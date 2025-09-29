Danh tính nữ cầu thủ gây sốt vì giống Ronaldinho như “hai giọt nước”

Mới đây, cộng đồng mạng quốc tế lại xôn xao trước hình ảnh của Miche Minnies , nữ tiền đạo 23 tuổi thuộc CLB Mamelodi Sundowns (Nam Phi). Điều đặc biệt khiến cô trở nên nổi tiếng chính là ngoại hình được cho là giống huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldinho đến bất ngờ.

Trong loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Miche Minnies mặc áo đấu màu vàng, trùng với sắc áo của tuyển Brazil, khiến nhiều người càng liên tưởng đến Ronaldinho thời đỉnh cao. Không ít fan đã để lại những bình luận hài hước như: "Ronaldinho cần giải thích tại sao anh lại có bản sao y hệt thế này".

Nữ cầu thủ Miche Minnies và Ronaldinho

Dù vậy, thực tế Miche Minnies và Ronaldinho không hề có quan hệ huyết thống , sự giống nhau này chỉ là sự trùng hợp hiếm có.

Không chỉ gây chú ý vì ngoại hình, Minnies còn sở hữu thành tích thi đấu đáng nể trở thành một trong những gương mặt sáng giá của bóng đá nữ Nam Phi.

So sánh với Ronaldinho – người từng vô địch World Cup 2002, Copa America và Champions League cùng Barcelona, dễ hiểu vì sao dân mạng lại thích thú với sự "trùng hợp" này. Ronaldinho vốn nổi tiếng với nụ cười rạng rỡ, phong cách chơi bóng ngẫu hứng và đời sống cá nhân đầy màu sắc.