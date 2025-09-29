Phản ứng bất ngờ của Chu Thanh Huyền khi Quang Hải tặng Iphone 17

Mới đây, vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải – Chu Thanh Huyền nhận món quà đặc biệt từ chồng là chiếc iPhone 17 màu cam vừa ra mắt.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Chu Thanh Huyền tỏ ra khá bất ngờ khi mở hộp. Biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn thích thú của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi cùng hành động giơ điện thoại lên khoe càng khiến dân tình chú ý.

Chu Thanh Huyền khoe 3 chiếc Iphone 17

Biểu cảm của Thanh Huyền khi mở Iphone 17 màu cam

Cô nàng thích thú với món quà của chồng

Đây là chiếc Iphone 17 thứ 3 mà Thanh Huyền sở hữu. Đáng nói, nàng WAG sinh năm 2000 không ngại bày tỏ quan điểm thẳng thắ về "siêu phẩm" iPhone 17.

Trước đó cô nàng cho biết: "Còn với Huyền khi mà trải nghiệm chiếc iPhone bản 2T này thì Huyền thấy cũng bình thường, quay cũng bình thường, thậm chí còn xấu hơn máy Huyền đang dùng. Và cái độ pin của nó cũng bình thường nốt, nhanh hết".

Món quà iPhone 17 lần này tiếp tục cho thấy sự quan tâm của Quang Hải dành cho vợ, đồng thời cũng tạo nên chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Nhiều bình luận để lại cho rằng đây là hành động ngọt ngào và tinh tế, thể hiện tình cảm bền chặt của cặp đôi.