Phúc Huỳnh out, nhưng là "out trình" trước Trương Vinh Hiển!

Trận chung kết nội dung đơn nam Pro tại PPA Tour Asia – MB Vietnam Cup 2025 chiều ngày 4/7 tại Cung Tiên Sơn Đà Nẵng đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Phúc Huỳnh. Tay vợt số 1 Việt Nam chỉ mất hai set đấu với chưa đầy 20 phút để vượt qua Trương Vinh Hiển với tỷ số 2-0 (11-1, 11-4), qua đó chính thức bước lên ngôi vô địch.

Diễn biến trận đấu cho thấy sự áp đảo toàn diện của Phúc Huỳnh. Anh nhập cuộc đầy tự tin, nhanh chóng kiểm soát thế trận và không để đối thủ có cơ hội tạo bất ngờ. Set 1 khép lại với tỷ số 11-1 nghiêng về Phúc Huỳnh, phần nào phản ánh rõ sự chênh lệch về bản lĩnh thi đấu. Sang set 2, Vinh Hiển nỗ lực hơn nhưng vẫn không thể ngăn cản sự chính xác và chắc chắn từ phía đối thủ, chấp nhận thua 4-11.

Phúc Huỳnh vô địch đơn nam PPA Tour Vietnam Cup

Ở chiều ngược lại, Trương Vinh Hiển dường như chịu nhiều áp lực sau trận bán kết đầy tranh cãi với Lý Hoàng Nam. Những ồn ào quanh tình huống gây tranh cãi cùng sự chú ý từ dư luận khiến Vinh Hiển không có được tâm lý tốt nhất khi bước vào chung kết.

Với chiến thắng này, Phúc Huỳnh một lần nữa khẳng định sự vượt trội của mình ở sân chơi trong nước, đồng thời tiếp tục nối dài bảng vàng thành tích tại các giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour tổ chức tại Việt Nam.