Mẹ đơn thân 25 tuổi: Cố gắng ở lại mà không hạnh phúc mới là ích kỷ

“Rủi ro lớn nhất chính là không dám mạo hiểm!

Một người mẹ đơn thân 25 tuổi đang ghi lại từng khoảnh khắc của hành trình tuổi đôi mươi - vừa lộn xộn, vừa diệu kỳ - để sau này con của cô ấy biết rằng: Mẹ không chỉ sống sót, mà còn tỏa sáng rực rỡ!”.

Đây là nội dung phần giới thiệu của Diễm Quỳnh về bản thân trên kênh YouTube The Quinnverse. Và suy ngẫm phía sau quyết định chia tay một người, bước ra khỏi hôn nhân và hành trình tìm lại chính mình cũng là câu chuyện mà Quỳnh chia sẻ với host Phillip Le và người xem tại tập 2 của The Break Up Room.

The Break Up Room là 1 show mới toanh, lên sóng Thứ Năm hàng tuần lúc 20h trên Fanpage và YouTube Kenh14 Special. Đây là nơi khách mời trải lòng về những cuộc chia tay tạo ra bước ngoặt lớn.

The Quinnverse (tên thật là Diễm Quỳnh) từng là du học sinh ở Singapore. Hiện tại, Quỳnh là một creator có tài khoản TikTok và YouTube dao động từ 26 - 27k người theo dõi, nội dung chính là về về self-help & personal growth (phát triển bản thân). Phillip Le (sinh năm 1991) - đảm nhận vai trò host show cũng là một gương mặt quen thuộc. Anh là nhiếp ảnh gia đang làm việc tại New York (Mỹ), từng hợp tác với các ngôi sao tại Việt Nam và Hollywood (Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Selena Gomez, Karlie Kloss…). Bên cạnh đó, Phillip Le cũng là nhà sáng tạo nội dung đa nền tảng: Kênh YouTube có 168K subscribers; Instagram có gần 100k người theo dõi.

Đằng sau quyết định chia tay ở tuổi 23, khi đã có con

Với Diễm Quỳnh, năm 2023 là một cột mốc khó quên, là khoảng thời gian không mấy ok cho bản thân và cũng là giai đoạn thử thách nhất trong hành trình trưởng thành của cô. Có những ngày Quỳnh tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng, biết rõ mọi thứ không còn như trước nhưng vẫn trì hoãn, không đủ dũng khí để dứt ra.

“Mình trì hoãn trong tất cả mọi việc. Từ việc thức dậy hàng ngày mình cũng cảm thấy không muốn thức dậy, không muốn bắt đầu một ngày mới. Mình gần như là chỉ ở trong sự tiêu, nhìn mọi thứ rất u tối. Bạn bè xung quanh nhìn mình ở thời điểm đấy đều rất bất ngờ, giật mình. Nhìn tăm tối và mình gầy, hốc hác, không có mong muốn nói chuyện hay giao tiếp hay làm một việc gì. Mọi cái thứ mình làm cái thời điểm đấy chỉ là trách nhiệm và bổn phận” - Quỳnh kể lại.

Ngày nào Diễm Quỳnh cũng nghĩ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, là ngày chấm dứt nhưng không làm được mà để kéo dài trong nhiều tháng liên tiếp. Điều khiến cô ở lại không phải tình yêu, mà là trách nhiệm với suy nghĩ em bé vẫn cần một gia đình trọn vẹn.

“Không có một gia đình đầy đủ cho bé nó là lỗi của mình. Đến bây giờ thì mình vẫn canh cánh trong lòng cái suy nghĩ đấy” - người mẹ tâm sự.

Nhưng cũng chính sự yêu thương dành cho con đã khiến Diễm Quỳnh bắt đầu nhìn nhận lại tất cả và nhận ra một đứa trẻ không thể hạnh phúc nếu người mẹ không hạnh phúc. Trả lời câu hỏi “Khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra nếu còn tiếp tục sống như cũ bạn sẽ không thể chịu nổi chính mình?” từ Phillip Le, Diễm Quỳnh nói:

“Mình nghĩ nó không phải là một khoảnh khắc mà là một chuỗi các sự việc. Nhưng mà mô hình chung thì đều liên kết đến em bé. Tức như là khi mình nhìn em bé nhà mình thì mình mới nhận ra là một đứa trẻ không thể hạnh phúc khi được nuôi lớn bởi một người mẹ không hạnh phúc.

Dù gia đình đấy có đầy đủ đến đâu, dù nhìn bên ngoài nó tròn trịa đến đâu mà bên trong nếu người bố người mẹ không thực sự gắn kết, không thực sự yêu thương nhau thì sẽ tác động trực tiếp lên đứa trẻ. Và mình không muốn em bé của mình phải cảm nhận những thứ đó. Thế nên mình mới ra quyết định cuối cùng và thực ra quyết định này là mình làm cho cả mình và con, chứ mình không làm cho mình.

Có thể, một số người không hiểu, người ta sẽ nghĩ là việc chia ly là ích kỷ với đứa trẻ. Thực ra việc ở lại mà không trọn vẹn còn ích kỷ hơn. Với mình là như thế”.

Cuối năm 2023, Diễm Quỳnh bước ra khỏi cuộc hôn nhân 4 năm yêu - 2 năm cưới, bước ra khỏi mối quan hệ từng chiếm phần lớn cuộc đời mình để sống với danh phận mới, môi trường mới. Hiện tại ở tuổi 25, Quỳnh đang là mẹ đơn thân.

“Chết rồi, bây giờ bước tiếp theo mình phải làm gì?”

Chia tay trong hôn nhân luôn rắc rối hơn rất nhiều so với lúc còn yêu bởi ngoài chuyện con cái còn có gia đình và họ hàng 2 bên.

Với Diễm Quỳnh, cô là con gái duy nhất trong một gia đình khá truyền thống, có bố mẹ làm làm việc trong quân đội. Vì vậy việc hôn nhân của mình không trọn vẹn cũng khiến Quỳnh lo sợ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh gia đình. Nhưng hơn ai hết, bố mẹ cũng là những người yêu thương cô nhất:

“30 tuổi mẹ mình mới sinh mình và mình là con một nữa nên bố mẹ dành hết tình yêu thương cho mình. Chắc là bố mẹ nghĩ bây giờ chỉ có một đứa con, nếu cứ nghĩ đến chuyện xã hội ngoài kia người ta nhìn mình thế nào mà con mình khổ thì không được, nên chuyện hình ảnh đó không còn quan trọng nữa” - Quỳnh kể.

Sau đó, chính bố mẹ đã hỗ trợ Diễm Quỳnh hết mình trong việc chăm sóc em bé: “Bố mẹ mình không gây áp lực nhiều. Tại vì bố mẹ thấy con không hạnh phúc và bố mẹ cũng không muốn điều đấy. Thế nên khi mình quyết định thì bố mẹ cứ lẳng lặng và hỗ trợ thôi. Hỗ trợ bằng cách là chăm em bé cho mình, nấu ăn cho mình, quan tâm mình những thứ rất hàng ngày và đời thường. Chứ bố mẹ và mình chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện rạch ròi về vấn đề này”.

Còn ông bà nội của em bé cũng không ai nói gì, để Quỳnh và đối phương tự giải quyết với nhau. Thành ra áp lực lớn lại đến từ chính bản thân cô, từ những viễn cảnh, những nỗi sợ ta tự vẽ ra trong đầu:

“Mình nghĩ là mọi áp lực đều vậy. Nó không phải từ phía bên ngoài, mà đa phần là từ bản thân mình. Lúc đó mình có áp lực về chuyện người ta nhìn mình như thế nào, rồi ‘Chết rồi, bây giờ bước tiếp theo mình phải làm gì?’, rồi không biết người ta sẽ nghĩ gì về bố mẹ mình, người ta nghĩ gì về con mình,... Đấy là những cái suy nghĩ mà gây áp lực cho em nhiều nhất”.

Vì vậy mà khoảng đầu năm 2024, khi vừa bước chân ra khỏi mối quan hệ, Diễm Quỳnh thường nghĩ mình đã dừng lại như một cách để thoát thân hơn là giải quyết vấn đề. Cô có cảm giác chơi vơi, không biết phải làm gì và thấy mình chạy trốn nhiều hơn. Mãi về sau này, cô mới nhận ra cách thoát thân đó mới là từng bước mình giải quyết vấn đề.

Tất nhiên sự tái sinh không đến trong 1 đêm. Nó là chuỗi ngày Diễm Quỳnh phải học cách độc lập thật sự, từ việc nuôi con, chi tiêu, đến gây dựng lại sự nghiệp. Cô không nhận bất kỳ hỗ trợ tài chính nào mà tự lập 100%, bố mẹ chỉ giúp chăm con để cô có thời gian đi làm.

“Đương nhiên mình đi ra ngoài ở riêng, ở trong giai đoạn mà sự nghiệp mới nhú lên thì thu nhập cũng chưa ổn định, chưa nhiều đến mức mình có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Mình lại còn phải trách nhiệm gia đình nữa nên ngày nào thức dậy cũng sẽ đau đầu.

Trong thời gian đó, mình cũng phải kiên nhẫn với bản thân hơn, nghĩa là mỗi một người sẽ có một lộ trình riêng. Có người có thể thành công trong 1 tháng nhưng có người sẽ mất 1 - 5 - 10 năm.

Mình có một tính hơi xấu là chỉ trích bản thân khá nhiều. Nếu mọi người biết mình qua kênh YouTube thì ai cũng thấy trong vòng mấy tháng là mình đã được 20.000 lượt theo dõi rồi. Và video đầu tiên lên TikTok đã hơn 1 triệu view. Với mọi người, nó rất là wow nhưng với mình, mình bảo là không đủ. Mình luôn tranh đua với bản thân, chứ không phải là với người khác.

Vì vậy mình cũng phải học cách dung hòa, tự cạnh tranh với chính mình là tốt nhưng mình không được bài xích bản thân quá nhiều. Mình cũng phải công nhận sự cố gắng của bản thân là có vất vả, có này kia và mình cũng tự làm chứ không phải chơi chơi”.

Song song với những bộn bề sau khi chia tay, Diễm Quỳnh học cách chậm lại, thay đổi bản thân. Cô thay đổi từ những thứ nhỏ nhất như thói quen sống, cách tiếp cận vấn đề, cách suy nghĩ, môi trường sống, nhịp sinh hoạt, tập thể dục, viết nhật ký,... Từ cô gái được nuôi dạy như khá khô khan và nghiêm khắc, Quỳnh học cách mềm mại, biết bày tỏ yêu thương và cho phép bản thân yếu đuối.

Hiện tại, khi đã có cuộc sống ổn định hơn, Diễm Quỳnh không chia sẻ quan điểm về mối quan hệ nghiêm túc kế tiếp: “Với mình, một mối quan hệ nghiêm túc là phải nghĩ đến tương lai, đến kết hôn nhưng không có nghĩa là bất kỳ ai đến với cuộc đời mình thì mình phải gò người ta vào cái khuôn đó kiểu: ‘Anh đến với em là phải cưới em, anh phải nghĩ đến việc cưới em thì mới được yêu em’. Không. Cuộc sống là trải nghiệm. Yêu là một chuyện còn cưới là chuyện khác, còn rất nhiều yếu tố khác để tiến tới hôn nhân. Có thể trải nghiệm yêu rất tuyệt vời, không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì mình yêu thôi”.

Cuối cùng, Diễm Quỳnh chia sẻ điều mình nhận ra sau khi đã trải qua mọi chuyện: “Phần đời mà mình sống nhiều nhất là ở trong đầu mình, chứ không phải là thế giới bên ngoài, là suy nghĩ của mình. Nên mình cố gắng làm cho suy nghĩ của mình trở nên sạch, ổn định thì tự nhiên mọi thứ xung quanh cũng ổn định. Có thể môi trường xung quanh rất loạn nhưng mình tĩnh thì không ai có thể làm loạn được mình”.