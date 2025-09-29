Em gái thủ môn Lâm Tây tuổi 18: Xinh đẹp trong trẻo, cao gần 1m80, chân dài eo thon, visual nổi bần bật

Hội fan bóng đá gần đây đang "rần rần" bàn luận trước những hình ảnh đậm chất "nàng thơ" của Đặng Thanh Giang, em gái thủ môn Đặng Văn Lâm. Ở tuổi 18, cô nàng sở hữu vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn: gương mặt thon gọn, làn da trắng hồng, sống mũi cao sắc nét cùng đôi môi hồng tự nhiên chuẩn "con gái tuổi trăng tròn". Đặc biệt là chiều cao gần 1m80 với đôi chân dài cực phẩm nuột nà, vòng eo con kiến, vóc dánh mảnh mai cực cuốn hút.

Điểm gây chú ý nhất ở Thanh Giang chính là đôi mắt đẹp cuốn hút - một nét đặc trưng của vẻ đẹp lai Nga - Việt trong gia đình Văn Lâm. Chỉ cần để tóc buông dài, diện tank-top trắng đơn giản, Thanh Giang đã toát lên khí chất trong trẻo, mong manh. Khi cười thì ngọt ngào, khi nghiêm túc lại mang vẻ kiêu sa như nàng thơ bước ra từ khung tranh.

Không cần make-up cầu kỳ, cô gái 18 tuổi vẫn nổi bật ở mọi khoảnh khắc. Lúc thì nghịch ngợm với cặp kính trendy, lúc lại thư giãn dưới ánh nắng với thần thái trầm lắng - tất cả đều khiến netizen "đổ rầm rầm". Nhiều người nhận xét Thanh Giang mang vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa hiện đại, đúng chất Gen Z nhưng vẫn đủ khác biệt để không bị "lẫn" giữa dàn hot girl cùng lứa.

Dưới phần bình luận, netizen để lại nhiều lời khen: "Xinh quá, nét lai Tây cực phẩm thế này đúng kiểu hot girl chuẩn gu rồi", "Mới 18 tuổi mà thần thái đã cuốn hút thế này thì tương lai chắc chắn bùng nổ", "Gia đình Văn Lâm toàn gen trội, anh thì phong độ, em thì nàng thơ thế này thì ai chơi lại"...

Hiện tại, dù chưa tham gia showbiz hay hoạt động nghệ thuật, nhưng chỉ riêng ngoại hình và khí chất nổi bật, Đặng Thanh Giang đã đủ để trở thành gương mặt "gây sốt" trên mạng xã hội.