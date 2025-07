“Anh là kết truyện của em” - Màn cầu hôn lạ đời của nam Vbiz từng đi bộ hơn 100km đến nhà bạn gái

Đó chính là Phương Vũ (SN 1995, tại Hà Nội) Co-founder kiêm đạo diễn của Antiantiart. Vừa qua, anh sao nam gây bất ngờ khi thông báo đã cầu hôn Yến Ji thành công, đúng vào ngày sinh nhật của cô. “Bây giờ tin anh sẽ ở cạnh em mãi nhé”, Phương Vũ gửi đến “em bé” của anh.

Nam đạo diễn đăng kèm loạt ảnh, clip khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai bên bờ biển ở Đảo Phú Quý sau khoảnh khắc đặc biệt trong đời.

Phương Vũ cầu hôn thành công bạn gái Yến Ji sau gần 5 năm bên nhau.

Clip màn cầu hôn của Phương Vũ.

Bạn gái của Phương Vũ bật khóc vì hạnh phúc và cũng không quên khoe chiếc nhẫn cầu hôn xinh lung linh nhưng… “dở khóc dở cười” vì chiếc nhẫn kim cương không vừa tay, dù được đặt làm riêng. Nhưng tình cảm mà Phương Vũ dành cho nửa kia thì lại đong đầy.

Đang xúc động mà cũng phải... bật cười với chiếc nhẫn kim cương được đặt riêng nhưng không vừa tay.

“Anh đã nghĩ rất nhiều thứ nhưng giờ anh không biết nói gì cả. Anh chỉ hứa là anh sẽ bảo vệ em cả đời. Anh sẽ sửa bớt tính nóng của anh đi và bây giờ anh hứa là anh sẽ cưới em. Em đồng ý nhé”, Phương Vũ nói lời cầu hôn khiến Yến Ji sụt sùi. Khoảnh khắc cô nói “Em đồng ý” cũng là lúc cả hai trao nhau cái ôm đầy ngọt ngào. “Cảm ơn vợ”, Phương Vũ nói thêm.

Trên trang cá nhân của mình, Yến Ji cũng có chia sẻ: "Giờ thì anh đúng là kết truyện của em thật rồi như em đã nói ngay từ hôm đầu tiên hẹn hò với anh. Hôm nay là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của em, tại nơi mà em thích nhất, cảm ơn chồng - người lúc nào cũng yêu thương em và luôn ở bên cạnh em gần 5 năm qua".

Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, người thân đồng loạt gửi lời chúc phúc, hỏi ngày đám cưới để đến dự:

“Aaa chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay”, “Đo nhẫn không chuẩn đây mà nhưng tình cảm quá, chân thành quá”, "Mê quá, tan chảy với lời cầu hôn của Phương Vũ ‘anh sẽ bảo vệ em suốt đời’”, “Lại đỉnh nữa rồi cậu ơi, tính toán bước tiếp theo đi nha, sẵn sàng đi ăn cưới đôi bạn rồi nha”,... là những bình luận của netizen.

Cả hai đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, tình yêu giúp nhau hoàn thiện mỗi ngày.

Phương Vũ hẹn hò với Yến Ji (tên thật là Vũ Hải Yến, ở Hải Phòng) - hiện là nghệ sĩ trang điểm gần 5 năm. Cả hai quen nhau từ khi học tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Chính Yến Ji là người chủ động nhắn tin hỏi: "Anh có cô đơn không?" và tán Phương Vũ. Sau đó, cả hai hẹn gặp nhau ở ngoài, thấy hợp quá rồi yêu luôn.

Không chỉ trong tình yêu mà cả hai còn ăn ý trong công việc, cuộc sống, họ còn cùng nhau tạo ra nhiều sản phẩm sáng tạo đầy ấn tượng. Tình yêu cặp đôi được xây dựng trên sự thấu hiểu và niềm đam mê chung đối với nghệ thuật.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn với chúng tôi, Phương Vũ từng tiết lộ rằng mối quan hệ này có thể tiến xa hơn, với một cột mốc quan trọng trong tương lai chính là kết hôn nếu bạn gái muốn.

Vào dịp Tết 2025 vừa qua, Phương Vũ gây sốc khi tiết lộ đã đến thăm nhà người yêu vào ngày Mùng 3 Tết theo cách không ai ngờ tới. Đó chính là đi bộ từ Hà Nội về Hải Phòng, quãng đường tính từ nơi xuất phát đến đích hơn 109km, anh đã mất gần 20 tiếng để di chuyển./

Đạo diễn sinh năm 1995 có màn di chuyển đến nhà người yêu có 1-0-2

Và nhận lại cái kết ngọt ngào.

Vậy là chỉ sau gần 5 tháng với màn phát "cẩu lương" chất lượng và độc đáo nhất mùa Tết 2025, Phương Vũ và nửa kia đã có một dấu mốc mới trong tình yêu, sắp sửa về chung nhà.

Phương Vũ, tên đầy đủ là Vũ Thiên Phương sinh năm 1995 tại Hà Nội. Anh là người đồng sáng lập nhóm Antiantiart, chuyên sản xuất các tác phẩm hình ảnh mang màu sắc độc đáo, đậm chất nghệ thuật. Phương Vũ là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của ngành sáng tạo Việt Nam hiện nay. Các sản phẩm của anh thường được giới trẻ yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội với phong cách thể hiện bằng hình ảnh dữ dội và có chút cuồng loạn.

Anh là người đứng đằng sau những video clip gây bão cõi mạng như: Hoa Xuân Ca (kết hợp cùng VTV); đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines; Con Rồng Cháu Tiên (nằm trong chiến dịch #ShotOnIphone của Apple mùa hè 2023)… hay các MV của dàn nghệ sĩ đình đám: Hit Me Up (Binz Xuân Đan ft Nomovodka); Call Me (Wren Evans); Hop On Da Show (LowG x tlinh). Gần đây nhất, Phương Vũ đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo của WeChoice Awards 2024 - Việt Nam Tôi Đó.