CLIP: Cô gái Việt được cơ phó kiêm thầy dạy lái máy bay cầu hôn ngay trong buồng lái

Mới đây trên mạng xã hội rôm rả chia sẻ clip màn cầu hôn trên máy bay vô cùng lãng mạn. Điều đáng chú ý là trong khoảnh khắc này, cả hai đều mặc đồng phục phi công, càng khiến cho nhiều người thêm phần tò mò.

Chưa tới 1 phút, clip này đã thu về hơn 2,5 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn bình luận chúc phúc, xin vía dưới bài đăng chính chủ.

Trend này chị là nhất! Nguồn: ur_Chip

Cô gái này cũng chia sẻ thêm rằng người yêu cô chính là thầy dạy láy máy bay của cô và đã cầu hôn cô trên máy bay. "Chị là học viên, anh là thầy dạy chị cuới luôn thầy ạ", cô chia sẻ. Phía dưới bờ biển còn có dòng chữ Marry me (tạm dịch: Cưới anh đi). Cả hai hạnh phúc khoe kỷ niệm đẹp, ngọt ngào của mình lên mạng xã hội.

Cô gái người Việt - có tên thường gọi là Chíp còn anh chàng người nước ngoài. Được biết, cô gái đang là học viên, thầy dạy cô cũng chính là người yêu - hiện là cơ phó.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi. Nguồn: ur_Chip

Netizen rôm rả xuýt xoa: "Trend này chị là nhất rồi, chắc chỉ có mình chị làm được. Cầu hôn trong buồng lái luôn cơ mà", "Sau này có con kể lại, lúc trước ba cầu hôn mẹ trên mây", "Đẹp tuyệt đối", "Này mới đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó nè", "Xin vía ạ, chỉ biết ước", "Tưởng cảnh này chỉ có trên phim cho tới khi nhìn thấy nó ngoài đời thật", "Mê luôn ạ, sao mà hạnh phúc dữ vậy",...

Trước đó, ở Việt Nam lẫn nước ngoài những "ngôn tình ngoài đời thực" như trên không hiếm. Song, tất cả đều gây chú ý vì là điều mà không phải ai cũng thực hiện được và lại cực kỳ lãng mạn, ngọt ngào - điều mà rất nhiều cô gái mong ước.

Mới đây nhất, vào tháng 7 vừa qua, mạng xã hội “dậy sóng” với video màn cầu hôn trên trực thăng tại đảo Bali của một cặp đôi người Việt. Bạn nữ là Hoàng Anh (SN 1999, quản lý truyền thông tại TP.HCM) và bạn trai Hồng Hơn (SN 1996, kỹ sư phần mềm làm việc tại Singapore). Cả hai quen nhau từ năm 2019, yêu xa suốt 6 năm.

Cặp đôi trai tài - gái sắc khiến dân tình ngưỡng mộ.

Trong chuyến du lịch Bali tháng 7 vừa qua, Hồng Hơn đã đưa bạn gái lên trực thăng ngắm cảnh biển, rồi bất ngờ để lộ dòng chữ khổng lồ “Will you marry me Anh?” trải dài trên bãi cỏ bên dưới. Khoảnh khắc anh quỳ gối cầu hôn khiến Hoàng Anh bật khóc, gật đầu đồng ý, tạo nên khung cảnh lãng mạn như phim. Cặp đôi cũng tiết lộ sẽ chụp ảnh cưới tại Phần Lan vào mùa đông năm sau.

Trước đó, vào tháng 9/2024, một nữ tiếp viên hàng không sinh năm 2000 cũng gây chú ý khi được bạn trai cầu hôn trên máy bay. Bạn trai - Phan Dương Hoàn Phúc chia sẻ với chúng tôi, cả hai là bạn học chung lớp từ cấp 2 tới hết cấp 3, chính thức yêu nhau từ năm lớp 8 và gắn bó trọn 10 năm thanh xuân.

Để kỷ niệm chặng đường dài ấy, Hoàn Phúc đã âm thầm lên kế hoạch, xin phép hãng bay và nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp của bạn gái. Trong một chuyến bay mà Minh Ánh làm nhiệm vụ, anh bất ngờ xuất hiện cùng hoa và nhẫn cầu hôn.

Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng xã hội.

Một màn cầu hôn “trên trời” khác cũng từng viral khắp mạng xã hội vào năm 2023, đó là của nữ tiếp viên hàng không Phương Nguyễn (SN 1997) và bạn trai Thanh Trung - mối tình học trò kéo dài suốt 9 năm.

Biết bạn gái thường xuyên bay, Trung quyết định biến bầu trời thành nơi tỏ tình lãng mạn nhất. Anh đã lên kế hoạch trong hơn một tuần, xin phép hãng và phối hợp với phi hành đoàn để tạo bất ngờ. Khoảnh khắc ấy khiến cô bật khóc, còn hành khách xung quanh không ngừng vỗ tay chúc mừng.

Màn cầu hôn bất ngờ của bạn trai dành cho nữ tiếp viên hàng không viral trên MXH.

Nguồn: Tổng hợp