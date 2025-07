Từ đứa trẻ đi ở đợ, hay ốm đau trở thành tỷ phú ngạo nghễ thế giới nhờ 1 phẩm chất: Mọi người đàn ông trên đời nên học hỏi!

Cuộc đời truyền cảm hứng

Matsushita Konosuke (1894 – 1989) không chỉ là một doanh nhân huyền thoại mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Sinh ra trong một gia đình nông dân đông anh em, Matsushita sớm phải đối mặt với khó khăn. Khi mới 9 tuổi, cậu đã phải bỏ dở việc học để đi làm, giúp đỡ gia đình trong cơn đói kém. Thay vì xem đó là một bất hạnh, Matsushita đã biến những trải nghiệm khổ cực thành những bài học quý giá cho cuộc đời và sự nghiệp sau này.

Trong hồi ký của mình, Matsushita đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ từ thời thơ ấu. Ông từng làm việc cho một thương gia ở Semba, nơi mà mỗi buổi sáng mùa đông, ông phải dọn dẹp cửa hàng trong cái lạnh tê tái. Hình ảnh cậu ấm cùng tuổi mặc đồng phục đến trường khiến ông cảm thấy ghen tị, nhưng không bao giờ ông nghĩ rằng mình đang gặp bất hạnh. Thay vào đó, ông tìm thấy niềm vui trong công việc và những trải nghiệm mà cuộc sống mang lại.

Thánh kinh doanh Nhật Bản - Matsushita Konosuke.

Trong hồi ký của mình, ông Matsushita Konosuke có viết:

"Vì hoàn cảnh gia đình, tôi đã phải đi ở cho nhà một ông thương gia ở Semba và làm việc khá cực nhọc. Vào những buổi sáng mùa đông, tôi vừa phả hơi sưởi ấm đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh, vừa dọn dẹp và lau bên ngoài cửa hàng bằng nước lạnh, thì thấy cậu ấm cùng tuổi tôi ở nhà đối diện mặc đồng phục có gắn hàng cúc vàng, vui vẻ chào "Con đi đây ạ!", và tung tăng đi đến trường trung học cơ sở. Những lúc ấy tôi chỉ còn biết dừng tay lại, nhìn theo bóng dáng của cậu ấm và thở dài một mình. Tôi thầm ghen: "Mình cũng muốn được đi học quá đi mất!".Nhưng dù có nói thế nào chắc cũng không ai hiểu hết. Mà cứ thầm ghen như vậy cũng không thay đổi được gì. Tôi mong muốn được như cậu ấm đó, có lúc tự trách, lại có lúc tự động viên, an ủi mình.

Thế nhưng, tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải đi làm từ thuở nhỏ và không được đến trường là điều bất hạnh. Tất nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng thấy những người được đi học thật là sung sướng, hoặc nghĩ công việc khổ cực quá, nhưng chính ở trong hoàn cảnh ấy tôi lại tìm thấy những điều thú vị và những niềm vui riêng. Chẳng hạn, so với hiện nay mọi người thường có nhiều ngày nghỉ, chứ hồi đó một năm tôi chỉ được nghỉ hai lần là Tết và dịp Obon. Đó đã trở thành niềm vui không tả xiết. Thậm chí cả việc không được đi học, phải đi ở và làm những công việc cực nhọc, thì nhìn qua có thể người ta sẽ cho đó là điều bất hạnh, nhưng sau này lại trở nên có ích khi tôi khởi nghiệp. Có thể nói, đó là điều vô cùng may mắn.

Chuyện sức khỏe của tôi cũng giống như vậy. Từ nhỏ tôi vốn yếu ớt, thường hay ốm. Ngay cả sau khi đứng ra làm một mình, tôi cũng thường phải giao phó công việc cho người khác. Theo cách nhìn bình thường, có thể người ta sẽ cho rằng hay ốm đau là điều bất hạnh, nhưng ơn trời, nhờ đó mà tôi nhận ra rằng, con người ta mỗi người đều có một đặc điểm và năng lực riêng. Nhờ có sự hiệp sức của mọi người, tôi đã làm được những việc lớn mà trên thực tế sức của một mình sẽ không kham nổi.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi mong mình bị bệnh, mà muốn nhấn mạnh rằng, bị bệnh tật không hẳn là bất hạnh. Trên đời nhiều khi vì bị ốm mà có thể hiểu tâm trạng, tình cảm của người khác hơn. Ngược lại, cũng có khi nếu tin vào sức khỏe của mình quá lại rơi vào bất hạnh. Vì vậy, hạnh phúc hay bất hạnh là điều không thể nói mạnh theo ý chủ quan của mình được. Tôi nghĩ, tùy vào tâm trạng con người mà hạnh phúc hay bất hạnh sẽ bị đảo ngược".

Matsushita không chỉ là một doanh nhân tài ba mà còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn. Ông luôn tin rằng sức khỏe yếu ớt của mình không phải là điều đáng buồn, mà là cơ hội để ông hiểu rõ hơn về con người và cảm xúc của người khác. Ông đã học được rằng, mỗi người đều có những đặc điểm và năng lực riêng, và nhờ sự hỗ trợ của mọi người, ông đã có thể xây dựng một đế chế kinh doanh vững mạnh.

Năm 1918, Matsushita thành lập công ty sản xuất đèn điện với chỉ hai nhân viên. Qua nhiều năm, ông đã mở rộng công ty, phát triển nhiều sản phẩm điện tử và gia dụng, từ đèn điện đến máy giặt và ti vi. Dưới sự lãnh đạo của ông, Matsushita Electric trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, nổi tiếng với chất lượng sản phẩm và đổi mới công nghệ. Công ty Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., mà ông sáng lập, đã trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Năm 1984, khi Matsushita 90 tuổi, công ty của ông được xếp hạng 19 trong số 100 hãng lớn nhất toàn cầu. Đặc biệt, ông đã được Thiên hoàng Nhật Bản trao tặng Huân chương Húc Nhật Đại Thụy, ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho nền kinh tế và xã hội Nhật Bản.

Cuộc đời ông là một hành trình truyền cảm hứng sống, làm người, làm doanh nhân quý báu.

Bài học quý từ cuộc đời Masushita Konosuke

Matsushita Konosuke là một minh chứng sống động cho việc vượt qua khó khăn để đạt được thành công, và câu chuyện của ông sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho những ai đang trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Nhìn nhận cuộc đời ông, có thể thấy ông chính là đại diện của một kẻ mạnh - với nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất - đó là nội tâm tĩnh lặng , bình thản chấp nhận nghịch cảnh để tìm cơ hội thay đổi số phận.

Nội tâm tĩnh lặng không chỉ là một trạng thái cảm xúc mà còn là một phẩm chất sâu sắc, phản ánh sự bình an và tự chủ trong tâm hồn. Những người có nội tâm tĩnh lặng thường không bị cuốn theo những biến động xung quanh. Họ có khả năng nhìn nhận thế giới với một cái nhìn thấu đáo, không bị ảnh hưởng bởi những áp lực bên ngoài hay những cảm xúc nhất thời.

Nội tâm tĩnh lặng giúp con người duy trì sự bình tĩnh trong những tình huống khó khăn. Khi đối mặt với thử thách, những người này thường không hoảng loạn hay mất kiểm soát. Họ có khả năng suy nghĩ rõ ràng, phân tích vấn đề một cách logic và tìm ra giải pháp hiệu quả. Sự bình an trong tâm hồn cho phép họ giữ vững lập trường và không bị lung lay bởi những ý kiến trái chiều hay áp lực từ người khác. Điều này không có nghĩa là họ không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, mà là họ biết cách quản lý những cảm xúc đó một cách khéo léo.

Hơn nữa, kẻ mạnh thực sự còn là người có khả năng tự nhận thức và chấp nhận bản thân. Họ hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân. Sự tĩnh lặng trong nội tâm giúp họ lắng nghe những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình, từ đó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Họ không cần phải chứng minh giá trị của mình thông qua sự so sánh với người khác hay việc đạt được những thành công bề ngoài. Thay vào đó, họ tìm thấy giá trị trong chính con người mình, trong những trải nghiệm sống và những bài học rút ra từ cuộc sống.

Kẻ mạnh thực sự cũng là người biết cách tạo ra và duy trì các mối quan hệ tích cực. Họ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những xung đột hay mâu thuẫn. Sự tĩnh lặng trong tâm hồn cho phép họ nhìn nhận mọi vấn đề một cách khách quan và công bằng. Họ có khả năng lắng nghe và thấu hiểu người khác, từ đó xây dựng những mối quan hệ bền vững và đáng tin cậy. Điều này không chỉ giúp họ có được sự hỗ trợ từ người khác mà còn tạo ra một môi trường tích cực xung quanh mình.

Cuối cùng, sức mạnh nội tâm tĩnh lặng còn giúp con người sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Họ thường có những giá trị rõ ràng và mục tiêu sống cụ thể, từ đó có thể định hướng cuộc sống của mình theo cách mà họ mong muốn. Sự bình an trong tâm hồn cho phép họ đối diện với những thử thách mà không mất đi niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Họ biết rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ vẫn có thể tìm thấy sự bình yên trong chính mình.

Doanh nhân Nhật Bản - Matsushita Konosuke chính là điển hình của một người có nội tâm vững vàng, kiên cường, tự tin và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Sự bình an trong tâm hồn không chỉ mang lại cho ông sức mạnh để vượt qua khó khăn mà còn giúp ông sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và hạnh phúc.