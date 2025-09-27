Vợ Duy Mạnh test tính năng iPhone 17 bằng… lưỡi, netizen vừa tò mò hào hứng làm theo

Nhắc đến nàng WAG Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một nàng tiểu thư xinh đẹp, duyên dáng và phong cách sống sang chảnh, "dát" toàn đồ hiệu. Thế nhưng mới đây, cô nàng lại khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười khi bắt gặp khoảnh khắc ngồi tại văn phòng, liên tục… lè lưỡi trước màn hình điện thoại. Ban đầu, nhiều người không hiểu chuyện gì, còn tưởng cô đang làm một thử thách vui nhộn nào đó. Nhưng sự thật phía sau thì lại "đỉnh" hơn rất nhiều.

Hoá ra, hành động kỳ lạ ấy lại liên quan trực tiếp đến iPhone 17 Pro Max - chiếc điện thoại vừa ra mắt đã khiến giới công nghệ phát sốt, được Duy Mạnh mua tặng vợ. Trong clip, vợ Duy Mạnh cầm máy, chăm chú nhìn vào màn hình và thực hiện động tác lè lưỡi liên tục. Nhìn qua thì đúng là "khó đỡ", nhưng nếu tinh ý, fan sẽ nhận ra cô nàng đang test tính năng mới dùng lưỡi để điều khiển điện thoại. Với mỗi cử động lưỡi, màn hình điện thoại của Quỳnh Anh thay đổi kiểu cuộn trang, quay lại, lướt qua video khác...

Vợ Duy Mạnh test tính năng iPhone 17 gây sốt

Đây chính là một trong những điểm nhấn thú vị nhất trên iPhone 17. Với iOS 26, Apple đã tiếp tục "nâng cấp" mảng trợ năng bằng việc cho phép iPhone nhận diện nhiều cử chỉ khuôn mặt khác nhau. Người dùng có thể gán các thao tác quen thuộc cho những biểu cảm như lè lưỡi, chớp mắt, chu môi, nhíu mày hay thậm chí chỉ cần nghiêng đầu. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng hoàn toàn có thể cuộn trang, mở ứng dụng, quay lại hay điều hướng chỉ bằng khuôn mặt mà không cần chạm tay vào màn hình. Trong số đó, động tác lè lưỡi nhanh chóng trở thành "ngôi sao" vì vừa đơn giản, vừa dễ làm. Thậm chí, khi đang đọc báo, lướt TikTok hay xem video dài, chỉ cần một cú lè lưỡi nhẹ là chiếc iPhone sẽ tự động cuộn trang một cách mượt mà.

Cộng đồng mạng sau khi xem clip của Quỳnh Anh đã để lại loạt bình luận hài hước: "Trông vừa buồn cười vừa công nghệ, đúng là iPhone 17 lạ thật", "Vợ Duy Mạnh test tính năng nhìn thôi mà cũng thấy vui mắt hẳn", "Thế này mai mốt chắc mình cũng phải tập cơ mặt cho khoẻ, không thì điều khiển iPhone 17 bằng lưỡi mệt lắm"...

Bà xã Duy Mạnh hào hứng unbox iPhone 17 Pro Max

Với một khoảnh khắc ngẫu hứng, vợ Duy Mạnh vô tình trở thành "reviewer công nghệ bất đắc dĩ", khiến mạng xã hội rần rần chia sẻ. Nhiều fan còn trêu: "Chắc Duy Mạnh xem clip này cũng phải phì cười, không ngờ vợ mình lại thành người đi đầu trong trend lè lưỡi iPhone 17".

Rõ ràng, công nghệ càng hiện đại thì những trải nghiệm càng trở nên thú vị, thậm chí gây bất ngờ ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Và lần này, chính nàng WAGs đình đám đã chứng minh: chỉ cần một chiếc iPhone 17 thôi, mọi biểu cảm "khó đỡ" cũng có thể trở thành điểm nhấn trên mạng xã hội.