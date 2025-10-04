Khoảnh khắc cuối trận "hú hồn" của Ben Johns tại PPA Tour Vietnam Cup , may mà thắng!

Bất ngờ lớn nhất ở bán kết PPA Asia Tour – Vietnam Cup 2025 đã xảy ra khi tay vợt số 1 thế giới nội dung đôi nam Ben Johns cùng đồng đội Daniel Bar để thua 1-2 trước cặp đôi Zane Navratil – Armaan Bhatia. Trận thua này khiến Johns phải dừng bước ở bán kết và xuống thi đấu trận tranh hạng 3 vào sáng ngày 4/10 tại Cung Tiên Sơn Đà Nẵng.

Tưởng chừng sẽ là một cuộc đối đầu ít kịch tính hơn, thế nhưng trận tranh huy chương đồng giữa Johns – Bar và cặp V. Kapadiam – M. Mehta lại khiến khán giả trải qua những phút giây nghẹt thở như một trận chung kết thực thụ.

Ở set 1, Johns và Bar thi đấu chắc chắn, giành chiến thắng 11-9. Sang set 2, Kapadiam – Mehta vùng lên mạnh mẽ, tận dụng sai lầm của đối thủ để cân bằng tỉ số 1-1 (11-9). Bước ngoặt đến ở set quyết định khi Johns – Bar có lúc bị dẫn trước tới 9 điểm. Tuy nhiên, với bản lĩnh của "Nhà Vua", Ben Johns vẫn cùng đồng đội kiên cường ngược dòng, khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 (11-9, 9-11, 11-9).

Những khoảnh khắc cuối trận nghẹt thở

Trận đấu tranh HCĐ diễn ra sáng ngày 4/10

Những pha bóng cuối trận kịch tính

Ben Johns thẫn thờ khi bị dẫn trước

Hai đội bắt tay nhau sau giải đấu đáng nhớ tại Việt Nam

Khán giả tại Cung Tiến Sơn đã chứng kiến một màn rượt đuổi điểm số căng thẳng đến nghẹt thở. Bầu không khí nóng bỏng cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để Johns – tay vợt sở hữu lượng fan đông đảo hàng đầu thế giới, khép lại giải đấu tại Việt Nam bằng một kỷ niệm trọn vẹn.

Dù chỉ giành huy chương đồng, nhưng với màn trình diễn đẳng cấp và tinh thần thi đấu quả cảm, Ben Johns một lần nữa cho thấy vì sao anh vẫn là biểu tượng lớn nhất của làng pickleball thế giới.