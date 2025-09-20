Có một kiểu WAG như Chu Thanh Huyền: Càng thị phi càng hot!

Minh chứng rõ nhất chính là loạt video gần đây. Trước đó, clip đời thường khi Chu Thanh Huyền lái xế hộp bạc tỷ đưa Quang Hải đi làm chỉ hút hơn 1 triệu views sau vài ngày đăng tải. Nhưng khi nổ ra lùm xùm Chu Thanh Huyền liên quan đến một vụ tai nạn giao thông, thì một video đơn giản quay cảnh cô xuất hiện trong bãi đỗ xe đã thu hút tận 6,4 triệu lượt xem - con số cao gấp nhiều lần bình thường.

Trong hơn 1.000 bình luận, 2.000 lượt chia sẻ, netizen tranh cãi kịch liệt, người chỉ trích, người bênh vực, còn chính chủ thì… im lặng. Trắng đen phải trái chỉ người trong cuộc mới biết nhưng có 1 điều không thể phủ nhận, nhờ vậy mà độ nổi tiếng lẫn lượng followers của Chu Thanh Huyền vẫn tăng đều đều.

Trước đó, bà xã Quang Hải cũng từng vướng không ít drama: từ chuyện đấu tố với người chị từng thân thiết, đến status "hổ sa cơ cũng không đến lượt chó mèo lên tiếng, rồng mắc cạn cũng không ngang hàng với tép tôm" khiến netizen rần rần tranh luận, ồn ào đem con trai Quang Hải ra quảng cáo quá đà cho sản phẩm sữa trẻ em chưa phù hợp độ tuổi... Mỗi lần như vậy, cái tên "Chu Thanh Huyền" lại lọt top tìm kiếm, đồng nghĩa với việc độ phủ sóng của cô trên mạng xã hội tăng lên đáng kể.

Có thể thấy, thay vì mất điểm trước thị phi, nàng WAGs này lại biến nó thành một "đòn bẩy" vô hình giúp bản thân càng được chú ý. Đúng kiểu càng gây tranh cãi, càng hot - một hiện tượng khá hiếm hoi trong dàn bóng hồng của làng bóng đá Việt.

Hiện tại, mỗi bài đăng, mỗi đoạn clip của Chu Thanh Huyền đều thu hút lượt tương tác khủng, bất chấp những ý kiến trái chiều. Và có lẽ, chính sự im lặng trước mọi drama mới là cách giúp cô nàng giữ vững độ hot, khiến tên tuổi luôn nằm trong vùng spotlight.