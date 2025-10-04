[CLIP] “Em bé” Phúc Huỳnh EQ cao nể

Mới đây, trận chung kết đơn nam Pro tại PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 đã thu hút sự chú ý của đông đảo những người đam mê bộ pickleball. Hai tay vợt Phúc Huỳnh và Trương Vinh Hiển nhận được nhiều sự quan tâm, cổ vũ từ khán giả. Kết quả chung cuộc, Phúc Huỳnh giành chiến thắng, chính thức trở thành nhà vô địch.

Tuy nhiên không bàn sâu đến chuyên môn bởi không ít người cho rằng Phúc Huỳnh là tay vợt số 1 Việt Nam, kỹ thuật của anh có phần “out trình” so với đối thủ. Điều khiến dân tình dành nhiều ấn tượng nhất lại chính là màn phát biểu sau khi đã giành chiến thắng của “em bé” Phúc Huỳnh.

Phúc Huỳnh có màn phát biểu gây ấn tượng sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết đơn nam Pro tại PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, những người theo dõi đều cho rằng Phúc Huỳnh có sự tinh tế, EQ cao trong cách ứng xử và trả lời phỏng vấn. Mặc dù khả năng nói tiếng Việt chưa thực sự tốt nhưng Phúc Huỳnh vẫn lựa chọn trả lời bằng tiếng mẹ đẻ trước, sau đó mới phát biểu bằng tiếng Anh. Lựa chọn này của Phúc Huỳnh đã ghi thêm điểm trong lòng người hâm mộ.

Không những vậy, Phúc Huỳnh còn được nhận xét là có tinh thần thể thao văn minh bởi trước khi phát biểu, anh cũng “shout out” cho đối thủ của mình trong trận đấu là Trương Vinh Hiển. Dù không nói chi tiết nhưng Phúc Huỳnh cũng ngầm cho biết anh đã nắm được những ồn ào, drama xoay quanh tay vợt Trương Vinh Hiển trong trận bán kết vừa qua với Lý Hoàng Nam. Song, anh vẫn bày tỏ mong muốn khán giả dành một tràng vỗ tay, động viên tinh thần cho Trương Vinh Hiển vì đã thi đấu hết mình.

Màn phát biểu xứng đáng "ụp crown" của "em bé" Phúc Huỳnh khi có hành động đặc biệt với Vinh Hiển (Nguồn: FPT bóng đá/ PPA Vietnam Open 2025)

“Trước khi Phúc trả lời phỏng vấn tiếng Anh, Phúc sẽ nói tiếng Việt chút xíu. Tiếng Việt của Phúc hơi kém chút nhưng mình sẽ cố gắng. Phúc có biết những điều ngày hôm qua, ngày hôm nay nhưng mà cho một tràng pháo tay cho Hiển chút xíu đi mọi người ơi”, phần mở đầu cực dễ thương, tinh tế của Phúc Huỳnh khiến netizen ấn tượng bởi EQ cực đỉnh.

Sau đó, trong bài phát biểu của mình, Phúc Huỳnh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình, nhà tài trợ và tất cả những ai yêu mến, theo dõi hành trình của anh trong suốt thời gian qua. Chính vì vậy mà netizen liên tục “thả tim”, bình luận qua livestream cho rằng “em bé” Phúc Huỳnh trên sân đấu thì bản lĩnh, vượt trội, ngoài đời lại có tính cách rất dễ mến, đáng yêu.

Khán giả tại Cung thể thao Tiên Sơn cổ vũ rần rần khi Phúc Huỳnh xin phép phát biểu bằng tiếng Việt (Clip: Đi soi sao đi)

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Phúc Huỳnh đáng yêu quá. Shout out cho đối thủ luôn, một lời động viên rất văn mình”.

- “Nói chuyện dễ thương ghê, phát biểu tinh tế nữa, nghe là biết EQ cao”.

- “Nói gì nữa trời, ụp crown liền cho ‘em bé’ thôi. Đánh hay mà trả lời cũng khéo, giỏi gì mà giỏi quá”.

- “Trận chung kết coi chưa đã mắt lắm nhưng mà bị ấn tượng với cách ứng xử của Phúc Huỳnh. Thích cái cách bạn ấy cố gắng trả lời bằng tiếng Việt, dành sự tôn trọng cho đối thủ”.

- “Thì ra đây chính là lý do Phúc Huỳnh hút fan. Kỹ năng chuyên môn out trình, đến cả trả lời ứng xử cũng ngang Hoa hậu. Đáng yêu quá!”.

Phúc Huỳnh (tên đầy đủ là Huỳnh Thiên Phúc, sinh năm 2000) là VĐV gốc Việt qua Mỹ từ năm 3 tuổi và trở thành VĐV pickleball chuyên nghiệp. Tại giải pickleball châu Á mở rộng (được tổ chức tại TP.HCM - PV) năm 2024, Phúc Huỳnh đã từng gây tiếng vang khi thắng nội dung đơn 19+.

Hiện tại, VĐV này đang có 6.467 điểm đánh đơn theo hệ DUPR (điểm xác định trình độ pickleball toàn cầu), thuộc top 2 Việt Nam, sau VĐV Quang Dương đang có 6.608 điểm. Năm 2024, khi phong trao pickleball phát triển tại Việt Nam, Phúc Huỳnh đã trở về nước thi đấu. Anh mong muốn sẽ được cùng Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế và đem lại vinh quang cho nước nhà.

Một số hình ảnh đời thường của Phúc Huỳnh (Ảnh: FBNV)



