Lý do Phan Hiển đạt huy chương thế giới nhưng chưa từng cầm phong bì tiền thưởng

Mới đây, kiện tướng dancesport Phan Hiển cùng bạn nhảy Đặng Thu Hương đã xuất sắc giành huy chương đồng nội dung Showdance Latin tại Giải Vô địch Thế giới WDSF tổ chức ở Mỹ. Thành tích này đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của bộ đôi kiện tướng dancesport, đồng thời khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng tự hào.

Tuy vậy, sau khi trở về, Phan Hiển lại khiến khán giả bật cười với chia sẻ: "Đi thi thế giới xong rồi về tôi chưa cầm được cái phong bì luôn". Hóa ra, chuyện không phải vì ban tổ chức "quên" trao thưởng, mà bởi tất cả tiền nong trong nhà đều do Khánh Thi quản lý. Nam kiện tướng dí dỏm thú nhận mình chẳng bao giờ phải động tay tới tài chính, mọi thứ đã có vợ lo trọn gói.

Đằng sau sự hài hước ấy lại là niềm tự hào ngọt ngào. Phan Hiển cũng thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Khánh Thi trong một bài đăng khác: "Tui thì chả tài giỏi mấy, mà có bạn vợ làm Viện trưởng, tự hào ghê luôn". Bởi hiện tại, Khánh Thi là Viện trưởng Viện Văn hóa – Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF). Cùng Khánh Thi đi dự sự kiện nghệ thuật của sinh viên, Phan Hiển chứng minh tình cảm vợ chồng gắn bó, ngọt ngào khiến người ta ngưỡng mộ. Không chỉ xem Khánh Thi là người bạn đời, Phan Hiển còn dành cho vợ sự kính nể đặc biệt - vừa là "cô giáo", vừa là hậu phương vững chắc giúp anh chinh phục đỉnh cao quốc tế.

Thế mới thấy, với Phan Hiển, phần thưởng lớn nhất sau mỗi giải đấu không nằm trong phong bì, mà chính là việc có Khánh Thi bên cạnh, đồng hành và sẻ chia. Cặp đôi "cô - trò" nổi tiếng tiếp tục khiến công chúng ngưỡng mộ, không chỉ bởi thành tích thể thao mà còn bởi cách họ nâng niu, trân trọng nhau trong đời sống hôn nhân.



