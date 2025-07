Lộ diện 5 tỉnh, thành có diện tích LỚN nhất và NHỎ nhất sau sáp nhập

Hôm nay (1/7) là ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cả nước có 34 tỉnh, thành phố, thay vì 63 như trước đây, nhiều nơi là sáp nhập của 2-3 đơn vị hành chính, bởi thế diện tích, dân số của các địa phương cũng có nhiều biến động. Lúc này top 5 tỉnh thành lớn nhất và nhỏ nhất trên cả nước cũng có sự thay đổi.

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước.

Theo đó, 5 tỉnh có diện tích lớn nhất sau ngày 1/7/2025, gồm: Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghệ An, Quảng Ngãi. Trước sáp nhập, ngôi vị này lần lượt thuộc về: Nghệ An, Gia Lai, Sơn La, Đắk Lắk, Thanh Hóa. Vậy là Nghệ An vẫn nằm trong top 5 tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước sau ngày 1/7 - với diện tích 16.487 km2.

Sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233km2. Đây cũng là địa phương đặc biệt khi 3 tỉnh trước sáp nhập vốn thuộc các vùng kinh tế khác nhau - Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Gia Lai và Bình Định được sáp nhập để thành lập tỉnh mới - lấy tên là tỉnh Gia Lai. Sau sắp xếp, nơi đây có diện tích hơn 21.576 km2.

Sau khi sáp nhập với Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk (mới) có diện tích hơn 18.000 km2. Trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay.ơ

Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi mới (hợp nhất Quảng Ngãi và Kon Tum) có diện tích hơn 14.800km2.

5 tỉnh thành có diện tích nhỏ nhất sau ngày 1/7/2025, gồm: Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội. Trước sáp nhập, ngôi vị này lần lượt thuộc về: Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng. Song, hiện tại, sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất - lên đến có diện tích hơn 11.859km2.

Hải Phòng nổi tiếng với nhiều điểm du lịch tuyệt đẹp và các món ăn hấp dẫn - Ảnh: Internet

Hải Phòng là thành phố có diện tích nhỏ nhất cả nước, với 3.195km2, dù đã nhập với tỉnh Hải Dương. Trước khi sáp nhập, Hải Phòng có diện tích hơn 1.500 km2, Hải Dương có diện tích hơn 1.600 km2.

Tỉnh Hưng Yên (cũ) vốn chỉ có diện tích 930km2. Sau khi sáp nhập với Thái Bình (gần 1.600km2), Hưng Yên mới có diện tích 2.515km2. Song, đây vẫn là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước. Tuy nhiên, Hưng Yên có mật độ dân số khá lớn sau sáp nhập, với hơn 1.400 người/km2, thuộc nhóm các tỉnh thành có mật độ dân số cao nhất cả nước.

Tỉnh Bắc Ninh mới sau khi sáp nhập với Bắc Giang có diện tích tự nhiên là 4.718,6 km2,

Khi sáp nhập Hà Nam - Ninh Bình - Nam Định thì tỉnh Ninh Bình mới có tổng diện tích là 3.942,5 km2.

Hà Nội hiện có tổng diện tích 3.359,84km2, cũng thuộc top 5 tỉnh, thành phố nhỏ nhất Việt Nam sau sáp nhập.