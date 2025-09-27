Lý Hoàng Nam thua tay vợt số 1 thế giới, Vinh Hiển thất bại trước Jack ở PPA Tour châu Á

Trong cuộc so tài tại bán kết đơn nam Pro thuộc PPA Tour Asia Malaysia Cup diễn ra sáng 27/9, Lý Hoàng Nam nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng sớm bị tay vợt số 1 thế giới Christian Alshon dẫn trước. Set 1 chứng kiến Alshon bùng nổ với chuỗi điểm liên tiếp, dẫn 10-3. Lý Hoàng Nam gồng mình cứu tới 3 match point, khiến khán giả vỡ òa, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua 7-11.

Sang set 2, Hoàng Nam thay đổi chiến thuật, tràn lưới nhiều hơn và liên tục ăn miếng trả miếng. Thậm chí có lúc tỉ số cân bằng 5-5, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp đã giúp Alshon vượt lên, ấn định chiến thắng 11-7. Kết thúc trận đấu, cả hai đều kiệt sức, gục xuống sân - một khoảnh khắc cho thấy mức độ khắc nghiệt và kịch tính của màn đối đầu này.

Một tình huống bở hơi tai của Lý Hoàng Nam khi đối đầu tay vợt số 1 thế giới (Nguồn: PPA)

Christian Alshon sinh năm 2000, từng là tay vợt tennis, chỉ mới chuyển sang pickleball từ năm 2021 nhưng đã nhanh chóng leo lên ngôi số 1 thế giới. Sau trận, anh cũng dành lời khen cho đối thủ Việt Nam: "Lý Hoàng Nam chơi rất hay, rất kiên cường".

Trước đó, một đại diện khác của Việt Nam là Trương Vinh Hiển cũng dừng bước sau khi thua Jack Wong (Wong Hong-kit). Dù vậy, việc được chạm trán với những ngôi sao hàng đầu giúp các tay vợt Việt có thêm kinh nghiệm quý giá.

Không chỉ dừng ở Malaysia Cup, khán giả Việt sẽ còn cơ hội tận mắt chứng kiến những ngôi sao thế giới như Ben Johns, Christian Alshon, Tyson McGuffin… khi PPA Tour Asia - Vietnam Cup lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng từ 30/9 đến 4/10.



