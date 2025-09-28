AFC ra phán quyết mới nhất vụ LĐBĐ Malaysia sử dụng tài liệu giả nhập tịch cầu thủ trận đá với tuyển Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra thông cáo đầu tiên liên quan đến quyết định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ nhập tịch.

Theo đó, AFC khẳng định đã nắm rõ những vi phạm mà FIFA chỉ ra, đồng thời thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Tổ chức này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tiến trình xử lý và sẽ căn cứ vào quy định hiện hành để đưa ra hành động phù hợp nếu những sai phạm ảnh hưởng trực tiếp đến các giải đấu do AFC quản lý.

FIFA chính thức công bố kết quả điều tra, cho rằng FAM đã gửi hồ sơ đăng ký thi đấu có sử dụng tài liệu giả mạo

Trước đó ngày 26/9, FIFA chính thức công bố kết quả điều tra, cho rằng FAM đã gửi hồ sơ đăng ký thi đấu có sử dụng tài liệu giả mạo nhằm hợp thức hóa tư cách của bảy cầu thủ nhập tịch. Những cầu thủ này từng góp mặt trong trận Malaysia gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup hôm 10/6/2025.

Danh sách các cầu thủ bị nêu tên gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 400.000 USD), còn 7 cầu thủ nói trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2.500 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của họ đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Trong thông cáo, AFC nhấn mạnh họ "ý thức rõ về tác động và hậu quả tiềm ẩn" của sự việc, đồng thời sẽ đánh giá kỹ lưỡng sau khi quá trình xử lý của FIFA khép lại. Thông điệp này cho thấy khả năng AFC có thể áp dụng thêm những biện pháp bổ sung nếu phát hiện vụ việc gây ảnh hưởng đến các giải đấu châu lục.

Vụ bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia đang gây chấn động bóng đá Đông Nam Á. Nhiều ý kiến cho rằng án phạt lần này sẽ trở thành tiền lệ răn đe, buộc các liên đoàn quốc gia trong khu vực phải siết chặt hơn quy trình quản lý, đăng ký cầu thủ nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong các giải đấu quốc tế.