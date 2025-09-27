Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới 2025 trên đất Trung Quốc, làm nên lịch sử cho ĐT Việt Nam

Cả làng cờ Việt Nam hôm nay (27/9) vỡ òa trong niềm tự hào khi kỳ thủ Lại Lý Huynh chính thức trở thành nhà vô địch thế giới 2025 ở nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Anh đã xuất sắc đánh bại kỳ thủ nước chủ nhà Doãn Thắng ngay tại Thượng Hải, chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài suốt 18 mùa giải của Trung Quốc, điều mà trước đó gần như không ai dám nghĩ tới.

Trong trận chung kết căng thẳng, Lại Lý Huynh cầm quân đen, kiên nhẫn hóa giải thế trận pháo giữa quen thuộc của đối thủ 20 tuổi. Dù có lúc rơi vào thế bị khóa xe và mã, anh vẫn bình tĩnh chờ cơ hội. Và khi Doãn Thắng mắc sai lầm chí mạng, Lại Lý Huynh lập tức tận dụng, lật ngược tình thế để giành chiến thắng thuyết phục.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh vô địch thế giới đầy tự hào (Ảnh: Liên đoàn cờ tướng Việt Nam)

Đáng nói, đây cũng là danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên mà Việt Nam có được ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam. Từ năm 1991 đến nay, giải đấu đã tổ chức 18 lần nhưng chức vô địch luôn nằm trong tay các kỳ thủ Trung Quốc. Bởi vậy, chiến thắng của Lại Lý Huynh không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là lời khẳng định vị thế mới của cờ tướng Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ rần rần bày tỏ sự tự hào: "Quá đỉnh, cờ tướng Việt Nam lên đỉnh thế giới!", "Huynh đã làm được điều mà cả thế hệ kỳ thủ mong mỏi", "Thắng ngay tại Thượng Hải, phá thế độc tôn của Trung Quốc - lịch sử sang trang".

Từ một kỳ thủ bền bỉ theo đuổi đam mê, Lại Lý Huynh giờ đã trở thành biểu tượng của sự kiên trì và khát vọng. Và chắc chắn, chiến thắng này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ yêu cờ tướng, nuôi mơ ước vươn ra biển lớn.