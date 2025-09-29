Bão số 10 Bualoi đổ bộ Nghệ An, nhà Quế Ngọc Hải bay luôn giếng trời, nước tuôn như suối, mất ngủ cả đêm

Rạng sáng 29/9, bão số 10 (Bualoi) chính thức đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực miền Trung, trong đó có Nghệ An - quê nhà của đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải. Gia đình nam cầu thủ trải qua một đêm mất ngủ vì gió giật dữ dội, nhà cửa bị tàn phá. Thời điểm này, Quế Ngọc Hải cũng đang có mặt ở nhà để cùng bà xã chống bão, chăm các con.

Khoảng 3h sáng, nàng WAG Dương Thuỳ Phương - bà xã Quế Ngọc Hải - đã chia sẻ lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy lo lắng, cho biết chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi như lần này: "Chưa bao giờ thấy cơn bão đáng sợ như này thật, còn chưa vào mà đã giật muốn bay hết rồi".

Nhà mới của Quế Ngọc Hải mới xây được vài năm

Theo lời tâm sự của Dương Thuỳ Phương, sức gió mạnh đến mức khiến phần giếng trời trong nhà bị tốc bay, khiến cả căn nhà mới xây cũng chẳng khác gì… "ở ngoài trời". Nước mưa tràn vào bên trong khiến nhà biến thành suối, mọi vật dụng bị ướt. Gia đình rơi vào cảnh mất điện, quạt tích điện không đủ mát, cả đêm gần như không ai chợp mắt, chỉ mong trời sáng để kiểm tra tình hình.

Thông tin từ vợ chồng Quế Ngọc Hải nhanh chóng khiến người hâm mộ xót xa, gửi nhiều lời động viên tới gia đình cầu thủ cũng như bà con Nghệ An, Hà Tĩnh - những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10.