Hot girl 3 vòng siêu thực nhất Việt Nam khoe tiệc tỏ tình mà bị hiểu lầm… tiệc đoán giới tính con

Từ khi còn là học sinh cấp 3, Võ Ngọc Trân (SN 2001) đã nổi đình nổi đám trên MXH với danh xưng “nữ thần học đường”. Cô bạn viral với bức ảnh diện áo dài trắng, khoe trọn nhan sắc xinh đẹp cùng body hút mắt.

Sau đó, Võ Ngọc Trân ngày càng chứng minh được sức hút của mình với visual ngày càng thăng hạng. Cô được mệnh danh là “mỹ nhân đệ nhất Sài Thành” với body siêu thực, vòng eo nhỏ xíu ai nhìn cũng mê. Ngoài được biết đến là hot girl, Võ Ngọc Trân còn tự kinh doanh từ sớm và có cuộc sống đáng mơ ước.

Trên trang cá nhân của mình, người đẹp thường xuyên đăng tải những bức ảnh xinh đẹp, sang chảnh, check-in ở những nơi đắt đỏ. Song, phải vài năm nay, cộng đồng mạng vẫn chưa từng thấy Võ Ngọc Trân công khai người yêu hay hé lộ gì về chuyện tình cảm.

Võ Ngọc Trân

Cho đến mới đây, mỹ nhân 2k1 bất ngờ đăng tải loạt ảnh trên trang cá nhân, khoe khoảnh khắc được bạn trai tỏ tình trên biển. Thoạt nhìn ban đầu, bữa tiệc được đầu tư cầu kỳ, làm hoành tráng khiến ai cũng ngỡ ngàng cô nàng được cầu hôn, chính thức lên xe hoa. Tuy nhiên, Võ Ngọc Trân đã nhanh chóng đính chính, cho biết đây chỉ là màn tỏ tình từ bạn trai để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, lâu dài.

Dẫu vậy, cô nàng khiến cả cõi mạng ngưỡng mộ bởi được bạn trai chuẩn bị tiệc rất chỉn chu, xịn sò. Buổi tiệc được tổ chức ngay giữa biển, hoa tươi được xếp xung quanh và kết thành hình trái tim khổng lồ. Không những thế, bạn trai của Võ Ngọc Trân còn sử dụng pháo khói màu để làm cô bất ngờ. Nhiều người cho rằng, bữa tiệc như được chuẩn bị để dành riêng cho công chúa, sang chảnh y hệt trong phim ngôn tình.

Màn tỏ tình gây "chấn động" cõi mạng của bạn trai dành cho Võ Ngọc Trân

Cũng bởi sự hoành tráng chưa từng có mà nhiều người hiểu nhầm là tiệc cầu hôn hay tiệc công khai giới tính em bé khiến chính chủ phải lên tiếng giải thích

Nhìn cách trang trí, “chịu chơi” đến từ bạn trai Võ Ngọc Trân, nhiều người đoán mức chi phí cho buổi tiệc này cũng không hề nhỏ. Bởi phải thuê bãi biển tạo không gian riêng tư, sử dụng rất nhiều hoa tươi và chi phí bắn pháo khói cũng “không phải dạng vừa”.

Thế nhưng cũng chính bởi sự hoành tráng mà không ít người hiểu lầm, khiến Võ Ngọc Trân phải đích thân bình luận giải thích. Nhiều cư dân mạng tưởng nhầm đây là bữa tiệc cầu hôn, hay khi bắn pháo, bạn trai của Võ Ngọc Trân có hỏi: “Em thích màu xanh hay màu hồng” khiến nhiều người nghĩ đến tiệc công khai giới tính em bé.

Trước những bình luận này, Võ Ngọc Trân hóm hỉnh giải thích: “Quý vị ơi, em chỉ mới có bồ thôi chứ chưa lấy chồng nha. Chưa bỏ cuộc chơi đâu yên tâm”, “Lúc được hỏi mình cũng tưởng cầu hôn, sợ ghê luôn… nhưng mà nhớ ra chưa quen sao mà cầu hôn được”,...

Ngoài ra, Võ Ngọc Trân cũng bày tỏ rằng việc được tỏ tình hoành tráng cũng là cách thể hiện sự trân trọng của đối phương với cô. “Mình hãy yêu người yêu mình và dành những thứ tốt nhất cho mình. Đừng phí thời gian cho những người không xứng đáng nhé các cô cái xinh đẹp của tôi ơi”, cô nhắn nhủ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Tỏ tình làm người yêu thôi đó, chưa phải cầu hôn mà rần rần quá luôn. Phim ngôn tình cũng chưa chắc bằng được”. - “Trời ơi, mừng cho bả ghê. Nhưng thú thực ban đầu tưởng tiệc cầu hôn vì đó giờ chưa thấy ai tỏ tình mà hoành tráng cỡ này. Đúng là người giàu có lối đi riêng”. - “Xúc động ghê. Mà khúc bắn pháo mình lại nghĩ là tiệc công khai giới tính em bé…”. - “Chấn động thật. Đệ nhất hot girl lại chuẩn bị làm dâu hào môn rồi. Chúc mừng Võ Ngọc Trân”. - “Lần đầu tiên tui thấy màn tỏ tình cầu kỳ thế này đó. Không biết tới lúc cầu hôn còn cỡ nào”.

Võ Ngọc Trân bày tỏ sự hạnh phúc, lần đầu tiên chính thức công khai người yêu lên MXH

Được biết, bạn trai của Võ Ngọc Trân cũng được nhiều người biết đến trên MXH. Tuy nhiên hiện tại, dù đã công khai diện mạo cùng những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, tình cảm của bạn trai song Võ Ngọc Trân không tiết lộ quá nhiều về danh tính của anh chàng này.

Dẫu vậy, cộng đồng mạng cũng cho hay cả hai rất xứng đôi, đều là trai tài gái sắc. Bản thân Võ Ngọc Trân cũng theo đuổi hình tượng người phụ nữ tự lập, sở hữu cơ ngơi riêng từ sớm. Do đó, netizen dành nhiều lời chúc phúc cho cô bởi chỉ cần một người yêu thương cô thật lòng là đủ hoàn hảo.

Mỹ nhân 2k1 khiến nhiều người yêu thích nhờ diện mạo xinh đẹp, body siêu thực