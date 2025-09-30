Tóm dính tay vợt pickleball số 1 thế giới Ben Johns tại Đà Nẵng, chờ trận cầu bùng nổ tại PPA Tour Vietnam Cup 2025

Sáng ngày 30/9, tay vợt pickleball số 1 thế giới nội dung đôi nam, đôi nam nữ Ben Johns đã có mặt tại Đà Nẵng để tham dự PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025. Ben Johns tự đẩy hành lý, tự tin khi góp mặt tại giải đấu do Việt Nam đứng ra tổ chức. Ngoài Ben Johns còn có sự xuất hiện của VĐV Tyson McGuffin, tay vợt top 10 thế giới.

Ben Johns và Tyson McGuffin đến Đà Nẵng

Ben Johns tự đẩy hành lý khi xuất hiện

Sự kiện PPA Tour Asia 2025 Vietnam Cup diễn ra tại Cung Tiên Sơn Đà Nẵng từ ngày 30/9 - 4/20 đã tạo nên sức hút lớn khi quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới, trong đó nổi bật nhất là Ben Johns – ngôi sao số một của làng Pickleball hiện nay.

Việc Ben Johns cùng các đồng đội xuất hiện ở Việt Nam không chỉ mang đến cho người hâm mộ cơ hội được tận mắt chứng kiến những màn tranh tài đỉnh cao, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Pickleball đến gần hơn với công chúng trong khu vực.

PPA Tour Asia không chỉ là sân chơi của các tay vợt hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin... mà các VĐV Việt Nam như Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Alix Truong, Sophia Phương Anh... cũng sẽ được chạm trán, đọ sức với các tay vợt hàng đầu.

Sân thi đấu tại Cung Tiên Sơn được chuẩn bị kỹ lưỡng, đạt tiêu chuẩn quốc tế

Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài hấp dẫn



