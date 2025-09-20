Quang Dương "out trình", lên ngôi vô địch Giải Pickleball Doanh nhân Trẻ Việt Nam

Giải Pickleball Doanh nhân Trẻ Việt Nam Toàn quốc lần I – năm 2025 diễn ra tại Bãi Cháy, Quảng Ninh ngày 20/9, với trận chung kết nội dung Đôi Nam Nữ Open đầy kịch tính. Cặp đôi Quang Dương/Amanda Hendry đã thi đấu bùng nổ, vượt qua Linh Giang/Ken Tâm để chính thức bước lên ngôi vô địch.

Quang Dương/Amanda Hendry đã thi đấu bùng nổ

Không chỉ thể hiện sự ăn ý và bản lĩnh trong những pha bóng quyết định, Quang Dương và Amanda Hendry còn khiến khán giả "bùng nổ" với phong độ cực tốt, out trình các VĐV Việt Nam. Trận chung kết này lập kỷ lục hơn 8.000 lượt xem trực tiếp, cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ môn Pickleball trong cộng đồng.

Giải Pickleball Doanh nhân Trẻ Toàn quốc 2025 là lần đầu tiên được tổ chức, diễn ra từ ngày 19 đến 21/9 tại Quảng Ninh. Giải quy tụ hơn 1.000 vận động viên là doanh nhân trẻ, nghệ sĩ, KOLs, nhà báo cùng nhiều tay vợt phong trào và chuyên nghiệp trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 22 nội dung đánh đôi, phân hạng theo độ tuổi và trình độ.Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 1,5 tỷ đồng, trong đó nhà vô địch các nội dung nhận từ 15 đến 80 triệu đồng tùy hạng mục.