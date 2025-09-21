Quang Dương pickleball hot quá, cứ thi đấu là hút hàng nghìn lượt xem

Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc 2025 đang diễn ra sôi động tại Quảng Ninh, thu hút đông đảo người hâm mộ bộ môn thể thao mới mẻ này. Trong đó, cái tên nổi bật nhất là Quang Dương. Sáng ngày 21/9, Quang Dương bước vào thi đấu nội dung đôi nam, trận đấu của anh cùng đồng đội Casey Diamond đã ghi nhận hơn 2,3 nghìn lượt xem trực tiếp gần gấp đôi so với các trận khác (chỉ đạt hơn 1 nghìn lượt). Trên sân pickleball tại Quảng Ninh cũng có tới hàng trăm người đến xem trực tiếp.

Trận đấu có Quang Dương là hot gấp đôi trận khác

Ở trận đấu gặp Làng Biên Hòa/Đại Mê, cặp Quang Dương/ Casey Diamond thể hiện phong độ vượt trội, liên tục áp đảo và dẫn trước về tỉ số, khiến khán giả trên sân cũng như người theo dõi trực tuyến bùng nổ cảm xúc. Sự tự tin, lối đánh chắc chắn cùng những pha xử lý kỹ thuật đẹp mắt giúp Quang Dương trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ trên sân mà còn trên các nền tảng phát sóng.

Đáng chú ý, lượng người xem trực tuyến trận đấu này cao hơn hẳn so với các cặp đấu khác trong cùng vòng, cho thấy sức hút đặc biệt của Quang Dương đối với cộng đồng người chơi pickleball tại Việt Nam. Không khí tại nhà thi đấu cũng vô cùng náo nhiệt, khán giả ngồi kín khán đài, cổ vũ cuồng nhiệt cho từng pha bóng.

Giải Pickleball Doanh nhân trẻ toàn quốc 2025 được tổ chức từ ngày 19 đến 21/9 tại Quảng Ninh, quy tụ nhiều VĐV phong trào lẫn gương mặt nổi bật trong cộng đồng doanh nhân. Đây là một trong những giải đấu phong trào lớn nhất năm, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào pickleball, môn thể thao đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

Trước đó trong ngày 20/9, Quang Dương cũng đã xuất sắc cùng đồng đội giành chức vô địch nội dung đôi nam nữ.