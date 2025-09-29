Victoria Beckham xúc động tuyên bố “đủ rồi” giữa lúc "chiến tranh lạnh" với Brooklyn kéo dài

Victoria Beckham đang khiến dân tình xôn xao khi truyền thông Anh tiết lộ cô đã thẳng thắn tuyên bố: "Enough is enough" (Đủ rồi), sau nhiều tháng trời căng thẳng và đau lòng vì mối quan hệ rạn nứt với con trai cả Brooklyn.

Theo nguồn tin từ The Mirror, cựu thành viên Spice Girls, cùng David Beckham hiện vướng phải bất hòa với con trai cả Brooklyn và con dâu - tiểu thư tài phiệt Nicola Peltz. Brooklyn thậm chí còn không xuất hiện trong bất kỳ buổi tiệc sinh nhật 50 tuổi nào của cha vào tháng 5, vắng mặt hoàn toàn trong các dịp tụ họp của gia đình, làm dấy lên tin đồn anh ngày càng xa cách nhà Beckham.

Thế nhưng trước thềm phát hành series tài liệu riêng trên Netflix, Victoria đã có cho mình một sự thay đổi lớn trong cách nhìn nhận. Quá trình quay phim khiến cô như được "giải thoát", vừa bật khóc, vừa nhận ra bản thân may mắn thế nào khi có chồng và các con bên cạnh ủng hộ. Trong trailer, Victoria còn khéo léo gửi tín hiệu hàn gắn khi để lộ khoảnh khắc Brooklyn lúc còn bé.

Victoria sẽ nhắc về mối quan hệ lạnh nhạt với con trai cả Brooklyn trong phim tài liệu sắp ra mắt?

"Đó là chuyến tàu lượn đầy cảm xúc, nhưng cũng giúp cô ấy hiểu ra không thể mãi đau lòng vì chuyện này. Đủ rồi, đã đến lúc buông xuống. Victoria vẫn tin một ngày nào đó Brooklyn sẽ trở về, chỉ là bây giờ chưa phải lúc" - nguồn tin chia sẻ.

Trong khi mẹ đang nghẹn ngào, thì Brooklyn - hiện sống ở Mỹ cùng Nicola - lại không ngần ngại ca ngợi hết lời "người vợ luôn ủng hộ mình" trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail. Anh nói: "Luôn có những người nói điều tiêu cực, nhưng tôi có một người vợ tuyệt vời. Chúng tôi chỉ làm việc của mình và sống hạnh phúc".

Brooklyn vốn đang theo đuổi nghề đầu bếp, khẳng định không quan tâm đến những bàn tán, chỉ muốn dành thời gian chơi golf với bạn bè. Nhưng việc anh liên tục nhấn mạnh "vợ ủng hộ" trong lúc quan hệ với bố mẹ nguội lạnh khiến netizen không khỏi chú ý.

Brooklyn Beckham và vợ - Nicola Peltz - đã không liên lạc với nhà Beckham suốt 1 thời gian dài

Trailer Victoria Beckham - bộ phim tài liệu dài 3 tập do ekip Beckham và Becoming (Michelle Obama) thực hiện - vừa được Netflix tung ra và sẽ lên sóng ngày 9/10. Ngoài chuyện gia đình, series cũng tiết lộ những khó khăn tài chính của thương hiệu thời trang mang tên cô, với cảnh Victoria bật khóc: "Tôi chỉ muốn các con và David tự hào về mình".

David khi đó đã an ủi vợ bằng câu nói ngọt ngào: "Em chỉ cần làm một chiếc sandwich kẹp phô mai thôi thì bọn anh cũng đã tự hào rồi". Victoria dí dỏm đáp lại: "Thật ra em còn chẳng làm nổi một chiếc sandwich ngon lành nữa".

Một bên là mẹ đau lòng nhưng vẫn mong ngày đoàn tụ, một bên là con trai bận rộn khẳng định hạnh phúc bên vợ… Câu chuyện gia đình Beckham lại thêm phần khiến công chúng vừa tò mò, vừa tiếc nuối.

Victoria vẫn tin sẽ có ngày con trai cả Brooklyn quay về với gia đình sau quãng thời gian xa cách vì những mâu thuẫn

Theo Mail Online.




