Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bơi "out trình", giành HCV châu Á

Tối 29/9 tại Ahmedabad (Ấn Độ), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử cho bơi lội Việt Nam tại giải vô địch châu Á.

Ở chung kết nội dung 1.500m tự do nam, Huy Hoàng thể hiện phong độ ấn tượng khi bứt tốc ở chặng cuối, cán đích đầu tiên với thành tích 15 phút 15 giây 01, vượt qua đối thủ Ilya Sibirtsev (Uzbekistan, 15'23"35). Chiến thắng này giúp anh lần đầu tiên bước lên bục cao nhất ở đấu trường châu lục.

VĐV Huy Hoàng giành HCV châu Á

Trước đó, trong ngày khai mạc, Huy Hoàng dự tranh nội dung 200m tự do nam nhưng chỉ xếp thứ 8 chung kết với thời gian 1'50"46, trong khi đồng đội Trần Văn Nguyễn Quốc đứng hạng 6 (1'49"94).

Ngoài HCV lịch sử của Huy Hoàng, bơi Việt Nam còn có thêm loạt huy chương:

Võ Thị Mỹ Tiên đoạt HCB 200m tự do nữ (2'01"95), chỉ sau Mingyu Luo (Trung Quốc).

Nguyễn Khả Nhi giành HCB 1.500m tự do nữ (17'23"60).

Phạm Thanh Bảo đem về HCĐ 200m ếch nam (2'12"50)

Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn đều có mặt ở chung kết 400m hỗn hợp nam, lần lượt xếp hạng 2 và 4. Ở nội dung tiếp sức, tuyển Việt Nam đứng thứ 7 tại 4×200m tự do nam (7'38"18) và 4×100m hỗn hợp nam (3'47"88).

Chỉ sau hai ngày thi đấu, đội tuyển bơi Việt Nam đã có tổng cộng 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, thành tích được đánh giá là bước tiến quan trọng trên đấu trường châu lục.