cực đẹp đôi, tương xứng về ngoại hình.

Những hình ảnh trong bộ ảnh cưới xa hoa được Tiên Nguyễn hé lộ

Được biết, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn - Justin Cohen là một doanh nhân trong ngành quảng cáo, hiện đang làm việc tại TP.HCM. Đặc biệt hơn, anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều doanh nhân, người nổi tiếng khác, trong đó có chồng của đạo diễn Kathy Uyên - CEO Vũ Ly Việt.

Theo thông tin tìm hiểu, Justin Cohen và Vũ Ly Việt đều cùng lớn lên ở Canada, cả hai vừa là bạn bè vừa là đối tác kinh doanh. Năm 2007, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn và chồng Kathy Uyên cùng nhau thành lập một công ty sản xuất nội dung. Trụ sở chính được đặt tại TP.HCM do Việt quản lý còn Justin di chuyển qua lại giữa Vancouver - nơi đặt văn phòng đại diện của công ty và TP.HCM.

Ngay trong năm đầu tiên hoạt động, bộ đôi này đã thắng giải thưởng lớn nhờ sản xuất chiến dịch online cho một thương hiệu mỹ phẩm. Dần dần, cả hai nhận được nhiều sự tín nhiệm, điều hành công ty trở thành một trong những agency dẫn đầu thị trường quảng cáo của Việt Nam.

Justin Cohen - chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn và Vũ Ly Việt - chồng Kathy Uyên là bạn bè thân thiết lẫn đối tác kinh doanh

Bắt đầu từ 2 người, công ty của Justin và Việt dần tăng lên 50 nhân sự. Trong giai đoạn năm 2009 - 2015, cả hai liên tục tranh cử ở các cuộc thi trong nước và trong khu vực về quảng cáo, tiếp thị và sáng tạo để so sánh tiềm lực. Bộ đôi này cũng giành được nhiều giải thưởng nhất định ở Đông Nam Á và Châu Á trong lĩnh vực này. Sau đó ký kết sáp nhập với công ty quảng cáo lớn nhất thế giới và đổi tên thành Mirum từ năm 2015.

Sở dĩ có sự hợp tác ăn ý trong công việc như vậy là bởi Justin Cohen và Vũ Ly Việt có nhiều điểm chung. Cả hai đều lớn lên vào những năm 90, có niềm đam mê với công nghệ máy tính và thiết kế đa phương tiện. Ngoài ra trong công việc, cả hai đều có chung quan điểm, tư duy và định hướng nên rất dễ để làm chung.

Ngoài cùng nhau sáng lập, điều hành công ty, ngoài đời, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn rất thân thiết với vợ chồng Kathy Uyên. Trong đám cưới của cặp đôi vào đầu năm 2023, Justin cũng có mặt và đảm nhận vai trò phù rể. Thời điểm này, Justin và Tiên Nguyễn cũng đã quen biết nhau. Cả hai đứng chung trong một khung hình giữa bạn bè, người thân.

Justin làm phù rể trong đám cưới của Vũ Ly Việt và Kathy Uyên vào đầu năm 2023

Thời điểm đó, Justin và Tiên Nguyễn đã quen biết nhau

Justin (áo đen ngoài cùng trái) còn góp mặt trong hội bạn thân toàn doanh nhân, có cả vợ chồng anh trai của Tiên Nguyễn là Louis Nguyễn - Tăng Thanh Hà và Phillip Nguyễn - Linh Rin

Không những vậy, con rể của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn từng góp mặt trong những buổi tiệc thân mật tại nhà hội bạn toàn doanh nhân, người nổi tiếng. Trong đó, có cả sự xuất hiện của vợ chồng Louis Nguyễn - Tăng Thanh Hà, Phillip Nguyễn - Linh Rin, vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo,...

Cũng vì thế mà nhiều người cho rằng profile của chồng Tiên Nguyễn cũng “không phải dạng vừa” mà còn rất phù hợp với ái nữ. Cộng đồng mạng dự đoán với mối quan hệ “khủng” của cả hai, đám cưới sắp tới chắc chắn sẽ quy tụ nhiều khách mời VIP, trở thành hôn lễ thế kỷ mà ai cũng mong chờ.