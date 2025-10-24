Người Hà Nội du học Mỹ và Sing, giờ về Sài Gòn: “Mình muốn ở đâu mà người yêu mình ở, đó là nhà”

The Break Up Room là 1 show mới toanh, lên sóng Thứ Năm hàng tuần lúc 20h trên Fanpage và YouTube Kenh14 Special. Đây là nơi khách mời trải lòng về những cuộc chia tay tạo ra bước ngoặt lớn.

Xuất hiện trong tập đầu tiên của The Break Up Room, Tina Như Phan gây ấn tượng không chỉ bởi năng lượng tích cực mà còn bởi câu chuyện đầy suy ngẫm. Với sự dẫn dắt của Phillip Le, Tina đã chia sẻ về cuộc chia tay với một hành trình dài nơi xứ người để tìm lại cảm giác thuộc về nơi gọi là nhà.

Tina Như Phan được biết đến với kênh TikTok Tina và Will có 126k người theo dõi. Cô cùng bạn trai thường quay các clip đời thường, troll nhau, chia sẻ cuộc sống với vibe vui vẻ, hài hước. Tina Như Phan từng là du học sinh Mỹ, thạc sĩ ngôn ngữ tại Mỹ. Ngoài ra hiện tại, cô cũng đang học thạc sĩ truyền thông tại Singapore. Phillip Le (SN 1991) - đảm nhận vai trò host show cũng là một gương mặt quen thuộc. Anh là nhiếp ảnh gia đang làm việc tại New York (Mỹ), từng hợp tác với các ngôi sao tại Việt Nam và Hollywood (Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Selena Gomez, Karlie Kloss…). Bên cạnh đó, Phillip Le cũng là nhà sáng tạo nội dung đa nền tảng: Kênh YouTube có 168K subscribers; Instagram có 99,2k người theo dõi.

Phillip Le và Tina Như Phan "mở bát" The Break Up Room

“Chia tay” cuộc sống ở Mỹ sau 9 năm về Việt Nam vì…

Theo đó, Tina đã có khoảng 9 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ. Giống như nhiều người trẻ khác, cô bạn quan niệm ở đâu có cơ hội, ở đó là nhà. Thế nhưng sau nhiều năm rong ruổi, sống một cuộc sống tự lập, một mình ở một đất nước xa xôi, Tina cảm thấy mình đang dần rời xa những điều quan trọng nhất. Đó chính là cảm giác kết nối với con người, với cộng đồng và gốc rễ của chính mình.

“Có thời điểm cảm giác mình là một người ở giữa hai thế giới. Mình không hoàn toàn thuộc về Mỹ, mình cũng không hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Vì mình đã ở với Mỹ tận 9 năm và mình cũng gây dụng được khá là nhiều rồi. Thế nhưng suy cho cùng mình thấy ở đâu cũng không quan trọng bằng việc mình có những mối quan hệ chất lượng. Đối với mình cơ hội được ở Việt Nam sẽ quan trọng hơn sự ổn định bên Mỹ”, Tina Như Phan nói.

Được biết, cú chuyển mình này của Tina bắt đầu từ một video mà cô tình cờ xem một video của một diễn giả và nghiên cứu ở Harvard về chủ đề hạnh phúc. Tina chia sẻ: “Cái kết quả của cuộc nghiên cứu đó là không có gì quan trọng bằng chất lượng của những mối quan hệ xung quanh bạn. Đấy là yếu tố duy nhất khiến cuộc đời của bạn hạnh phúc. Nó khiến mình nghĩ lại về cả hành trình của bản thân. Mình muốn ở nơi mà mình có những mối quan hệ chất lượng như vậy. Đó là Việt Nam vì bố mẹ ở đây, những người bạn thân của mình của ở đây”.

Điều khiến Tina thích nhất khi ở Việt Nam chính là cảm giác được ở gần những người thân yêu, có sự cố gì cũng sẽ luôn nhận được lời hỏi thăm hay giúp đỡ. Bởi trước đây khi sống tại Mỹ, dù đau ốm, mệt mỏi thì đều “tự thân vận động”. Dù có bạn bè ở Mỹ nhưng theo văn hoá, họ sẽ chỉ gửi lời hỏi thăm, chúc mau khoẻ. Trong khi đó ở Việt Nam, Tina Như Phan cảm thấy hạnh phúc khi được bạn mua thuốc sang tận nhà, nấu ăn cho,...

Nói về khoảnh khắc cảm thấy được an ủi nhất khi ở Việt Nam, cô bày tỏ: “Là khi mẹ đi thăm mình ở Sài Gòn, nhưng hôm đấy mẹ bị mệt. Cùng lúc đó, có một chị bạn sang nhà mình chơi, thấy vậy đã tự ra mở tủ lạnh, lấy hết đồ và nấu một tô cháo ngon lành cho mẹ mình.

Điều này khiến mẹ và mình thật sự rất cảm động và trân trọng hành động của chị ấy. Cho đến tận bây giờ, đó vẫn là khoảnh khắc khiến mình nghĩ chắc chỉ ở Việt Nam mới có thể dễ có những tình cảm như vậy”.

Từ những điều đơn giản ấy mà Tina luôn khẳng định cô chưa bao giờ thấy tiếc nuối và thấy đây là một quyết định đúng đắn.

“Mình muốn ở đâu mà người yêu mình ở, đó là nhà”

Thời điểm mới trở về Việt Nam, Tina cũng gặp một vài vấn đề trong việc thích nghi. Từ nhịp sống, cách trò chuyện, ứng xử,... Tina Như Phan đều dần làm quen lại từ đầu. Bản thân cô cũng đã từng có nhiều trăn trở.

Bởi Tina kể, cô lớn lên ở Mỹ từ năm 15 tuổi, việc sử dụng tiếng Anh trở thành thói quen. Khi trở về Việt Nam, có một số từ ngữ Tina vẫn chưa thực sự hiểu hay chưa biết phải sử dụng đúng từ chuyên ngành. Hoặc trong công việc, cô bạn cho biết cũng có rất nhiều thứ cần phải học lại từ đầu. Chẳng hạn như môi trường làm việc, nhịp độ công việc hay đôi khi chỉ là những giao tiếp, bày tỏ quan điểm của bản thân trong nơi đông người.

Song, Tina Như Phan cho biết bản thân là một người luôn muốn đối diện với mọi vấn đề. Do đó, cô không bỏ cuộc mà bắt đầu tìm lại cảm giác khi tham gia và các hội nhóm, sự kiện của những bạn có sự tương đồng. Đó những hội nhóm người Việt từng sinh sống, đi du học ở nước ngoài nay trở về Việt Nam sinh sống, làm việc.

Cũng trong những buổi kết nối ấy, Tina gặp Will - bạn trai hiện tại và dần tìm thấy những khoảnh khắc khiến mình thực sự “thuộc về”. Việc có thêm một người đồng hành này khiến hành trình của Tina trở nên đặc biệt hơn.

Tina và Will cũng cùng nhau xây dựng kênh TikTok, chia sẻ về cuộc sống thường ngày của cả hai. Tina cho biết đó là một trong những sở thích của cô khi được trò chuyện, được chia sẻ với mọi người. Không những vậy, sau 1 năm hẹn hò, cô cảm thấy Will là người khiến cô có nhiều thay đổi trong cách sống, tư duy và cả những quan niệm về cuộc sống.

Khi được hỏi: “Với bạn, nhà bây giờ mang ý nghĩa như thế nào?”, Tina nhận ra bản thân có nhiều sự thay đổi từ khi quen Will.

“Trước đây kể cả có yêu ai thì mình vẫn luôn làm những điều mình muốn. Nhưng khi đến Will sau 1 năm yêu nhau, mình quyết định đi du học. Đợt đó, quyết định này của mình khiến cả hai tranh cãi. Bởi trong đầu mình không có suy nghĩ là mình yêu ai thì mình sẽ ở yên đấy. Cho đến khi gặp Will thì mình cảm thấy mình muốn ở đâu mà người yêu mình ở. Và nhà là nơi như vậy”, Tina bày tỏ.

Cuối cùng, cô chia sẻ bản thân là một người sống theo cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Bên cạnh đó để khép lại buổi talkshow, Tina Như Phan nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang đi du học nhưng ở trong giai đoạn mông lung không biết nên đi tiếp hay quay về rằng: “Có một câu nói này mà mình nghe rất nhiều nhưng về Việt Nam mới hiểu. Đó là không phải nơi đó như nào mà con người ở đó ra sao. Các bạn có thể hãy về đi và sống cuộc đời của mình”.