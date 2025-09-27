Nóng nhất lúc này: Quang Dương pickleball hẹn đấu cầu lông với "huyền thoại" Tiến Minh

Trận giao hữu giữa "thần đồng" pickleball Quang Dương và huyền thoại cầu lông Nguyễn Tiến Minh hiện thu hút rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Quang Dương — tay vợt pickleball gốc Việt kiều, từng lọt vào top 4 thế giới sẽ có màn so tài cầu lông với Tiến Minh vào sáng 28/9 tại TP.HCM.

Một điểm đáng chú ý, trong thể lệ chấp điểm được đề xuất, Tiến Minh được chấp 13 điểm, trận đấu đánh đến 15 điểm. Như vậy, Quang Dương chỉ cần giành được 2 điểm thì thắng chung cuộc, mặc dù điều đó vẫn không đồng nghĩa với việc dễ dàng thắng được một tay vợt kỳ cựu như Tiến Minh.

Quang Dương tập cầu lông chuẩn bị đấu với VĐV Tiến Minh

Quang Dương nổi trong cộng đồng pickleball Việt Nam, thường xuyên tham gia sự kiện, ghi dấu ấn khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh ở Mỹ, trong đó có cả những người thuộc tốp đầu thế giới.

Còn với Tiến Minh, anh là biểu tượng lớn của cầu lông Việt Nam, từng giành huy chương thế giới, huy chương châu Á, huy chương SEA Games; nhiều lần vào tứ kết Asiad; hai lần dự Olympic; một lần góp mặt tại World Tour Final — giải dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới và nhiều năm nằm trong top 10 thế giới.

VĐV Tiến Minh nổi tiếng trong làng cầu lông

Mặc dù đây chỉ là một trận giao lưu, nhưng màn thách đấu này không chỉ mang tính giải trí, mà còn là cơ hội kết nối hai thế hệ, hai môn thể thao có nhiều điểm giao nhau và giúp phong trào thể thao được biết đến rộng rãi hơn tại Việt Nam.