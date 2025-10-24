Kim Nhã BB&BG xuống tóc, mặc áo nâu sòng gây bất ngờ

Mới đây trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Kim Nhã (SN 1990) đăng tải loạt hình ảnh ở chùa, gây bất ngờ với mái tóc cắt ngắn, mặc áo nâu sòng. Vẻ ngoài chưa từng thấy trước đó của Kim Nhã khiến nhiều người không khỏi tò mò, không hiểu chuyện gì đã xảy ra?

Kim Nhã gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cắt tóc ngắn, mặc áo nâu sòng trên mạng xã hội.

Liên hệ với nữ diễn viên, Kim Nhã cho biết cô không có phản hồi về những thông tin MXH đang bàn tán. Khi hỏi về lý do xuống tóc, Kim Nhã cũng cho biết không có gì để nói thêm về vấn đề này.

Cùng lúc này, nhiều người đã tràn vào các tài khoản mạng xã hội cá nhân của Kim Nhã, để lại bình luận hỏi han.

Cựu thành viên nhóm BB&BG được dân mạng hỏi: "... vẫn không biết sao chị xuống tóc chị đã gặp những gì và trải qua những gì?". Kim Nhãn đáp: "Chị gặp thời tiết nắng nóng, gặp mưa gió khắc nghiệt, chị gặp cây uốn tóc, chị gặp cây duỗi tóc, chị gặp chai keo xịt tóc nên chị trải qua việc rụng tóc dẫn đến chị xuống tóc á em ơi".

Trước đó, trên mạng xã hội cá nhân, Kim Nhã cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh mặc áo lam, áo nâu sòng đi chùa, tham gia các khóa tu.

Kim Nhã cũng hoàn toàn cảm thấy thoải mái, vui vẻ vì với cô mái tóc ngắn này đẹp. Khi đi phim hoặc dự sự kiện cô sẽ đội tóc giả và makeup.

"Vẫn vậy mà, đội tóc giả là y như cũ, tại đi Chùa nên nên mình không trang điểm", cô phản hồi những bình luận cho rằng Kim Nhã trông gầy hơn trước, bày tỏ sự lo ngại. Cô cho biết bản thân hoàn toàn không gặp vấn đề gì, vẫn rất bình thường.

Được biết, Kim Nhã đã xuống tóc từ nhiều tháng trước, song khi dự sự kiện hay công việc cô đội tóc giả nên nhiều người không nhận ra, khi đi ăn, chơi cùng bạn bè, Kim Nhã mới để tóc thật và hạn chế makeup.

Kim Nhã đã cắt tóc ngắn từ nhiều tháng nay.

Cô nàng đội tóc giả.

Hiện tại, Kim Nhã vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật như đóng phim, dự sự kiện. Ngoài ra Kim Nhã còn thường xuyên livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, TikTok.

Cô đang sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 67 nghìn follower, Facebook cá nhân có hơn 333 nghìn người theo dõi.

Hình ảnh trước đây của Kim Nhã

Kim Nhã, tên đầy đủ Vũ Trần Kim Nhã (SN 1990, tại TP.HCM) vốn nổi tiếng từ năm 2014 khi là thành viên nhóm hài BB&BG, mang đến tiếng cười qua các video hài chiếu mạng triệu view trên YouTube cùng BB Trần làm nhóm trưởng. BB Trần cũng là bạn thân của Kim Nhã, sau khi nhóm tan rã vào năm 2021, BB Trần vẫn giúp đỡ, đồng hành cùng Kim Nhã.

Cô từng gây chú ý khi lọt top 9 Vietnam’s Next Top Model 2016; đạt Á quân Gương Mặt Điện Ảnh 2019 và góp mặt trong các phim như Cây táo nở hoa, Bệnh viện Thần Ái hay Tiểu Tam Không Có Lỗi?,...

Về đời tư, Kim Nhã trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Hiện, cô làm mẹ đơn thân, nuôi một cô con gái nhỏ.

Ảnh: FBNV và TikTok NV.